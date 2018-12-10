Спорт
«Яндекс» назвал самые популярные запросы в 2018 году
«Яндекс» назвал самые популярные запросы в 2018 годуВедомости02:54
Поисковик «Яндекс» изучил самые популярные запросы россиян и назвал темы, которые интересовали их больше всего. Все запросы поделены на 10 категорий, в частности «События», «Люди», «Фильмы».
Ведомости02:54
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Футбол
Кириченко утвержден главным тренером «Уфы»
Обновлено в 03:21
Футбол
«Ривер Плейт» победил «Боку Хуниорс» и выиграл Кубок Либертадорес
Футболисты "Ривер Плейта" во втором финальном матче Кубка Либертадорес обыграли "Боку Хуниорс" и в 4-й раз в своей истории выиграли трофей.
Обновлено в 03:25
Футбол
«Зенит» проиграл «Рубину» в матче РПЛ
Футболисты санкт-петербургского «Зенита» проиграли казанскому «Рубину» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 03:26
Футбол
18 футболистов ЦСКА отправились на матч с «Реалом»
ЦСКА вылетел на матч Лиги чемпионов против "Реала", сообщает официальный сайт клуба. На игру отправились 18 футболистов.
Обновлено в 03:26
Футбол
«Яндекс» опубликовал десятку самых популярных спортсменов года
«Яндекс» представил список из 10 спортсменов, которые вызывали наибольший интерес пользователей в 2018 году.
Обновлено в 03:27
Хоккей
Бэсер назван первой звездой дня в НХЛ
Лига на первое место поставила нападающего «Ванкувера» Брока Бэсера, который в матче против «Сент-Луиса» (6:1) забросил три шайбы.
Обновлено в 02:29
Футбол
Эден Азар: «Было здорово победить лучшую команду Англии»
Хавбек «Челси» Эден Азар прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата Англии.
Обновлено в 02:49
Футбол
Тибо Куртуа: «Реалу» тяжело далась победа над «Уэской»
Вратарь «Реала» Тибо Куртуа подвел итог победы над «Уэской» (1:0) в матче 15-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 02:57
Футбол
Доннарумма отыграл 100-й подряд полный матч за «Милан»
Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма отыграл на ноль в матче 15-го тура чемпионата Италии против "Торино" (0:0). Эта игра стала для 19-летнего голкипера 100-й подряд, в которых он провел полный матч.
Обновлено в 02:45
Спорт
Йоханнес Бе: «Логинов упал, а мне была открыта дорога к победе»
Норвежский биатлонист Йоханнес Бе рассказал о своих впечатлениях после победы в гонке преследования на этапе Кубка мира в Поклюке (Словения).
Обновлено в 01:34
Футбол
Вышел на свободу фанат, напавший на Глушакова во время матча
Голунов выбежал на поле во время матча Лиги Европы между «Спартаком» и «Рапидом» (1:2) и попытался ударить Глушакова.
Обновлено в 03:16
Футбол
Гилерме рассказал о своей реакции на уход Акинфеева из сборной
Голкипер московского "Локомотива" и сборной России Маринато Гилерме рассказал, как отреагировал на заявление вратаря о завершении карьеры в национальной команде, передают "Известия".
Обновлено в 03:07
Спорт
Российские гандболистки обыграли Сербию на чемпионате Европы
Обновлено в 03:00
Футбол
«МЮ» может приобрести защитника «Тоттенхэма»
Обновлено в 03:23
Баскетбол
«Лейкерс» хочет подписать Аризу из «Финикса»
33-елтний игрок, в нынешнем сезоне подписавший годовой контракт с "Финиксом" на 15 миллионов долларов, в среднем за матч набирает 9,7 очка, делает 5,5 подбора и 3,3 передачи.
Обновлено в 02:31