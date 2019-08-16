Политика

«Яндекс» назвал слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости»Газета.Ru 15:14

В "Яндексе" назвали слухами информацию о том, что компания может закрыть свой сервис "Яндекс.Новости". Об этом передает принадлежащее Григорию Березкину РБК. В компании заявляют, что действующее законодательство достаточно для регулирования новостных агрегаторов.
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с чего всё началось

Депутаты попали в «Яндекс.Новости»

Владелец сервиса рассматривает возможность его закрытия в случае изменения законодательства В «Яндексе» заявили, что не считают нужным дополнительное регулирование агрегаторов. Ранее депутаты Госдумы заподозрили поисковые системы в нагнетании социально-политической ситуации.
Коммерсантъ12:00

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«Яндекс» назвал сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости» слухами

РИА Новости15:45

«Яндекс» отказался проверять и опровергать новости из топа новостей

Интерфакс12:00

«Яндекс» счел слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости»

РБК13:51

«Коммерсантъ»: «Яндекс» допускает закрытие «Яндекс.Новостей» из-за законопроекта об иностранном владении

Дождь12:42

Депутаты попали в «Яндекс.Новости»

Коммерсантъ12:00

Сервис Яндекс.Новости может быть закрыт из-за законопроекта об иностранном владении

Эхо Москвы13:30

«Яндекс» считает действующее регулирование новостных агрегаторов достаточным

ТАСС11:55
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Интернет

Пользователи Instagram смогут помечать недостоверные публикации

Руководство Instagram ввело новую функцию, позволяющую пользователям отмечать публикации, информация в которых кажется им недостоверной.
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Проверку свалок у аэропорта Жуковский проведут после ЧП с А321

Росприроднадзор и власти Московской области проведут проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский после сообщений о незаконных свалках, которые могли привлечь птиц, заявил министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.
Обновлено в 03:13
Кино

Юэн Макгрегор может вернуться к роли Оби-Вана Кеноби в сериале

Юэн МакГрегор может вновь сыграть мастера-джедая Оби-Вана Кеноби в новом сериале по вселенной «Звёздных войн» для стримингового сервиса Disney+.
Обновлено в 04:15
Происшествия

Суд признал виновным убийцу бывшей девушки Эштона Катчера

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Политика

Лайнер «Князь Владимир» в будущем году 5 раз зайдет в Сухум

Как стало известно abhazia-news.ru, его круизную линию решили продлить до Сухума. В октябре пройдет тестирование захода корабля.
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Футбол

«Барселона» без Месси проиграла первый матч в чемпионате Испании

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Происшествия

Старейший в РФ вор в законе отказался от криминального статуса

Уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрёкся от титула «вор в законе».
Обновлено в 13:17
Театры

Новым худруком Волковского театра станет Сергей Пускепалис

Новым художественным руководителем Волковского театра в Ярославле станет режиссер и актер Сергей Пускепалис.
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Армия и оружие

Индия не исключила вариант применения ядерного оружия против Пакистана

Применит ли Индия имеющееся в ее арсенале ядерное оружие, "зависит от обстоятельств".
Обновлено в 09:58
Происшествия

Три человека погибли в крупном ДТП в Кузбассе

Обновлено в 11:26
Политика

Переход на четырехдневную рабочую неделю обсуждают в Госдуме РФ

Депутаты Госдумы РФ активно обсуждают переход на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено вчера в 04:11
Здоровье

В России составляют списки детей, которым нужны запрещенные лекарства

Центр паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы составляет списки семей, в которых детям нужны незарегистрированные в России лекарства, сообщила руководитель центра Анна Федермессер.
Обновлено в 17:42
Наука

Беспилотный самолет ROBOpilot совершил первый тестовый полет

"Самолет-зомби" ROBOpilot совершил первый тестовый полет в США.
Обновлено в 16:36
Происшествия

В Саратове пятилетний мальчик попал под колеса детского паровоза

Следователи в Саратове выясняют причины инцидента с пятилетним ребенком, пострадавшим во время катания на детском аттракционе «Паровозик».
Обновлено в 17:36
Политика

Эксперт рассчитал стоимость Гренландии

Обновлено в 13:06
Энергетика

Нефть «подбодрила» статистика из США

Цены на нефть 16 августа растут после двух дневного снижения.
Обновлено в 08:52
Политика

США планируют сократить помощь другим странам на $4,3 млрд

Администрация президента Соединенных штатов Дональда Трампа намерена сократить более чем на $4 млрд расходы страны на международную помощь.
Обновлено в 04:28
Транспорт

«Мосгортранс» объяснил подачу иска к организаторам акций в Москве

ГУП «Мосгортранс» в Twitter объяснил подачу иска на 1,2 млн руб. к организаторам несогласованных акций в Москве, которые были связаны с недопуском независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 15:54
Экономика

Трамп провёл совещание с главами банков после спада на бирже

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп провёл селекторное совещание с руководством банков JP Morgan Chase, Bank of America и Citigroup.
Обновлено в 14:00
Энергетика

«Газпром» уложил почти 74 процента «Северного потока-2»

Строительство трубопровода "Северный поток-2" завершено на 73,6% — в настоящее время по дну Балтийского моря уложено уже 1805,6 километра труб, сообщили ТАСС в "Газпроме".
Обновлено в 10:34
Музыка

Земфира спела кавер на песню Цоя в день его смерти

Известная российская исполнительница Земфира обнародовала кавер на песню Виктора Цоя "Я посадил дерево".
Обновлено в 05:23
Общество

Звезды эстрады поздравили столичный Парк Горького с днем рождения

Обновлено в 16:34
Футбол

«Бавария» не смогла обыграть «Герту» на старте чемпионата Германии

Обновлено в 16:39
Общество

Мэрия Москвы отказалась согласовывать массовые пикеты 17 августа

Заявки на проведение массовых пикетов 17 августа в столице подали глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев, муниципальный депутат района Проспект Вернадского Елена Филина, а также мундеп Хамовников, спецкор «Новой газеты» Илья Азар.
Обновлено вчера в 10:37
Кино

В России снимут новый фильм «Мастер и Маргарита»

Съемки нового фильма "Мастер и Маргарита" по роману Михаила Булгакова начнутся весной 2020 года.
Обновлено в 14:45
Происшествия

Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой

Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.
Обновлено в 17:15
Общество

В Сочи заявили о подготовке к эвакуации жителей из-за непогоды

Сочинские власти сообщили о готовности к эвакуации жителей в случае необходимости в связи с ожидающимися ливнями и смерчами и потребовали свернуть все палаточные лагеря возле рек.
Обновлено в 16:40
Экономика

Минтруд предложил повысить МРОТ на 850 рублей

Министерство труда и социальной занятости РФ предложило повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с сегодняшних 11 280 рублей до 12 130 рублей – с 2020 года.
Обновлено в 09:57
Общество

ВШЭ начала проверку учителя из-за обвинений в растлении учениц

Высшая школа экономики (ВШЭ) начала служебную проверку в отношении учителя литературы лицея, которого бывшие ученицы обвинили в растлении.
Обновлено в 17:31
Футбол

«Витесс» Слуцкого разгромил «Зволле» и вышел на первое место

«Витесс» под руководством Леонида Слуцкого обыграл «ПЕК Зволле» в матче третьего тура чемпионата Нидерландов.
Обновлено в 16:50
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