Политика

«Яндекс» назвал слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости»Газета.Ru 15:14

В "Яндексе" назвали слухами информацию о том, что компания может закрыть свой сервис "Яндекс.Новости". Об этом передает принадлежащее Григорию Березкину РБК. В компании заявляют, что действующее законодательство достаточно для регулирования новостных агрегаторов.
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с чего всё началось

Депутаты попали в «Яндекс.Новости»

Владелец сервиса рассматривает возможность его закрытия в случае изменения законодательства В «Яндексе» заявили, что не считают нужным дополнительное регулирование агрегаторов. Ранее депутаты Госдумы заподозрили поисковые системы в нагнетании социально-политической ситуации.
Коммерсантъ12:00

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«Яндекс» назвал сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости» слухами

РИА Новости15:45

«Яндекс.Новости» задумался о закрытии из-за давления депутатов

Lenta.ru12:26

«Яндекс» счел слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости»

РБК13:51

«Яндекс» рассматривает различные варианты работы сервиса «Яндекс.Новости» в случае изменения законодательства

Эхо Москвы15:01

Депутаты попали в «Яндекс.Новости»

Коммерсантъ12:00

«Яндекс» отказался проверять и опровергать новости из топа новостей

Интерфакс12:00

«Яндекс» считает действующее регулирование новостных агрегаторов достаточным

ТАСС11:55
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Экономика

Райффайзенбанк предупредил о плановой приостановке операций по картам 18 августа

Сообщение о приостановке операций размещено на сайте банка.
Обновлено в 06:11
Общество

Суд огласил выводы повторной экспертизы по делу «Седьмой студии»

Обновлено в 03:57
Здоровье

Диагноз – гипертония. Оправданно ли самолечение при этом заболевании?

Сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной смертей – от них умирают 46% граждан.
Обновлено в 17:09
Общество

В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней

Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за возможных ливней и смерчей и распорядились свернуть палаточные лагеря у рек, сообщает администрация города.
Обновлено в 13:44
Авто

В июле выпуск легковых автомобилей в России вырос на 5%

По данным Росстата, за 7 месяцев 2019 года российские автозаводы выпустили 894 тыс. легковых автомобилей – на 2,1% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 03:35
Армия и оружие

Подлодка «Петропавловск-Камчатский» вышла на заводские испытания

Подводная лодка обладает отличными характеристиками акустической скрытности.
Обновлено в 10:47
Происшествия

Супруга пилота А321 рассказала о его реакции на звание Героя

Обновлено в 11:42
Общество

Путину пожаловались на уголовные дела из-за лекарств для больных детей

Матери детей с ограниченными возможностями написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за уголовного преследования в связи с покупками запрещенных препаратов.
Обновлено в 18:39
Происшествия

В Неаполе рожающую женщину высадили из автобуса

Женщина села в пассажирский автобус, который следовал к больнице, однако контролеры выгнали ее на улицу, так как она не оплатила за проезд.
Обновлено в 15:42
Армия и оружие

Индия «наелась» дорогими Су-30МКИ

Причиной прекращения выпуска самолетов называется высокая цена собираемого в Индии Су-30МКИ, равная 70,3 миллиона долларов, тогда как покупка одного такого самолета непосредственно у России обходится в 42,15 миллиона долларов.
Обновлено в 00:33
Кино

В России снимут новый фильм «Мастер и Маргарита»

Съемки нового фильма "Мастер и Маргарита" по роману Михаила Булгакова начнутся весной 2020 года.
Обновлено в 14:45
Политика

Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.
Обновлено в 10:52
Интернет

Сотни тысяч паролей пользователей сети оказались взломаны

В проверке приняли участие более 650 тысяч человек. 316 тысяч их паролей оказались уже взломаны хакерами.
Обновлено в 13:56
Баскетбол

Михаил Прохоров продал «Бруклин»

Обновлено в 16:32
Политика

Зеленский украсил офис картинами с шаурмой и обнаженной девушкой

Замдиректора музея истории Киева Татьяна Костенко поделилась фотографиями картин современных художников, которые президент Украины Владимир Зеленский выбрал для своего офиса.
Обновлено в 08:25
Происшествия

Командир севшего в поле самолета отказался считать себя героем

Обновлено в 00:14
Наука

Названы последствия ядерной войны между Россией и США

Полномасштабная ядерная война между США и Россией приведет к наступлению темной и холодной зимы продолжительностью около десяти лет.
Обновлено в 18:56
Энергетика

Нефть «подбодрила» статистика из США

Цены на нефть 16 августа растут после двух дневного снижения.
Обновлено в 08:52
Общество

В России предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника

В России за выгул опасной собаки без поводка и намордника предлагают ввести штраф от 30 до 50 тысяч рублей, административный арест на срок от пяти до десяти дней или обязательные работы до 30 часов.
Обновлено в 01:32
Происшествия

Суд признал виновным убийцу бывшей девушки Эштона Катчера

Обновлено в 09:06
Экономика

Татарстан направит на нацпроект «Жилье и городская среда» 5,6 млрд руб

Обновлено в 09:01
Происшествия

Сбой произошел в системе таможенного контроля ряда аэропортов США

По данным ТАСС, в пятницу о сбое в работе системы службы таможенного и пограничного контроля сообщили также международные аэропорты Лос-Анджелеса и Джона Кеннеди в Нью-Йорке.
Обновлено в 18:33
Армия и оружие

В ДНР сообщили об обстреле окраины Горловки ВСУ

В общей сложности, отметил он, обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины подверглись районы трех населенных пунктов ДНР.
Обновлено в 16:37
Экономика

Правительство выделит 620 млн рублей на реконструкцию «Домодедово»

Российский кабмин в 2019 году выделит 620 миллионов рублей на реконструкцию аэропорта "Домодедово", следует из распоряжения правительства.
Обновлено в 08:42
Политика

Госдеп остался недоволен налоговой политикой Украины

Согласно представленной информации, Украина попала в список стран, чья налоговая политика в прошлом году не отвечала требованиям прозрачности.
Обновлено в 18:32
Политика

Кремль пригласил Бориса Джонсона и Ким Чен Ына в Москву на 9 мая

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону направлено приглашение присутствовать 9 мая следующего года на мероприятиях в Москве по случаю 75-й годовщины Победы в Великой отечественной войне.
Обновлено в 09:30
Энергетика

«Нафтогаз» хочет продать активы «Газпрома» на $3 млрд

Украинский "Нафтогаз" рассчитывает до конца следующего года выручить порядка $3 млрд от продажи активов российского "Газпрома", которые планирует взыскать по решениям стокгольмского арбитража.
Обновлено вчера в 07:15
Армия и оружие

Сирийская армия освободила четыре деревни на юге Идлиба, сообщили СМИ

Сирийская армия в пятницу установила контроль над четырьмя населенными пунктами на юге провинции Идлиб после боестолкновений с террористами, передает радиостанция Sham FM.
Обновлено в 12:48
Общество

Учителям оставят четыре документа для заполнения

Потехина заявила, выступая на республиканском августовском совещании педагогов в Уфе, что учитель должен вести исключительно четыре документа: рабочая программа по предмету, календарно-тематическое планирование, а также электронные журнал и дневник.
Обновлено в 10:26
Происшествия

В крови отравившихся маслом ульяновцев нашли крысиный яд

В крови жителей Ульяновска, которые отравились предположительно домашним подсолнечным маслом и были госпитализированы с кровотечениями, обнаружили кумарин, крысиный яд.
Обновлено в 11:41
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