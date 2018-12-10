Спорт

«Яндекс» назвал самые популярные запросы в 2018 году
Ведомости
02:54

Поисковик «Яндекс» изучил самые популярные запросы россиян с начала 2018 г. и назвал темы, которые интересовали их больше всего. Все запросы поделены на 10 категорий, в частности «События», «Люди», «Фильмы».
Ведомости02:54

Подробнее о событии

Стало известно, что искали россияне в 2018 году

Газета.Ru07:49

ЧМ-2018 - самое популярное событие года по версии «Яндекса», Олимпиада на втором месте

Спорт-Экспресс02:59

Россияне в 2018 году чаще всего интересовались в «Яндексе» Чемпионатом мира по футболу

Интерфакс03:29

Чемпионат мира стал самым популярным событием года в поиске «Яндекса»

РИА Новости02:52

«Яндекс» назвал самые популярные запросы 2018 года

РБК01:34

ЧМ-2018 оказался популярнее закона о пенсионном возрасте и отравления Скрипалей

Чемпионат01:30

Темы года в поиске «Яндекса». Что интересовало россиян в 2018 году

ТАСС01:30
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Футбол

Латвийская бригада арбитров рассудит «Спартак» и «Вильярреал»

Дополнительными помощниками назначены Александр Голубев. Резервный арбитр - Раймондс Татрикс. Встреча пройдет в четверг, 13 декабря.
Обновлено в 07:50
Футбол

ФК «Ривер Плейт» обыграл «Боку Хуниорс» и завоевал Кубок Либертадорес

В первом финальном матче, который проходил на стадионе «Боки Хуниорс» «Альберто Армандо», команды сыграли вничью 2:2. В финале Кубка Либертадорес правило выездных голов не действует, поэтому «Ривер Плейт» не получил преимущества перед ответной игрой.
Обновлено в 07:49
Футбол

Джо Гомес продлил контракт с «Ливерпулем»

«Ливерпуль» продлил контракт с молодым игроком обороны Джо Гомесом.
Обновлено в 07:49
Футбол

Роналду: «Хочу увидеть Месси в чемпионате Италии»

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду заявил, что хотел бы увидеть форварда "Барселоны" Лионеля Месси в одном из итальянских клубов.
Обновлено в 07:43
Футбол

Молодежка «Ахмата» разгромила сверстников из «Арсенала»

«Ахмат» на своем поле обыграл «Арсенал» в рамках матча 17-го тура молодежного первенства России.
Обновлено в 07:54
Хоккей

«Амур» прервал серию из пяти поражений в КХЛ, обыграв «Барыс»

Обновлено в 07:57
Хоккей

Глава ФХР надеется на медали молодежного чемпионата мира в Канаде

Федерация хоккея России (ФХР) рассчитывает на то, что молодежная сборная России (игроки не старше 20 лет) сумеет завоевать медали на чемпионате мира в Канаде.
Обновлено в 06:39
Футбол

Акинфеев стал самым популярным человеком года по версии «Яндекса»

Обновлено в 07:03
Футбол

Кириченко официально назначен главным тренером ФК «Уфа»

Обновлено в 07:47
Футбол

Напавший на Глушакова фанат отказался извиниться перед футболистом

На 70-й минуте Голунов выбежал на поле и направился к капитану московской команды Денису Глушакову.
Обновлено в 07:30
Футбол

Сорокин: дорогого стоит обыграть такого соперника, как «Зенит»

Защитник «Рубина» Егор Сорокин прокомментировал победу в гостевом матче 17-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:1). В этой встрече он оформил дубль.
Обновлено в 08:00
Спорт

Майе: если бы Логинов не упал, я бы так и остался третьим

Если бы не произошло это падение, я бы так и остался третьим, потому что и Логинов, и Бё были сильнее меня на последнем круге.
Обновлено в 05:00
Футбол

«Зенит» попросил болельщиков воздержаться от провокаций в Праге

Накануне заключительного матча группового этапа Лиги Европы против «Славии» «Зенит» обратился к своим болельщикам с просьбой соблюдать правила безопасности.
Обновлено в 07:50
Хоккей

У «Северстали» появился новый талисман

Хоккейный клуб «Северсталь» представил новый талисман команды. Как сообщает пресс-служба череповецкой команды, им стал супергерой Steelman.
Обновлено в 06:44
Футбол

«Крылья Советов» проведут три сбора перед возобновлением сезона

Второй и третий сбор Крылья Советов проведут в Турции. Они пройдут с 31 января по 13 февраля, а также с 17 по 28 февраля.
Обновлено в 07:58
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Хабиб Нурмагомедов
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Игорь Акинфеев
Российский футболист
Российский футболист, вратарь. Капитан клуба ЦСКА (Москва). Бывший вратарь сборной России, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира. Заслуженный мастер спорта России.
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