Поисковик «Яндекс» изучил самые популярные запросы россиян и назвал темы, которые интересовали их больше всего. Все запросы поделены на 10 категорий, в частности «События», «Люди», «Фильмы».

«Яндекс» назвал самые популярные запросы в 2018 году

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Футбол Футбол Криштиану Роналду: Я заслуживаю «Золотой мяч» каждый год Форвард Ювентуса Криштиану Роналду признался, что расстроился из-за того, что не смог в шестой раз выиграть Золотой мяч.

Футбол Футбол Кириченко утвержден главным тренером «Уфы»

Футбол Футбол Фанат, напавший на Глушакова в матче с «Рапидом», вышел на свободу Болельщик «Спартака» Мирослав Голунов, напавший на полузащитника Дениса Глушакова в матче Лиги Европы против «Рапида» (1:2), вышел на свободу.

Футбол Футбол Акинфеев стал самым популярным человеком года по данным «Яндекса»

Футбол Футбол 18 футболистов ЦСКА отправились на матч с «Реалом» ЦСКА вылетел на матч Лиги чемпионов против "Реала", сообщает официальный сайт клуба. На игру отправились 18 футболистов.

Спорт Спорт Фийон-Майе рассказал, почему не отказался пожать руку Логинову Пожал Логинову руку, потому что он провел отличную гонку.

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Хоккей Хоккей Знарок участвует в тренировке молодежной сборной России Консультант штаба сборной России Олег Знарок принимает участие в тренировке молодежной сборной России на базе в Новогорске, сообщает корреспондент Советского спорта Павел Лысенков.

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Баскетбол Баскетбол «Автодор» подписал контракт с Савовичем "Автодор" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с форвардом Борисом Савовичем.

Хоккей Хоккей Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения Анатолия Тарасова Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения Анатолия Тарасова (1918 – 1995) – многолетнего старшего тренера ЦСКА и тренера сборной СССР.