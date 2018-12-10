Спорт

«Яндекс» назвал самые популярные запросы в 2018 году
Ведомости
02:54

Поисковик «Яндекс» изучил самые популярные запросы россиян и назвал темы, которые интересовали их больше всего. Все запросы поделены на 10 категорий, в частности «События», «Люди», «Фильмы».
Ведомости02:54

Подробнее о событии

ЧМ-2018 - самое популярное событие года по версии «Яндекса», Олимпиада на втором месте

Спорт-Экспресс02:59

Самыми популярными людьми года, судя по запросам в поисковой системе Яндекс, стал футболист Игорь Акинфеев

Эхо Москвы02:33

«Яндекс» назвал самые популярные запросы года

РИА Новости02:23

«Яндекс» назвал самые популярные запросы 2018 года

РБК01:34

«Яндекс» обнародовал список главных тем 2018 года

Интерфакс01:32

ЧМ-2018 оказался популярнее закона о пенсионном возрасте и отравления Скрипалей

Чемпионат01:30

Темы года в поиске «Яндекса». Что интересовало россиян в 2018 году

ТАСС01:30
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Футбол

Кириченко утвержден главным тренером «Уфы»

Обновлено в 03:21
Футбол

«Ривер Плейт» победил «Боку Хуниорс» и выиграл Кубок Либертадорес

Футболисты "Ривер Плейта" во втором финальном матче Кубка Либертадорес обыграли "Боку Хуниорс" и в 4-й раз в своей истории выиграли трофей.
Обновлено в 03:25
Футбол

«Зенит» проиграл «Рубину» в матче РПЛ

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» проиграли казанскому «Рубину» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 03:26
Футбол

18 футболистов ЦСКА отправились на матч с «Реалом»

ЦСКА вылетел на матч Лиги чемпионов против "Реала", сообщает официальный сайт клуба. На игру отправились 18 футболистов.
Обновлено в 03:26
Футбол

«Яндекс» опубликовал десятку самых популярных спортсменов года

«Яндекс» представил список из 10 спортсменов, которые вызывали наибольший интерес пользователей в 2018 году.
Обновлено в 03:27
Хоккей

Бэсер назван первой звездой дня в НХЛ

Лига на первое место поставила нападающего «Ванкувера» Брока Бэсера, который в матче против «Сент-Луиса» (6:1) забросил три шайбы.
Обновлено в 02:29
Футбол

Эден Азар: «Было здорово победить лучшую команду Англии»

Хавбек «Челси» Эден Азар прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата Англии.
Обновлено в 02:49
Футбол

Тибо Куртуа: «Реалу» тяжело далась победа над «Уэской»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа подвел итог победы над «Уэской» (1:0) в матче 15-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 02:57
Футбол

Доннарумма отыграл 100-й подряд полный матч за «Милан»

Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма отыграл на ноль в матче 15-го тура чемпионата Италии против "Торино" (0:0). Эта игра стала для 19-летнего голкипера 100-й подряд, в которых он провел полный матч.
Обновлено в 02:45
Спорт

Йоханнес Бе: «Логинов упал, а мне была открыта дорога к победе»

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе рассказал о своих впечатлениях после победы в гонке преследования на этапе Кубка мира в Поклюке (Словения).
Обновлено в 01:34
Футбол

Вышел на свободу фанат, напавший на Глушакова во время матча

Голунов выбежал на поле во время матча Лиги Европы между «Спартаком» и «Рапидом» (1:2) и попытался ударить Глушакова.
Обновлено в 03:16
Футбол

Гилерме рассказал о своей реакции на уход Акинфеева из сборной

Голкипер московского "Локомотива" и сборной России Маринато Гилерме рассказал, как отреагировал на заявление вратаря о завершении карьеры в национальной команде, передают "Известия".
Обновлено в 03:07
Спорт

Российские гандболистки обыграли Сербию на чемпионате Европы

Обновлено в 03:00
Футбол

«МЮ» может приобрести защитника «Тоттенхэма»

Обновлено в 03:23
Баскетбол

«Лейкерс» хочет подписать Аризу из «Финикса»

33-елтний игрок, в нынешнем сезоне подписавший годовой контракт с "Финиксом" на 15 миллионов долларов, в среднем за матч набирает 9,7 очка, делает 5,5 подбора и 3,3 передачи.
Обновлено в 02:31
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Хабиб Нурмагомедов
Российский боец без правил
Российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC. Действующий чемпион UFC в лёгком весе. Занимает вторую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории.
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Игорь Акинфеев
Российский футболист
Российский футболист, вратарь. Капитан клуба ЦСКА (Москва). Бывший вратарь сборной России, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира. Заслуженный мастер спорта России.
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