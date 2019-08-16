Политика

«Яндекс» назвал слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости»Газета.Ru вчера в 15:14

В "Яндексе" назвали слухами информацию о том, что компания может закрыть свой сервис "Яндекс.Новости". Об этом передает принадлежащее Григорию Березкину РБК. В компании заявляют, что действующее законодательство достаточно для регулирования новостных агрегаторов.
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с чего всё началось

Депутаты попали в «Яндекс.Новости»

Владелец сервиса рассматривает возможность его закрытия в случае изменения законодательства В «Яндексе» заявили, что не считают нужным дополнительное регулирование агрегаторов. Ранее депутаты Госдумы заподозрили поисковые системы в нагнетании социально-политической ситуации.
Коммерсантъвчера в 12:00

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«Яндекс» счел слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости»

РБКвчера в 13:51

«Яндекс» может закрыть «Яндекс.Новости» в случае введения дополнительного регулирования для новостных агрегаторов

Эхо Москвы02:00

«Яндекс» назвал сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости» слухами

РИА Новостивчера в 15:45

В «Яндексе» прокомментировали сообщение о закрытии сервиса «Новости»

URA.Ruвчера в 23:44

В «Яндексе» назвали слухами информацию о закрытии «Яндекс.Новостей»

Rambler News Serviceвчера в 13:43

«Яндекс» отказался проверять и опровергать новости из топа новостей

Интерфаксвчера в 12:00

Депутаты попали в «Яндекс.Новости»

Коммерсантъвчера в 12:00
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Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего А321

Обновлено в 04:57
Футбол

ФИФА назвала дату, когда объявят номинантов на лучший гол года

Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила дату объявления номинантов на премию Ференца Пушкаша.
Обновлено в 04:37
Наука

Названы продукты, снижающие риск рака и инфаркта у курильщиков

Обновлено 14 августа в 13:58
Политика

Экипаж аварийно севшего А321 внесли в базу «Миротворца»

Обновлено 15 августа в 10:10
Общество

К организаторам акции 27 июля в Москве подали иски на 13 млн рублей

Обновлено вчера в 11:03
Происшествия

«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти

Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия

Полиция нашла крупную сумму денег в доме родственника Атамбаева

Полицейские обнаружили во время обыска в доме родственника экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева сумку с деньгами, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел страны.
Обновлено в 05:00
Кино

Умер актер Питер Фонда из «Беспечного ездока»

Американский актер и режиссер Питер Фонда, прославившийся благодаря своей роли в фильме "Беспечный ездок", скончался в возрасте 79 лет, сообщает журнал People со ссылкой на заявление его семьи.
Обновлено вчера в 19:23
Экономика

Фармацевтическую лактозу начнут производить в России

В России впервые начнут производить фармацевтическую лактозу, выпуск продукции объемом до 5 тонн в сутки могут начать уже осенью, сообщил гендиректор Ставропольского молочного комбината Сергей Анисимов.
Обновлено в 03:58
Общество

Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за шторма

Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей в случае усиления ливней и дождей.
Обновлено в 01:56
Экономика

Татарстан направит на нацпроект «Жилье и городская среда» 5,6 млрд руб

Обновлено вчера в 09:01
Общество

Жара до 30 градусов ожидается в Москве

Во вторник потепление продолжится (до 28 градусов со знаком плюс) и достигнет своего пика в среду, когда настанет по-настоящему летняя жара — до 30 градусов.
Обновлено в 03:40
Общество

МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве

Обновлено в 04:27
Происшествия

Восемь человек погибли при пожаре в гостинице Одессы

Обновлено в 03:53
Происшествия

В Керченской крепости обнаружили 1700 осколочных авиабомб

Крымские сотрудники МЧС обнаружили в Керченской крепости 1700 осколочных авиабомб и одну фугасную авиабомбу весом 100 кг времён Великой Отечественной войны.
Обновлено в 02:41
Армия и оружие

Двух военных осудили за случайный пуск ракеты в Крыму

Обновлено в 04:47
Политика

ФСБ впервые за 20 лет раскрыла число въехавших в РФ трудовых мигрантов

Погранслужба ФСБ впервые опубликовала статистику по гражданам, въезжающим в страну с целью работы.
Обновлено вчера в 06:01
Шоу-бизнес

Собчак опубликовала провокационный снимок

На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
Обновлено в 03:08
Происшествия

В аэропорту Хабаровска самолет совершил экстренную посадку

Двухмоторный пассажирский самолет местных маршрутов L-410 UVP-E20 "Хабаровских авиалиний" совершил в субботу экстренную посадку в аэропорту Хабаровска.
Обновлено в 02:25
Происшествия

Пилот, посадивший А321 в поле, забрал на память початок кукурузы

Обновлено вчера в 18:16
Кино

Луди Линь может сыграть Лю Кана в экранизации Mortal Kombat

В пятом сезоне «Чёрного зеркала» Линь сыграл виртуального бойца в игре «Бросок гадюки», явственно напоминающей Mortal Kombat.
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия

Суд приговорил экс-владельца ФК «Кубань» к девяти годам колонии

В 2016 году ИСД вышел из состава учредителей ФК «Кубань», ранее он являлся основным источником финансирования клуба.
Обновлено вчера в 11:30
Теннис

Цинциннати (ATP). Медведев отдал 5 геймов Рублеву, Джокович, Гаске вышли в 1/2 финала, Нишиока снялся

В четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати восьмая ракетка мира Даниил Медведев разгромил третью ракетку России Андрея Рублева.
Обновлено вчера в 09:57
Авто

В России разрешили использовать автономера компактного размера

Обновлено в 00:54
Армия и оружие

Эти четыре страны НАТО Россия захватит в первую очередь

Польша и страны Прибалтики станут первыми жертвами российской морской экспансии, если Россия и НАТО начнут войну.
Обновлено 15 августа в 06:36
Происшествия

СМИ узнали о жалобах врачей после взрыва на полигоне под Архангельском

Врачей Архангельской областной больницы, лечивших раненых при взрыве на военном полигоне, не предупредили о том, что пострадавшие могли подвергнуться воздействию радиации.
Обновлено в 04:23
Футбол

Дуглас Сантос рассказал, как общается в раздевалке «Зенита»

Левый защитник «Зенита» поведал, с кем из игроков общается на тренировках.
Обновлено в 02:48
Общество

В Москве пройдет несколько протестных акций

С 14 часов на Бульварном кольце ожидается серия одиночных пикетов в поддержку незарегистрированных оппозиционных кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 23:30
Здоровье

Врач назвал простой способ защититься от гриппа и простуды

Обновлено вчера в 09:36
Транспорт

В московских аэропортах задержали и отменили 25 рейсов

Обновлено в 02:45
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