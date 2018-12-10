Спорт
«Яндекс» назвал самые популярные запросы в 2018 году
«Яндекс» назвал самые популярные запросы в 2018 годуВедомости02:54
Поисковик «Яндекс» изучил самые популярные запросы россиян и назвал темы, которые интересовали их больше всего. Все запросы поделены на 10 категорий, в частности «События», «Люди», «Фильмы».
Ведомости02:54
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Футбол
«Ривер Плейт» обыграл «Боку Хуниорс» и завоевал Кубок Либертадорес
Аргентинский "Ривер Плейт" в четвертый раз в истории завоевал Кубок Либертадорес.
Обновлено в 05:00
Футбол
Роналду: «Хочу, чтобы Месси приехал в Италию и принял вызов, как я»
Обновлено в 04:52
Футбол
Криштиану Роналду: Я заслуживаю «Золотой мяч» каждый год
Форвард Ювентуса Криштиану Роналду признался, что расстроился из-за того, что не смог в шестой раз выиграть Золотой мяч.
Обновлено в 04:59
Футбол
Кириченко утвержден главным тренером «Уфы»
Обновлено в 04:55
Футбол
Фанат, напавший на Глушакова в матче с «Рапидом», вышел на свободу
Болельщик «Спартака» Мирослав Голунов, напавший на полузащитника Дениса Глушакова в матче Лиги Европы против «Рапида» (1:2), вышел на свободу.
Обновлено в 04:53
Футбол
Акинфеев стал самым популярным человеком года по данным «Яндекса»
Обновлено в 04:44
Футбол
18 футболистов ЦСКА отправились на матч с «Реалом»
ЦСКА вылетел на матч Лиги чемпионов против "Реала", сообщает официальный сайт клуба. На игру отправились 18 футболистов.
Обновлено в 04:58
Спорт
Фийон-Майе рассказал, почему не отказался пожать руку Логинову
Пожал Логинову руку, потому что он провел отличную гонку.
Обновлено в 05:00
Хоккей
«Чикаго» потерпел седьмое поражение подряд, уступив дома «Монреалю»
Обновлено в 04:23
Футбол
Семак объяснил второе подряд поражение «Зенита» курьезными ошибками
Новое имя стадиона «Санкт-Петербург», который теперь будет именоваться «Газпром Арена» не принесло удачи «Зениту», который в последнем домашнем матче перед зимним перерывом проиграл казанскому «Рубину».
Обновлено в 04:05
Хоккей
Знарок участвует в тренировке молодежной сборной России
Консультант штаба сборной России Олег Знарок принимает участие в тренировке молодежной сборной России на базе в Новогорске, сообщает корреспондент Советского спорта Павел Лысенков.
Обновлено в 04:21
Футбол
Хеведес надеется, что болельщики «Шальке» окажут ему теплый прием
Защитник московского "Локомотива" Бенедикт Хеведес рассчитывает, что болельщики немецкого "Шальке", за который он ранее выступал, окажут ему теплый прием во время матча футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 04:55
Баскетбол
«Автодор» подписал контракт с Савовичем
"Автодор" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с форвардом Борисом Савовичем.
Обновлено в 04:36
Хоккей
Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения Анатолия Тарасова
Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения Анатолия Тарасова (1918 – 1995) – многолетнего старшего тренера ЦСКА и тренера сборной СССР.
Обновлено в 04:24
Футбол
Эден Азар: «Было здорово победить лучшую команду Англии»
Хавбек «Челси» Эден Азар прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата Англии.
Обновлено в 02:49