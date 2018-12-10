Спорт

«Яндекс» назвал самые популярные запросы 2018 года
Известия
03:05

Поисковик «Яндекс» подвел итоги уходящего года, выяснив, какие темы больше всего интересовали россиян в 2018 году. Главным событием последних 12 месяцев оказался чемпионат мира по футболу, прошедший летом в РФ.
Известия03:05

Подробнее о событии

Четыре спортивных события вошли в рейтинг самых заметных в 2018 году

Газета.Ru03:45

ЧМ-2018 - самое популярное событие года по версии «Яндекса», Олимпиада на втором месте

Спорт-Экспресс02:59

Россияне в 2018 году чаще всего интересовались в «Яндексе» Чемпионатом мира по футболу

Интерфакс03:29

Чемпионат мира стал самым заметным событием года в поиске «Яндекса»

РИА Новости02:52

«Яндекс» назвал самые популярные запросы 2018 года

РБК01:34

ЧМ-2018 оказался популярнее закона о пенсионном возрасте и отравления Скрипалей

Чемпионат01:30

Темы года в поиске «Яндекса». Что интересовало россиян в 2018 году

ТАСС01:30
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Футбол

«Вильярреал» уволил главного тренера перед матчем со «Спартаком»

Испанский «Вильярреал» объявил об отставке главного тренера команды Хавьера Кальехи. Об этом 10 декабря сообщается на сайте клуба.
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«Ривер Плейт» победил «Боку Хуниорс» и выиграл Кубок Либертадорес

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УЕФА назначил арбитра на матч Лиги чемпионов «Реал» — ЦСКА

Главным арбитром встречи 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Реал» — ЦСКА назначен португалец Артур Диаш.
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Роналду: «Хочу увидеть Месси в чемпионате Италии»

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду заявил, что хотел бы увидеть форварда "Барселоны" Лионеля Месси в одном из итальянских клубов.
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Футбол

Гомес продлил контракт с «Ливерпулем» до 2024 года

Защитник «Ливерпуля» Джозеф Гомес подписал со своим клубом новый контракт.
Обновлено в 06:08
Футбол

Акинфеев стал самым популярным человеком года по данным «Яндекса»

Обновлено в 05:43
Футбол

«Зенит» остается главным фаворитом РПЛ, считают букмекеры

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Обновлено в 06:24
Хоккей

Знарок участвует в тренировке молодежной сборной России

Консультант штаба сборной России Олег Знарок принимает участие в тренировке молодежной сборной России на базе в Новогорске, сообщает корреспондент Советского спорта Павел Лысенков.
Обновлено в 05:49
Футбол

Матч «Славия» — «Зенит» обслужат шотландские арбитры

Матч «Славия» — «Зенит» состоится 13 декабря в Праге.
Обновлено в 06:22
Спорт

Майе: если бы Логинов не упал, я бы так и остался третьим

Если бы не произошло это падение, я бы так и остался третьим, потому что и Логинов, и Бё были сильнее меня на последнем круге.
Обновлено в 05:00
Футбол

Напавший на Глушакова фанат отказался извиниться перед футболистом

На 70-й минуте Голунов выбежал на поле и направился к капитану московской команды Денису Глушакову.
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Супергерой стал новым талисманом «Северстали»

Хоккейный клуб «Северсталь» презентовал новый талисман, в роли которого выступил супергерой Steelman.
Обновлено в 05:51
Хоккей

Анисимов получил травму в матче «Чикаго» с «Монреалем»

Обновлено в 05:42
Спорт

Гандболистка сборной России Кочетова сможет сыграть против датчанок

Гандболистка сборной России Анна Кочетова избежала серьезной травмы руки и будет включена в заявку на матч чемпионата Европы против команды Дании, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации гандбола России.
Обновлено в 05:43
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Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения Анатолия Тарасова

Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения Анатолия Тарасова (1918 – 1995) – многолетнего старшего тренера ЦСКА и тренера сборной СССР.
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Игорь Акинфеев
Российский футболист
Российский футболист, вратарь. Капитан клуба ЦСКА (Москва). Бывший вратарь сборной России, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира. Заслуженный мастер спорта России.
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