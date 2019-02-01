Экономика
«Яндекс» назван самой дорогой компанией рунетаКоммерсантъ 02:48
Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих компании в российском сегменте интернета. В тройку, как и в прошлом году, вошли «Яндекс», Mail.ru Group и Avito.
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Футбол
Байер — Краснодар 1:1
Пресс-служба российского футбольного клуба «Краснодар» опубликовала состав команды на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с леверкузенским «Байером».
Обновлено в 14:26
Происшествия
Человек упал на рельсы на станции московского метро «Тропарево»
Движение поездов приостановлено на станции "Тропарево" Московского метрополитена из-за падения человека на рельсы.
Обновлено в 15:59
Политика
Путин подписал указ о призыве граждан из запаса на военные сборы
"Призывать в 2019 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в Вооруженных Силах РФ, войсках Национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", - говорится в тексте документа.
Обновлено в 10:43
Футбол
Киевское «Динамо» выбило «Олимпиакос» из розыгрыша Лиги Европы
21 февраля между коллективами «Динамо» (Киев) и «Олимпиакос» на стадионе «НСК Олимпийский» был разыгран второй матч 1/16 финала Лиги Европы 2018/19.
Обновлено в 16:56
Культура
Порошенко назвал Малевича великим «украинским» художником
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что российский и советский художник Казимир Малевич якобы является представителем "украинского авангарда".
Обновлено в 16:22
Культура
Скончалась актриса сериала «Глухарь» Дарья Егорычева
Актриса Дарья Егорычева, известная по сериалу "Глухарь", скончалась на 38-м году жизни в ночь на 21 февраля.
Обновлено в 11:59
Шоу-бизнес
Шнуров и Собчак снова переругались в Instagram
Телеведущая Ксения Собчак и солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров снова поругались в соцсетях.
Обновлено в 16:37
Армия и оружие
Командующий ВДВ рассказал о новой технике в войсках
«Спланированная в ближайшие годы поставка новой техники и проводимая модернизация устаревших образцов позволит обеспечить выполнение возложенных на войска задач в любых условиях на различных театрах военных действий», - отметил Сердюков.
Обновлено в 17:31
Армия и оружие
Lockheed Martin представила новый истребитель F-21
На проходящей в Индии выставке Aero India 2019 американская компания Lockheed Martin представила новый истребитель F-21.
Обновлено вчера в 10:02
Экономика
В ПФР разъяснили новые правила индексации пенсий
Индексация пенсий и ежемесячной денежной выплаты будет происходить с учетом прожиточного минимума, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда.
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес
Представитель Пугачевой опровергла срочную операцию артистки
Елена Чупракова, концертный директор российской певицы Аллы Пугачевой, опровергла появившуюся в Сети информацию о том, что артистке провели срочную операцию на сердце.
Обновлено в 10:37
Футбол
Ракицкий поблагодарил фанатов и Санкт-Петербург после дебютной домашней игры в «Зените»
Украинский новичок «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился впечатлениями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче».
Обновлено в 15:41
Общество
Названо лучшее светлое пиво в России
«Росконтроль» протестировал популярные в России марки светлого пива и назвал лучшие. Результаты опубликованы на сайте организации.
Обновлено в 17:09
Транспорт
Названа дата прохода первого пассажирского поезда по Крымскому мосту
Первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря, сообщил глава дирекции по обслуживанию пассажиров «Крымской железной дороги» Владимир Резниченко.
Обновлено в 15:50
Происшествия
Дагестанский блогер Алибек Мирзеханов задержан в Москве
Обновлено в 13:36
Армия и оружие
Найден дневник Малиновского с объяснением причин неудач в начале войны
Маршал Советского Союза Родион Малиновский считал главными причинами поражений Красной армии в начале Великой Отечественной войны с ошибками и непрофессиональными действиями командования.
Обновлено в 15:49
Общество
МЧС предупредило жителей Москвы о метели и сильном ветре
Обновлено в 16:44
Происшествия
«Газета.Ru» работает с перебоями после сообщения о минировании
После инцидента "Газета.Ru" работает с перебоями.
Обновлено в 15:12
Политика
Мадуро закрыл границу Венесуэлы с Бразилией
Обновлено в 16:23
Происшествия
Тюменские врачи провели операцию пациентке без наркоза
В Тюмени в приемной травматологического отделения ОКБ № 2 женщине провели операцию на колене, не дожидаясь действия обезболивающего.
Обновлено в 12:32
Происшествия
Устроившие самосуд над школьником родители пожаловались в полицию
Источник агентства сообщил, что родители нескольких учеников избили в туалете пятиклассника, который систематически издевался над их детьми.
Обновлено в 02:51
Армия и оружие
В Сирии нашли могилу с 3 тысячами жертв ИГИЛ
Обновлено в 11:45
Общество
Сеть «Магнит» провела ребрендинг
Обновлено в 11:24
Политика
Медведчук прокомментировал слова Порошенко в ООН о России
Председатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук считает, что высказывания президента Украины Петра Порошенко в адрес РФ на генассамблее ООН направлены на получение поддержки у избирателей перед выборами, и украинский лидер готов для этого на все.
Обновлено в 17:09
Происшествия
Навальный рассказал о влиятельном клане Каитовых в Карачаево-Черкесии
Помимо клана Арашуковых в Карачаево-Черкесии действует клан не менее влиятельной семьи Каитовых, представитель которой отсидел в тюрьме по делу о резонансном массовом убийстве в 2004 году и связан с руководителями республики, говорится в опубликованном сегодня расследовании Фонда борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального.
Обновлено в 16:02