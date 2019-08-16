Политика

«Яндекс» назвал слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости»Газета.Ru 15:14

В "Яндексе" назвали слухами информацию о том, что компания может закрыть свой сервис "Яндекс.Новости". Об этом передает принадлежащее Григорию Березкину РБК. В компании заявляют, что действующее законодательство достаточно для регулирования новостных агрегаторов.
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с чего всё началось

Депутаты попали в «Яндекс.Новости»

Владелец сервиса рассматривает возможность его закрытия в случае изменения законодательства В «Яндексе» заявили, что не считают нужным дополнительное регулирование агрегаторов. Ранее депутаты Госдумы заподозрили поисковые системы в нагнетании социально-политической ситуации.
Коммерсантъ12:00

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«Яндекс» назвал сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости» слухами

РИА Новости15:45

«Яндекс» рассматривает различные варианты работы сервиса «Яндекс.Новости» в случае изменения законодательства

Эхо Москвы15:01

«Яндекс.Новости» задумался о закрытии из-за давления депутатов

Lenta.ru12:26

«Яндекс» счел слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости»

РБК13:51

Депутаты попали в «Яндекс.Новости»

Коммерсантъ12:00

«Яндекс» отказался проверять и опровергать новости из топа новостей

Интерфакс12:00

«Яндекс» считает действующее регулирование новостных агрегаторов достаточным

ТАСС11:55
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 21:23, Ашберн
Происшествия

Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой

Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.
Обновлено в 17:15
Происшествия

Собаки вытащили восемь тонувших в море человек на празднике в Италии

Собаки-спасатели вытащили из воды восьмерых человек, тонувших в море, во время праздника Феррагосто в Италии, сообщает агентство ANSA.
Обновлено в 20:56
Общество

Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе

Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.
Обновлено в 12:59
Происшествия

Командир А321 Дамир Юсупов: Старался как можно мягче посадить самолет

Обновлено в 04:26
Авто

400 тысяч кроссоверов Renault Duster продано в России

На территории Российской Федерации дилерам удалось продать 400 тысяч внедорожников модели Renault Duster, продажи которой начались в стране в 2012 году.
Обновлено в 07:19
Общество

В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней

Обновлено в 13:44
Игры

Mail.ru Group запустит глобальную игровую платформу

Бренд My.Games (игровое подразделение Mail.ru Group) представит собственную игровую платформу, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:01
Происшествия

Стрелок, напавший на мечеть в Осло, рассказал о своих мотивах

Гражданин Норвегии Филип Мансхаус, арестованный после нападения на мечеть в норвежской столице Осло, признался в совершении преступления и рассказал полиции о своих мотивах, передает телеканал NRK.
Обновлено в 20:18
Происшествия

Суд признал виновным убийцу бывшей девушки Эштона Катчера

Обновлено в 09:06
Теннис

Кузнецова обыграла Плишкову и вышла в полуфинал турнира в Цинциннати

Обновлено в 16:03
Происшествия

В МВД признали авторитет пойманного с героином вора в законе Огонька

Обновлено в 08:55
Экономика

Таксистов в России захотели подвести под новый налог

Правительство рассматривает возможность включения таксистов в число профессий, подпадающих под налоговый режим самозанятых.
Обновлено в 11:50
Шоу-бизнес

Стало известно, на кого похож сын принца Гарри и Меган Маркл

Поклонники королевской семьи никак не могут определиться с вопросом, на кого больше похож сын принца Гарри и Меган Маркл Арчи.
Обновлено в 08:16
Экономика

Британский импортёр газа засудил правительство Нигерии

Вердикт был вынесен Высоким судом Лондона по делу о невыполнении контракта, подписанного между британским покупателем газа и министерством нефти Нигерии.
Обновлено в 19:04
Происшествия

У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин

Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено в 12:56
Общество

ВШЭ начала проверку учителя из-за обвинений в растлении учениц

Высшая школа экономики (ВШЭ) начала служебную проверку в отношении учителя литературы лицея, которого бывшие ученицы обвинили в растлении.
Обновлено в 17:31
Политика

В кабмине Абхазии обсуждалась организация морского сообщения с Россией

Заседание было посвящено вопросам организации регулярного круизного сообщения на Чёрном море между портами Абхазии и России, сообщает пресс-служба правительства Абхазии.
Обновлено в 12:14
Энергетика

Rystad Energy: За пятилетку «Газпром» увеличил добычу больше всех в мире

Российский гигант "Газпром" нарастил добычу больше всех в мире, оставив далеко позади китайских конкурентов и американские сланцевые компании.
Обновлено в 11:26
Кино

«Странники терпенья» Аленикова вошли в лонг-лист «Золотого глобуса»

Фильм «Странники терпенья» режиссера Владимира Аленикова вошел в лонг-лист премии «Золотой глобус».
Обновлено в 15:22
Футбол

Гол Кришито помог «Дженоа» обыграть «Имолезе» в Кубке Италии

В третьем раунде Кубка Италии «Дженоа» разгромил «Имолезе» — 4:1. В составе победителей отличились экс-защитник «Зенита» Доменико Кришито, Рикардо Сапонара, Паоло Гильоне и Лассе Шене.
Обновлено в 16:45
Происшествия

Мать больного ребенка стала свидетелем в деле о ввозе лекарств

Обновлено в 10:13
Общество

В России запретят платить за поездки в метро и автобусе без паспорта

Транспортные карты в большинстве регионов России с августа 2020 года можно будет пополнить только после предъявления паспорта, сообщает РБК со ссылкой на закон о национальной платежной системе.
Обновлено в 05:49
Авто

Названы шесть самых надежных новых моторов

Обновлено в 20:02
Общество

Умерла нидерландская принцесса Кристина

По данным Royal Central, принцесса долгое время боролась с раком костей.
Обновлено в 09:04
Армия и оружие

Экспортную версию истребителя Су-57Э покажут на МАКС-2019

Обновлено в 06:52
Космос

Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой

Обновлено вчера в 05:16
Происшествия

Макгрегор ударил пожилого мужчину из-за спора о виски

Спортсмен решил угостить посетителей заведения своим виски. Один из мужчин отказался выпить напиток, за что получил удар в голову.
Обновлено вчера в 05:56
Кино

Луди Линь может сыграть Лю Кана в экранизации Mortal Kombat

В пятом сезоне «Чёрного зеркала» Линь сыграл виртуального бойца в игре «Бросок гадюки», явственно напоминающей Mortal Kombat.
Обновлено в 12:00
Политика

Экспорт российского леса в Китай может быть полностью прекращен

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщил, что если Пекин не станет вместе с Москвой решать проблему незаконных вырубок, Россия может полностью запретить экспорт своего леса в Китай.
Обновлено 14 августа в 23:10
Экономика

Грузинские отельеры требуют компенсации ущерба из-за оттока россиян

Отельеры призывают власти республики возместить им материальный ущерб, причиненный массовым оттоком российских туристов.
Обновлено в 08:38
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