Интернет
«Яндекс» научился определять доходы своих пользователейOAnews 09:25
Новая технология компании «Яндекс» позволяет определять уровень доходов клиентов сервисов. Об этом свидетельствует патент, полученный российской IT-корпорацией. Согласно представленным документам, право на подобное решение было оформлено еще два года назад, в 2017 году.
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с чего всё началось
Компания «Яндекс» разработала способ определения доходов пользователей своих сервисов. Корпорация уже зарегистрировала соответствующий патент, с которым ознакомились «Известия». Из документа следует, что заработок будут определять по профессии.Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 10:15, Вашингтон
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что освобождение из-под стражи главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского может стать первым шагом для нормализации отношений между Москвой и Киевом.
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