Общество
«Яндекс» назвал самые странные поисковые запросы в 2018 году
«Яндекс» назвал самые странные поисковые запросы в 2018 годуREGNUM09:25
Интернет-поисковик «Яндекс» опубликовал самые смешные и парадоксальные поисковые запросы пользователей рунета за 2018 год.
REGNUM09:25
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Армия и оружие
Минобороны в присутствии Путина провело пуск ракеты «Авангард»
Обновлено в 06:07
Происшествия
В компании «Красное и Белое» проходят обыски
Обновлено в 11:22
Политика
Порошенко отменил военное положение на Украине
Глава государства отметил, что уровень преступности в тех областях Украины, где было введено военное положение, снизился на 26% за время его действия.
Обновлено в 07:30
Общество
МВД предложило изменить бланк паспорта
МВД предложило внести изменения в паспорт гражданина России, следует из документа, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 10:53
Здоровье
Минздрав подтвердил планы запретить продажу табака после 2050 года
Минздрав РФ подтвердил планы рассмотреть вопрос о возможности последовательного выведения табака с рынка после 2050 года, об этом рассказал заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.
Обновлено в 03:01
Политика
Путин предложил бизнесу подключиться к нацпроектам
Президент Владимир Путин в ходе встречи с представителями российских деловых кругов заявил, что рассчитывает на участие предпринимателей в реализации 12 национальных проектов, утвержденных на ближайшие шесть лет, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 09:56
Общество
Росздравнадзор нашел следы женского обрезания
Обновлено в 10:19
Энергетика
Нефть Brent поднялась выше $52 за баррель
В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent поднялась на 3,16% к уровню открытия торгов и достигала $52,2 за баррель.
Обновлено в 11:31
Армия и оружие
Трое сирийских военных пострадали при ракетной атаке Израиля
«Ущерб ограничился повреждением склада боеприпасов, различные ранения получили трое военных», - сказал военный источник агентства SANA.
Обновлено вчера в 18:00
Политика
Глава совета директоров «Русала» Маттиас Варниг ушел в отставку
Председатель совета директоров «Русала» Маттиас Варниг покинул свой пост. Его отставка — одно из условий снятия с компании санкций США.
Обновлено в 09:54
Армия и оружие
Ливан пожалуется в Совбез ООН на вторжение самолетов ВВС Израиля
Правительство Ливана обратится в Совет Безопасности ООН с жалобой на Израиль, ВВС которого зашли в ливанское воздушное пространство и нанесли оттуда воздушные удары по Сирии, заявил 26 декабря министр транспорта Ливана Юсеф Финянос на своей странице в Twitter .
Обновлено в 11:34
Общество
«Яндекс» назвал самые странные поисковые запросы в 2018 году
Обновлено в 09:25
Футбол
Гол Роналду спас «Ювентус» от первого поражения в Серии А
Обновлено в 11:17
Армия и оружие
Россия обвинила Израиль в угрозе пассажирским самолетам
Израиль наносил авиаудар по целям на территории Сирии в тот момент, когда на посадку заходили пассажирские самолеты.
Обновлено в 06:53
Армия и оружие
The Times написала о воюющих в составе ВС Украины боевиках ИГИЛ
Два батальона боевиков-исламистов воюют на стороне Украины, причем бойцы одного из них проходили обучение в лагерях ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) в Ираке и Сирии, пишет британское издание The Times.
Обновлено в 10:54
Авто
Mitsubishi повысит цены на автомобили в России
Обновлено в 05:26
Политика
Высказавшаяся о молодёжи чиновница Глацких подала в отставку
Обновлено в 07:13
Гаджеты
Смартфон Honor V20 представлен официально
Обновлено в 09:08
Общество
В Петербурге строители метро объявили голодовку
Строители метрополитена из БСК (бывшее СМУ-11) Метростроя начали голодовку из-за невыплаты зарплаты.
Обновлено в 07:57
Энергетика
Сечин рассказал о консервативном сценарии цен на нефть в 2019 году
Глава «Роснефти» Игорь Сечин рассказал о консервативном варианте прогноза цен на нефть в 2019 году.
Обновлено в 10:27
Происшествия
На трассе Ялта-Севастополь обрушилась скала
Обвал горной породы произошел на автодороге Ялта-Севастополь днем в среду, по предварительной информации, пострадавших нет, но движение затруднено, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Севастополя.
Обновлено в 08:17
Политика
Авен объяснил отсутствие на встрече с Путиным
Председатель совета директоров Альфа-Банка Пётр Авен не участвовал во встрече Владимира Путина с представителями крупного российского бизнеса из-за своего отъезда.
Обновлено в 10:49
Политика
Россия построит в Сирии аэропорт
Компании из России построят в Сирии аэропорт и несколько заводов.
Обновлено в 11:20
Политика
На $7 млрд больше: кто из бизнесменов пришел на встречу с Путиным
Совокупное состояние предпринимателей, собравшихся на встрече с Владимиром Путиным, по сравнению с прошлым годом выросло, по оценке Forbes, почти на $7 млрд: тогда оно составляло более $213,2 млрд — сейчас не менее $220 млрд.
Обновлено в 10:03
Происшествия
Четыре трупа с огнестрельными ранениями найдены в Ульяновске
Обновлено вчера в 15:16
Общество
В России за год вдвое выросло число грустных и уставших людей
Количество уставших людей в России выросло в два раза. Россияне в уходящем году стали чаще испытывать также разочарование и грусть.
Обновлено в 11:20
Общество
Росконтроль назвал лучшие марки красной икры
Обновлено в 02:00
Происшествия
Россиянин погиб на заводе автозапчастей в Южной Корее
Гражданин России попал под станок на заводе автозапчастей в южнокорейской провинции Чхончхон-намдо,сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:21
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро на старте торгов среды
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов среды в условиях сниженной активности участников рынка во второй день Рождественских праздников.
Обновлено в 02:24
Политика
Вице-губернаторы Санкт-Петербурга Албин и Мокрецов ушли в отставку
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял отставку двух вице-губернаторов — Михаила Мокрецова и Игоря Албина.
Обновлено в 11:04