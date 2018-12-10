Спорт
«Яндекс» назвал самые популярные запросы в 2018 году
«Яндекс» назвал самые популярные запросы в 2018 годуВедомости02:54
Поисковик «Яндекс» изучил самые популярные запросы россиян с начала 2018 г. и назвал темы, которые интересовали их больше всего. Все запросы поделены на 10 категорий, в частности «События», «Люди», «Фильмы».
Ведомости02:54
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Футбол
Латвийская бригада арбитров рассудит «Спартак» и «Вильярреал»
Дополнительными помощниками назначены Александр Голубев. Резервный арбитр - Раймондс Татрикс. Встреча пройдет в четверг, 13 декабря.
Обновлено в 07:50
Футбол
ФК «Ривер Плейт» обыграл «Боку Хуниорс» и завоевал Кубок Либертадорес
В первом финальном матче, который проходил на стадионе «Боки Хуниорс» «Альберто Армандо», команды сыграли вничью 2:2. В финале Кубка Либертадорес правило выездных голов не действует, поэтому «Ривер Плейт» не получил преимущества перед ответной игрой.
Обновлено в 07:49
Футбол
Джо Гомес продлил контракт с «Ливерпулем»
«Ливерпуль» продлил контракт с молодым игроком обороны Джо Гомесом.
Обновлено в 07:49
Футбол
Роналду: «Хочу увидеть Месси в чемпионате Италии»
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду заявил, что хотел бы увидеть форварда "Барселоны" Лионеля Месси в одном из итальянских клубов.
Обновлено в 07:43
Футбол
Молодежка «Ахмата» разгромила сверстников из «Арсенала»
«Ахмат» на своем поле обыграл «Арсенал» в рамках матча 17-го тура молодежного первенства России.
Обновлено в 07:54
Хоккей
«Амур» прервал серию из пяти поражений в КХЛ, обыграв «Барыс»
Обновлено в 07:57
Хоккей
Глава ФХР надеется на медали молодежного чемпионата мира в Канаде
Федерация хоккея России (ФХР) рассчитывает на то, что молодежная сборная России (игроки не старше 20 лет) сумеет завоевать медали на чемпионате мира в Канаде.
Обновлено в 06:39
Футбол
Акинфеев стал самым популярным человеком года по версии «Яндекса»
Обновлено в 07:03
Футбол
Кириченко официально назначен главным тренером ФК «Уфа»
Обновлено в 07:47
Футбол
Напавший на Глушакова фанат отказался извиниться перед футболистом
На 70-й минуте Голунов выбежал на поле и направился к капитану московской команды Денису Глушакову.
Обновлено в 07:30
Футбол
Сорокин: дорогого стоит обыграть такого соперника, как «Зенит»
Защитник «Рубина» Егор Сорокин прокомментировал победу в гостевом матче 17-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:1). В этой встрече он оформил дубль.
Обновлено в 08:00
Спорт
Майе: если бы Логинов не упал, я бы так и остался третьим
Если бы не произошло это падение, я бы так и остался третьим, потому что и Логинов, и Бё были сильнее меня на последнем круге.
Обновлено в 05:00
Футбол
«Зенит» попросил болельщиков воздержаться от провокаций в Праге
Накануне заключительного матча группового этапа Лиги Европы против «Славии» «Зенит» обратился к своим болельщикам с просьбой соблюдать правила безопасности.
Обновлено в 07:50
Хоккей
У «Северстали» появился новый талисман
Хоккейный клуб «Северсталь» представил новый талисман команды. Как сообщает пресс-служба череповецкой команды, им стал супергерой Steelman.
Обновлено в 06:44
Футбол
«Крылья Советов» проведут три сбора перед возобновлением сезона
Второй и третий сбор Крылья Советов проведут в Турции. Они пройдут с 31 января по 13 февраля, а также с 17 по 28 февраля.
Обновлено в 07:58