Политика
«Яндекс» назвал слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости»Газета.Ru 15:14
В "Яндексе" назвали слухами информацию о том, что компания может закрыть свой сервис "Яндекс.Новости". Об этом передает принадлежащее Григорию Березкину РБК. В компании заявляют, что действующее законодательство достаточно для регулирования новостных агрегаторов.
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с чего всё началось
Владелец сервиса рассматривает возможность его закрытия в случае изменения законодательства В «Яндексе» заявили, что не считают нужным дополнительное регулирование агрегаторов. Ранее депутаты Госдумы заподозрили поисковые системы в нагнетании социально-политической ситуации.Коммерсантъ12:00
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 18:18, Ашберн
Интернет
Пользователи Instagram смогут помечать недостоверные публикации
Руководство Instagram ввело новую функцию, позволяющую пользователям отмечать публикации, информация в которых кажется им недостоверной.
Обновлено в 00:32
Происшествия
Проверку свалок у аэропорта Жуковский проведут после ЧП с А321
Росприроднадзор и власти Московской области проведут проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский после сообщений о незаконных свалках, которые могли привлечь птиц, заявил министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.
Обновлено в 03:13
Кино
Юэн Макгрегор может вернуться к роли Оби-Вана Кеноби в сериале
Юэн МакГрегор может вновь сыграть мастера-джедая Оби-Вана Кеноби в новом сериале по вселенной «Звёздных войн» для стримингового сервиса Disney+.
Обновлено в 04:15
Политика
Лайнер «Князь Владимир» в будущем году 5 раз зайдет в Сухум
Как стало известно abhazia-news.ru, его круизную линию решили продлить до Сухума. В октябре пройдет тестирование захода корабля.
Обновлено в 15:09
Футбол
«Барселона» без Месси проиграла первый матч в чемпионате Испании
«Атлетик» обыграл «Барселону» в матче первого тура чемпионата Испании. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Обновлено в 17:35
Происшествия
Старейший в РФ вор в законе отказался от криминального статуса
Уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрёкся от титула «вор в законе».
Обновлено в 13:17
Театры
Новым худруком Волковского театра станет Сергей Пускепалис
Новым художественным руководителем Волковского театра в Ярославле станет режиссер и актер Сергей Пускепалис.
Обновлено в 07:12
Армия и оружие
Индия не исключила вариант применения ядерного оружия против Пакистана
Применит ли Индия имеющееся в ее арсенале ядерное оружие, "зависит от обстоятельств".
Обновлено в 09:58
Происшествия
Три человека погибли в крупном ДТП в Кузбассе
Обновлено в 11:26
Политика
Переход на четырехдневную рабочую неделю обсуждают в Госдуме РФ
Депутаты Госдумы РФ активно обсуждают переход на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено вчера в 04:11
Здоровье
В России составляют списки детей, которым нужны запрещенные лекарства
Центр паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы составляет списки семей, в которых детям нужны незарегистрированные в России лекарства, сообщила руководитель центра Анна Федермессер.
Обновлено в 17:42
Наука
Беспилотный самолет ROBOpilot совершил первый тестовый полет
"Самолет-зомби" ROBOpilot совершил первый тестовый полет в США.
Обновлено в 16:36
Происшествия
В Саратове пятилетний мальчик попал под колеса детского паровоза
Следователи в Саратове выясняют причины инцидента с пятилетним ребенком, пострадавшим во время катания на детском аттракционе «Паровозик».
Обновлено в 17:36
Политика
Эксперт рассчитал стоимость Гренландии
Обновлено в 13:06
Энергетика
Нефть «подбодрила» статистика из США
Цены на нефть 16 августа растут после двух дневного снижения.
Обновлено в 08:52
Политика
США планируют сократить помощь другим странам на $4,3 млрд
Администрация президента Соединенных штатов Дональда Трампа намерена сократить более чем на $4 млрд расходы страны на международную помощь.
Обновлено в 04:28
Транспорт
«Мосгортранс» объяснил подачу иска к организаторам акций в Москве
ГУП «Мосгортранс» в Twitter объяснил подачу иска на 1,2 млн руб. к организаторам несогласованных акций в Москве, которые были связаны с недопуском независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 15:54
Экономика
Трамп провёл совещание с главами банков после спада на бирже
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп провёл селекторное совещание с руководством банков JP Morgan Chase, Bank of America и Citigroup.
Обновлено в 14:00
Энергетика
«Газпром» уложил почти 74 процента «Северного потока-2»
Строительство трубопровода "Северный поток-2" завершено на 73,6% — в настоящее время по дну Балтийского моря уложено уже 1805,6 километра труб, сообщили ТАСС в "Газпроме".
Обновлено в 10:34
Музыка
Земфира спела кавер на песню Цоя в день его смерти
Известная российская исполнительница Земфира обнародовала кавер на песню Виктора Цоя "Я посадил дерево".
Обновлено в 05:23
Общество
Мэрия Москвы отказалась согласовывать массовые пикеты 17 августа
Заявки на проведение массовых пикетов 17 августа в столице подали глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев, муниципальный депутат района Проспект Вернадского Елена Филина, а также мундеп Хамовников, спецкор «Новой газеты» Илья Азар.
Обновлено вчера в 10:37
Кино
В России снимут новый фильм «Мастер и Маргарита»
Съемки нового фильма "Мастер и Маргарита" по роману Михаила Булгакова начнутся весной 2020 года.
Обновлено в 14:45
Происшествия
Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой
Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.
Обновлено в 17:15
Общество
В Сочи заявили о подготовке к эвакуации жителей из-за непогоды
Сочинские власти сообщили о готовности к эвакуации жителей в случае необходимости в связи с ожидающимися ливнями и смерчами и потребовали свернуть все палаточные лагеря возле рек.
Обновлено в 16:40
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ на 850 рублей
Министерство труда и социальной занятости РФ предложило повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с сегодняшних 11 280 рублей до 12 130 рублей – с 2020 года.
Обновлено в 09:57
Общество
ВШЭ начала проверку учителя из-за обвинений в растлении учениц
Высшая школа экономики (ВШЭ) начала служебную проверку в отношении учителя литературы лицея, которого бывшие ученицы обвинили в растлении.
Обновлено в 17:31
Футбол
«Витесс» Слуцкого разгромил «Зволле» и вышел на первое место
«Витесс» под руководством Леонида Слуцкого обыграл «ПЕК Зволле» в матче третьего тура чемпионата Нидерландов.
Обновлено в 16:50