Политика
«Яндекс» назвал слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости»Газета.Ru вчера в 15:14
В "Яндексе" назвали слухами информацию о том, что компания может закрыть свой сервис "Яндекс.Новости". Об этом передает принадлежащее Григорию Березкину РБК. В компании заявляют, что действующее законодательство достаточно для регулирования новостных агрегаторов.
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с чего всё началось
Владелец сервиса рассматривает возможность его закрытия в случае изменения законодательства В «Яндексе» заявили, что не считают нужным дополнительное регулирование агрегаторов. Ранее депутаты Госдумы заподозрили поисковые системы в нагнетании социально-политической ситуации.Коммерсантъвчера в 12:00
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В «Яндексе» назвали слухами информацию о закрытии «Яндекс.Новостей»
Rambler News Serviceвчера в 13:43
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