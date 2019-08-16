Владелец сервиса рассматривает возможность его закрытия в случае изменения законодательства В «Яндексе» заявили, что не считают нужным дополнительное регулирование агрегаторов. Ранее депутаты Госдумы заподозрили поисковые системы в нагнетании социально-политической ситуации.

с чего всё началось

В "Яндексе" назвали слухами информацию о том, что компания может закрыть свой сервис "Яндекс.Новости". Об этом передает принадлежащее Григорию Березкину РБК. В компании заявляют, что действующее законодательство достаточно для регулирования новостных агрегаторов.

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