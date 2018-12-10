Поисковик «Яндекс» изучил самые популярные запросы россиян с начала 2018 г. и назвал темы, которые интересовали их больше всего. Все запросы поделены на 10 категорий, в частности «События», «Люди», «Фильмы».

Футбол Футбол Латвийская бригада арбитров рассудит «Спартак» и «Вильярреал» Дополнительными помощниками назначены Александр Голубев. Резервный арбитр - Раймондс Татрикс. Встреча пройдет в четверг, 13 декабря.

Футбол Футбол ФК «Ривер Плейт» обыграл «Боку Хуниорс» и завоевал Кубок Либертадорес В первом финальном матче, который проходил на стадионе «Боки Хуниорс» «Альберто Армандо», команды сыграли вничью 2:2. В финале Кубка Либертадорес правило выездных голов не действует, поэтому «Ривер Плейт» не получил преимущества перед ответной игрой.

Футбол Футбол Джо Гомес продлил контракт с «Ливерпулем» «Ливерпуль» продлил контракт с молодым игроком обороны Джо Гомесом.

Футбол Футбол Роналду: «Хочу увидеть Месси в чемпионате Италии» Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду заявил, что хотел бы увидеть форварда "Барселоны" Лионеля Месси в одном из итальянских клубов.

Футбол Футбол Молодежка «Ахмата» разгромила сверстников из «Арсенала» «Ахмат» на своем поле обыграл «Арсенал» в рамках матча 17-го тура молодежного первенства России.

Хоккей Хоккей Глава ФХР надеется на медали молодежного чемпионата мира в Канаде Федерация хоккея России (ФХР) рассчитывает на то, что молодежная сборная России (игроки не старше 20 лет) сумеет завоевать медали на чемпионате мира в Канаде.

Футбол Футбол Акинфеев стал самым популярным человеком года по версии «Яндекса»

Футбол Футбол Кириченко официально назначен главным тренером ФК «Уфа»

Футбол Футбол Напавший на Глушакова фанат отказался извиниться перед футболистом На 70-й минуте Голунов выбежал на поле и направился к капитану московской команды Денису Глушакову.

Футбол Футбол Сорокин: дорогого стоит обыграть такого соперника, как «Зенит» Защитник «Рубина» Егор Сорокин прокомментировал победу в гостевом матче 17-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:1). В этой встрече он оформил дубль.

Спорт Спорт Майе: если бы Логинов не упал, я бы так и остался третьим Если бы не произошло это падение, я бы так и остался третьим, потому что и Логинов, и Бё были сильнее меня на последнем круге.

Футбол Футбол «Зенит» попросил болельщиков воздержаться от провокаций в Праге Накануне заключительного матча группового этапа Лиги Европы против «Славии» «Зенит» обратился к своим болельщикам с просьбой соблюдать правила безопасности.

Хоккей Хоккей У «Северстали» появился новый талисман Хоккейный клуб «Северсталь» представил новый талисман команды. Как сообщает пресс-служба череповецкой команды, им стал супергерой Steelman.