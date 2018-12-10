Спорт
«Яндекс» назвал самые популярные запросы 2018 года
«Яндекс» назвал самые популярные запросы 2018 годаИзвестия03:05
Поисковик «Яндекс» подвел итоги уходящего года, выяснив, какие темы больше всего интересовали россиян в 2018 году. Главным событием последних 12 месяцев оказался чемпионат мира по футболу, прошедший летом в РФ.
Известия03:05
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Футбол
«Вильярреал» уволил главного тренера перед матчем со «Спартаком»
Испанский «Вильярреал» объявил об отставке главного тренера команды Хавьера Кальехи. Об этом 10 декабря сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 06:25
Футбол
«Ривер Плейт» победил «Боку Хуниорс» и выиграл Кубок Либертадорес
Обновлено в 06:24
Футбол
УЕФА назначил арбитра на матч Лиги чемпионов «Реал» — ЦСКА
Главным арбитром встречи 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Реал» — ЦСКА назначен португалец Артур Диаш.
Обновлено в 06:26
Футбол
Роналду: «Хочу увидеть Месси в чемпионате Италии»
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду заявил, что хотел бы увидеть форварда "Барселоны" Лионеля Месси в одном из итальянских клубов.
Обновлено в 06:15
Футбол
Гомес продлил контракт с «Ливерпулем» до 2024 года
Защитник «Ливерпуля» Джозеф Гомес подписал со своим клубом новый контракт.
Обновлено в 06:08
Футбол
Акинфеев стал самым популярным человеком года по данным «Яндекса»
Обновлено в 05:43
Футбол
«Зенит» остается главным фаворитом РПЛ, считают букмекеры
«Зенит» проиграл второй матч подряд и уходит на зимний перерыв с преимуществом в одно очко от идущего вторым «Краснодара».
Обновлено в 06:24
Хоккей
Знарок участвует в тренировке молодежной сборной России
Консультант штаба сборной России Олег Знарок принимает участие в тренировке молодежной сборной России на базе в Новогорске, сообщает корреспондент Советского спорта Павел Лысенков.
Обновлено в 05:49
Футбол
Матч «Славия» — «Зенит» обслужат шотландские арбитры
Матч «Славия» — «Зенит» состоится 13 декабря в Праге.
Обновлено в 06:22
Спорт
Майе: если бы Логинов не упал, я бы так и остался третьим
Если бы не произошло это падение, я бы так и остался третьим, потому что и Логинов, и Бё были сильнее меня на последнем круге.
Обновлено в 05:00
Футбол
Напавший на Глушакова фанат отказался извиниться перед футболистом
На 70-й минуте Голунов выбежал на поле и направился к капитану московской команды Денису Глушакову.
Обновлено в 06:17
Хоккей
Супергерой стал новым талисманом «Северстали»
Хоккейный клуб «Северсталь» презентовал новый талисман, в роли которого выступил супергерой Steelman.
Обновлено в 05:51
Хоккей
Анисимов получил травму в матче «Чикаго» с «Монреалем»
Обновлено в 05:42
Спорт
Гандболистка сборной России Кочетова сможет сыграть против датчанок
Гандболистка сборной России Анна Кочетова избежала серьезной травмы руки и будет включена в заявку на матч чемпионата Европы против команды Дании, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации гандбола России.
Обновлено в 05:43
Хоккей
Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения Анатолия Тарасова
Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения Анатолия Тарасова (1918 – 1995) – многолетнего старшего тренера ЦСКА и тренера сборной СССР.
Обновлено в 05:26