Политика
«Яндекс» назвал слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости»Газета.Ru 15:14
В "Яндексе" назвали слухами информацию о том, что компания может закрыть свой сервис "Яндекс.Новости". Об этом передает принадлежащее Григорию Березкину РБК. В компании заявляют, что действующее законодательство достаточно для регулирования новостных агрегаторов.
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с чего всё началось
Владелец сервиса рассматривает возможность его закрытия в случае изменения законодательства В «Яндексе» заявили, что не считают нужным дополнительное регулирование агрегаторов. Ранее депутаты Госдумы заподозрили поисковые системы в нагнетании социально-политической ситуации.Коммерсантъ12:00
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 19:55, Ашберн
Экономика
Райффайзенбанк предупредил о плановой приостановке операций по картам 18 августа
Сообщение о приостановке операций размещено на сайте банка.
Обновлено в 06:11
Здоровье
Диагноз – гипертония. Оправданно ли самолечение при этом заболевании?
Сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной смертей – от них умирают 46% граждан.
Обновлено в 17:09
Общество
В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней
Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за возможных ливней и смерчей и распорядились свернуть палаточные лагеря у рек, сообщает администрация города.
Обновлено в 13:44
Авто
В июле выпуск легковых автомобилей в России вырос на 5%
По данным Росстата, за 7 месяцев 2019 года российские автозаводы выпустили 894 тыс. легковых автомобилей – на 2,1% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 03:35
Армия и оружие
Подлодка «Петропавловск-Камчатский» вышла на заводские испытания
Подводная лодка обладает отличными характеристиками акустической скрытности.
Обновлено в 10:47
Общество
Путину пожаловались на уголовные дела из-за лекарств для больных детей
Матери детей с ограниченными возможностями написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за уголовного преследования в связи с покупками запрещенных препаратов.
Обновлено в 18:39
Происшествия
В Неаполе рожающую женщину высадили из автобуса
Женщина села в пассажирский автобус, который следовал к больнице, однако контролеры выгнали ее на улицу, так как она не оплатила за проезд.
Обновлено в 15:42
Армия и оружие
Индия «наелась» дорогими Су-30МКИ
Причиной прекращения выпуска самолетов называется высокая цена собираемого в Индии Су-30МКИ, равная 70,3 миллиона долларов, тогда как покупка одного такого самолета непосредственно у России обходится в 42,15 миллиона долларов.
Обновлено в 00:33
Кино
В России снимут новый фильм «Мастер и Маргарита»
Съемки нового фильма "Мастер и Маргарита" по роману Михаила Булгакова начнутся весной 2020 года.
Обновлено в 14:45
Политика
Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.
Обновлено в 10:52
Интернет
Сотни тысяч паролей пользователей сети оказались взломаны
В проверке приняли участие более 650 тысяч человек. 316 тысяч их паролей оказались уже взломаны хакерами.
Обновлено в 13:56
Баскетбол
Михаил Прохоров продал «Бруклин»
Обновлено в 16:32
Политика
Зеленский украсил офис картинами с шаурмой и обнаженной девушкой
Замдиректора музея истории Киева Татьяна Костенко поделилась фотографиями картин современных художников, которые президент Украины Владимир Зеленский выбрал для своего офиса.
Обновлено в 08:25
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между США и Россией приведет к наступлению темной и холодной зимы продолжительностью около десяти лет.
Обновлено в 18:56
Энергетика
Нефть «подбодрила» статистика из США
Цены на нефть 16 августа растут после двух дневного снижения.
Обновлено в 08:52
Общество
В России предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника
В России за выгул опасной собаки без поводка и намордника предлагают ввести штраф от 30 до 50 тысяч рублей, административный арест на срок от пяти до десяти дней или обязательные работы до 30 часов.
Обновлено в 01:32
Происшествия
Сбой произошел в системе таможенного контроля ряда аэропортов США
По данным ТАСС, в пятницу о сбое в работе системы службы таможенного и пограничного контроля сообщили также международные аэропорты Лос-Анджелеса и Джона Кеннеди в Нью-Йорке.
Обновлено в 18:33
Армия и оружие
В ДНР сообщили об обстреле окраины Горловки ВСУ
В общей сложности, отметил он, обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины подверглись районы трех населенных пунктов ДНР.
Обновлено в 16:37
Экономика
Правительство выделит 620 млн рублей на реконструкцию «Домодедово»
Российский кабмин в 2019 году выделит 620 миллионов рублей на реконструкцию аэропорта "Домодедово", следует из распоряжения правительства.
Обновлено в 08:42
Политика
Госдеп остался недоволен налоговой политикой Украины
Согласно представленной информации, Украина попала в список стран, чья налоговая политика в прошлом году не отвечала требованиям прозрачности.
Обновлено в 18:32
Политика
Кремль пригласил Бориса Джонсона и Ким Чен Ына в Москву на 9 мая
Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону направлено приглашение присутствовать 9 мая следующего года на мероприятиях в Москве по случаю 75-й годовщины Победы в Великой отечественной войне.
Обновлено в 09:30
Энергетика
«Нафтогаз» хочет продать активы «Газпрома» на $3 млрд
Украинский "Нафтогаз" рассчитывает до конца следующего года выручить порядка $3 млрд от продажи активов российского "Газпрома", которые планирует взыскать по решениям стокгольмского арбитража.
Обновлено вчера в 07:15
Армия и оружие
Сирийская армия освободила четыре деревни на юге Идлиба, сообщили СМИ
Сирийская армия в пятницу установила контроль над четырьмя населенными пунктами на юге провинции Идлиб после боестолкновений с террористами, передает радиостанция Sham FM.
Обновлено в 12:48
Общество
Учителям оставят четыре документа для заполнения
Потехина заявила, выступая на республиканском августовском совещании педагогов в Уфе, что учитель должен вести исключительно четыре документа: рабочая программа по предмету, календарно-тематическое планирование, а также электронные журнал и дневник.
Обновлено в 10:26
Происшествия
В крови отравившихся маслом ульяновцев нашли крысиный яд
В крови жителей Ульяновска, которые отравились предположительно домашним подсолнечным маслом и были госпитализированы с кровотечениями, обнаружили кумарин, крысиный яд.
Обновлено в 11:41