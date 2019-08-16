Политика
«Яндекс» назвал слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости»Газета.Ru вчера в 15:14
В "Яндексе" назвали слухами информацию о том, что компания может закрыть свой сервис "Яндекс.Новости". Об этом передает принадлежащее Григорию Березкину РБК. В компании заявляют, что действующее законодательство достаточно для регулирования новостных агрегаторов.
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с чего всё началось
Владелец сервиса рассматривает возможность его закрытия в случае изменения законодательства В «Яндексе» заявили, что не считают нужным дополнительное регулирование агрегаторов. Ранее депутаты Госдумы заподозрили поисковые системы в нагнетании социально-политической ситуации.Коммерсантъвчера в 12:00
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В «Яндексе» назвали слухами информацию о закрытии «Яндекс.Новостей»
Rambler News Serviceвчера в 13:43
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К организаторам акции 27 июля в Москве подали иски на 13 млн рублей
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Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей в случае усиления ливней и дождей.
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Обновлено в 02:41
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Двух военных осудили за случайный пуск ракеты в Крыму
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ФСБ впервые за 20 лет раскрыла число въехавших в РФ трудовых мигрантов
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Обновлено вчера в 06:01
Шоу-бизнес
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Луди Линь может сыграть Лю Кана в экранизации Mortal Kombat
В пятом сезоне «Чёрного зеркала» Линь сыграл виртуального бойца в игре «Бросок гадюки», явственно напоминающей Mortal Kombat.
Обновлено вчера в 12:00
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Дуглас Сантос рассказал, как общается в раздевалке «Зенита»
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С 14 часов на Бульварном кольце ожидается серия одиночных пикетов в поддержку незарегистрированных оппозиционных кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 23:30
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В московских аэропортах задержали и отменили 25 рейсов
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