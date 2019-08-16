Политика

«Яндекс» назвал сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости» слухамиРИА Новости вчера в 15:45

"Яндекс" назвал сообщения о закрытии своего новостного агрегатора слухами. "Мы слухи не комментируем", — заявил представитель компании РБК.
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с чего всё началось

Депутаты попали в «Яндекс.Новости»

Владелец сервиса рассматривает возможность его закрытия в случае изменения законодательства В «Яндексе» заявили, что не считают нужным дополнительное регулирование агрегаторов. Ранее депутаты Госдумы заподозрили поисковые системы в нагнетании социально-политической ситуации.
Коммерсантъвчера в 12:00

Подробнее о событии

В «Яндексе» прокомментировали сообщение о закрытии сервиса «Новости»

URA.Ruвчера в 23:44

«Яндекс» может закрыть «Яндекс.Новости» в случае введения дополнительного регулирования для новостных агрегаторов

Эхо Москвы02:00

Депутаты попали в «Яндекс.Новости»

Коммерсантъвчера в 12:00

«Яндекс» счел слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости»

РБКвчера в 13:51

В «Яндексе» назвали слухами информацию о закрытии «Яндекс.Новостей»

Rambler News Serviceвчера в 13:43

«Яндекс» отказался проверять и опровергать новости из топа новостей

Интерфаксвчера в 12:00

«Яндекс» назвал сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости» слухами

РИА Новостивчера в 15:45
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 03:36, Ашберн
Шоу-бизнес

Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу

Обновлено в 03:01
Происшествия

На Урале два человека пострадали при взрыве газа в частном доме

В городе Сухой Лог (Свердловская область) произошел взрыв газа в частном доме, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.
Обновлено в 01:18
Происшествия

Жена рассказала о реакции пилота Юсупова на звание Героя России

Обновлено вчера в 14:44
Происшествия

«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти

Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Культура

Иван Охлобыстин представил свою автобиографию

Книгу-автобиографию представил российский актер и писатель Иван Охлобыстин 16 августа.
Обновлено вчера в 09:41
Политика

Экс-глава МИД Франции призвал наладить связи с Россией раньше Трампа

Ведрин положительно оценил предстоящую встречу французского президента Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным во Франции в преддверии саммита G7.
Обновлено в 01:38
Кино

Умер голливудский актер Питер Фонда

Обновлено вчера в 20:41
Происшествия

При пожаре в гостинице в Одессе погибли восемь человек

Обновлено в 02:35
Происшествия

СМИ: лечившие пострадавших при взрыве под Северодвинском врачи не знали о радиации

Руководство Архангельской областной больницы не уведомило персонал о том, что трое пострадавших при взрыве под Северодвинском заражены радиацией, пишет The Moscow Times со ссылкой на источники в медучреждении.
Обновлено вчера в 20:57
Наука

Названы последствия ядерной войны между Россией и США

Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено вчера в 08:49
Путешествия

Эксперт рассказал, что мешает распространению all inclusive в России

Активному распространению системы обслуживания all inclusive на курортах южных регионов России мешает то, что они изначально не были рассчитаны на прием массовых туристических потоков из разных стран, и не могут рассчитывать на продолжительный пляжный сезон, в отличие от турецкой Антальи, заявил РИА Новости вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов.
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия

Маме больного ребенка грозит уголовное дело из-за импортного лекарства

В Москве в отношении мамы больного ребенка возбудили уголовное дело из-за заказанных за границей лекарств.
Обновлено вчера в 04:40
Космос

Роскосмос разработал способ маскировки спутников

Обновлено вчера в 21:02
Здоровье

Первые симптомы рака кожи назвала заболевшая женщина из Канады

Обновлено в 02:13
Экономика

Минтруд предложил поднять МРОТ почти на тысячу рублей

Минтруд России предложил поднять со следующего года минимальный размер оплаты труда до 12 130 рублей.
Обновлено вчера в 08:23
Происшествия

Напавший на мечеть в Осло рассказал о своих мотивах

Гражданин Норвегии Филип Мансхаус, совершивший нападение на одну из столичных мечетей, дал признательные показания и рассказал правоохранителям о мотивах своего поступка.
Обновлено вчера в 20:55
Армия и оружие

Израильские военные сбили выпущенную из сектора Газа ракету

Обновлено вчера в 14:34
Происшествия

В Саратове пятилетний мальчик попал под колеса детского паровозика

Обновлено вчера в 18:41
Происшествия

В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд

В крови предположительно отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили ядовитое вещество, заявил заведующий токсикологическим отделением областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи имени Е. М. Чучкалова Игнат Пономаренко в эфире телеканала "Россия 24".
Обновлено вчера в 15:20
Армия и оружие

В Крыму случайно запустили управляемую ракету

Обновлено вчера в 22:09
Армия и оружие

Министра обороны Сербии восхитил вертолет Ми-35М

Военно-воздушные силы Сербии получат четыре транспортно-боевых вертолета Ми-35М.
Обновлено вчера в 10:36
Футбол

Максимилиан Филипп: «В „Динамо“ почувствовал доверие»

Новичок московского «Динамо» Максимилиан Филипп в интервью «СЭ» признался, что для него главное — доверие.
Обновлено вчера в 22:05
Политика

ФСБ впервые за 20 лет раскрыла число въехавших в РФ трудовых мигрантов

Погранслужба ФСБ впервые опубликовала статистику по гражданам, въезжающим в страну с целью работы.
Обновлено вчера в 06:01
Происшествия

Самолет вернулся в аэропорт Хабаровска по техническим причинам

Самолет L-410 "Хабаровских авиалиний", вылетевший в субботу из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре с 13 пассажирами, через час после взлета вернулся в аэропорт по техническим причинам, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Обновлено в 02:16
Технологии

Британия поможет школам Узбекистана улучшить изучение английского языка

Стороны договорились о сотрудничестве в рамках проекта по реформированию изучения английского языка в школах Future English (английский для будущего).
Обновлено в 01:14
Футбол

Леонид Слуцкий: «Тил — мечта для любого тренера»

Накануне дерби «Спартак» — ЦСКА в 6-м туре РПЛ главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий по просьбе обозревателя «СЭ» Игоря Рабинера оценил новичка красно-белых Гуса Тила из АЗ, которого успел изучить по чемпионату Голландии.
Обновлено в 03:00
Экономика

«Как работали, так и работают»: Силуанов о сокращении числа МСП

«Получается так, что по количеству предприятий, которые отмечены в этом реестре, произошло небольшое сокращение, а на самом деле эти предприятия как работали, так и работают», — подытожил Силуанов.
Обновлено вчера в 09:13
Политика

В Госдуме предложили заменить крымские химзаводы на предприятия ОПК

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил поэтапно закрыть химические заводы на севере полуострова и заменить их кластером предприятий, специализирующихся на оборонзаказах.
Обновлено в 02:08
Общество

Власти Сочи предупредили жителей о возможной эвакуации

Обновлено вчера в 16:57
Происшествия

Вскрытие показало причину смерти американского миллиардера-педофила

Стали известны официальные результаты судмедэкспертизы, проводившейся с целью определения причины смерти американского миллиардера Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в торговле людьми и организации оргий с несовершеннолетними.
Обновлено вчера в 17:33
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