Политика

«Яндекс» назвал слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости»Газета.Ru вчера в 15:14

В "Яндексе" назвали слухами информацию о том, что компания может закрыть свой сервис "Яндекс.Новости". Об этом передает принадлежащее Григорию Березкину РБК. В компании заявляют, что действующее законодательство достаточно для регулирования новостных агрегаторов.
Читать в источнике
Комментировать55
с чего всё началось

Депутаты попали в «Яндекс.Новости»

Владелец сервиса рассматривает возможность его закрытия в случае изменения законодательства В «Яндексе» заявили, что не считают нужным дополнительное регулирование агрегаторов. Ранее депутаты Госдумы заподозрили поисковые системы в нагнетании социально-политической ситуации.
Коммерсантъвчера в 12:00

Подробнее о событии

В «Яндексе» прокомментировали сообщение о закрытии сервиса «Новости»

URA.Ruвчера в 23:44

«Яндекс» отказался проверять и опровергать новости из топа новостей

Интерфаксвчера в 12:00

«Яндекс» счел слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости»

РБКвчера в 13:51

В «Яндексе» назвали слухами информацию о закрытии «Яндекс.Новостей»

Rambler News Serviceвчера в 13:43

Депутаты попали в «Яндекс.Новости»

Коммерсантъвчера в 12:00

«Яндекс» назвал сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости» слухами

РИА Новостивчера в 15:45

«Яндекс» считает действующее регулирование новостных агрегаторов достаточным

ТАССвчера в 11:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 02:04, Ашберн
Здоровье

Заболевшая раком женщина назвала первый симптом недуга

Обновлено вчера в 21:05
Происшествия

Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам

Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
Обновлено вчера в 09:20
Футбол

Роналду снялся в странной азиатской рекламе

Обновлено вчера в 12:37
Театры

Сергей Пускепалис стал худруком Театра имени Волкова

Обновлено вчера в 09:21
Политика

Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России

В Германии дислоцированы больше всего американских военных в Европе — в общей сложности 35 тысяч.
Обновлено вчера в 19:14
Происшествия

В Одессе при пожаре в отеле погибли восемь человек

Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти

Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Общество

Минтруд предложил запретить НПФ работать с посредниками

Министерство труда и социальной защиты предложило запретить негосударственным пенсионным фондам (НПФ) работать с агентскими сетями, оказывающими услуги по переводу пенсионных накоплений россиян.
Обновлено вчера в 16:43
Общество

В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней

Обновлено вчера в 13:44
Футбол

«Бавария» объявила о договоренности по Коутинью

Обновлено вчера в 18:11
Происшествия

В Китае четыре человека погибли при взрыве в ресторане

К взрыву привела утечка газа, четыре человека погибли. Еще 16 человек получили ранения, причем трое находятся в тяжелом состоянии.
Обновлено в 01:53
Армия и оружие

Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу

Обновлено вчера в 19:31
Наука

Названы последствия ядерной войны между Россией и США

Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено вчера в 08:49
Политика

Журналист Playboy и CNN намерен подать в суд на Белый дом

Корреспондент известного мужского журнала Playboy и политический аналитик CNN Брайан Карем намерен подать иск против Белого дома.
Обновлено в 01:19
Происшествия

СМИ: лечившие пострадавших под Северодвинском врачи не знали о радиации

Медики Архангельской областной больницы заявили, что их не предупредили о том, что доставленные пострадавшие при взрыве под Северодвинском люди были заражены радиацией.
Обновлено в 01:29
Энергетика

Минск хочет до 2020 года получить от РФ компенсацию за «грязную» нефть

Белоруссия намерена до конца года договориться с Россией о компенсации потерь за поставленную в страну "грязную" нефть.
Обновлено вчера в 15:39
Авто

Toyota рассказала о новом кроссовере Wildlander на базе RAV4

Компания Toyota готовится представить новый паркетник Wildlander, построенный на базе RAV4 последнего поколения.
Обновлено вчера в 23:05
Авто

Россиянам разрешили компактные автомобильные номера

Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:44
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник»

Минобороны РФ показало видео первых летных испытаний тяжелого ударного беспилотника "Охотник".
Обновлено вчера в 09:52
Происшествия

Застрявшие в аэропорту турецкой Антальи россияне вылетели на родину

После 16 часов томительного ожидания а аэропорту турецкой Антальи около 400 российских туристов вылетели рейсом авиакомпании Nordwind в Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 16:17
Авто

Немецкая компания отказалась от закупки партии автомобилей Tesla

Немецкая компания Nextmove, которая занимается прокатом автомобилей, отказалась от закупки крупной партии электромобилей Tesla.
Обновлено в 00:59
Технологии

Названы приложения, на которые россияне тратят больше всего времени

Обновлено вчера в 18:51
Общество

Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения

Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено 15 августа в 18:00
Экономика

Самозанятым могут разрешить работать таксистами

Правительство РФ проработает возможность разрешить самозанятым работать таксистами.
Обновлено в 00:25
Происшествия

У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин

Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено вчера в 12:56
Футбол

Максимилиан Филипп: «В „Динамо“ почувствовал доверие»

Новичок московского «Динамо» Максимилиан Филипп в интервью «СЭ» признался, что для него главное — доверие.
Обновлено вчера в 22:05
Происшествия

Макгрегора могут оштрафовать за нападение на пожилого мужчину

Обновлено вчера в 06:13
Политика

В США суд выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1

Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, освобожденного ранее властями Гибралтара.
Обновлено вчера в 21:31
Политика

Глазьев покинет свой пост в администрации президента

Советник президента России Сергей Глазьев перейдет на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) на должность министра по интеграции и макроэкономике.
Обновлено вчера в 05:09
Происшествия

Командир аварийно севшего А321 извинился перед пассажирами

Обновлено вчера в 04:20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное