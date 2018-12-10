Поисковик «Яндекс» изучил самые популярные запросы россиян и назвал темы, которые интересовали их больше всего. Все запросы поделены на 10 категорий, в частности «События», «Люди», «Фильмы».

«Яндекс» назвал самые популярные запросы в 2018 году

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Футбол Футбол 18 футболистов ЦСКА отправились на матч с «Реалом» ЦСКА вылетел на матч Лиги чемпионов против "Реала", сообщает официальный сайт клуба. На игру отправились 18 футболистов.

Футбол Футбол «Яндекс» опубликовал десятку самых популярных спортсменов года «Яндекс» представил список из 10 спортсменов, которые вызывали наибольший интерес пользователей в 2018 году.

Хоккей Хоккей Бэсер назван первой звездой дня в НХЛ Лига на первое место поставила нападающего «Ванкувера» Брока Бэсера, который в матче против «Сент-Луиса» (6:1) забросил три шайбы.

Футбол Футбол Эден Азар: «Было здорово победить лучшую команду Англии» Хавбек «Челси» Эден Азар прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата Англии.

Футбол Футбол Тибо Куртуа: «Реалу» тяжело далась победа над «Уэской» Вратарь «Реала» Тибо Куртуа подвел итог победы над «Уэской» (1:0) в матче 15-го тура чемпионата Испании.

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Спорт Спорт Йоханнес Бе: «Логинов упал, а мне была открыта дорога к победе» Норвежский биатлонист Йоханнес Бе рассказал о своих впечатлениях после победы в гонке преследования на этапе Кубка мира в Поклюке (Словения).

Футбол Футбол Вышел на свободу фанат, напавший на Глушакова во время матча Голунов выбежал на поле во время матча Лиги Европы между «Спартаком» и «Рапидом» (1:2) и попытался ударить Глушакова.

Футбол Футбол Гилерме рассказал о своей реакции на уход Акинфеева из сборной Голкипер московского "Локомотива" и сборной России Маринато Гилерме рассказал, как отреагировал на заявление вратаря о завершении карьеры в национальной команде, передают "Известия".

Спорт Спорт Российские гандболистки обыграли Сербию на чемпионате Европы