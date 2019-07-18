Интернет

«Яндекс» научился определять доход пользователейNews.ru 05:59

Компания «Яндекс» запатентовала технологию, позволяющую определять уровень доходов пользователей мобильных устройств согласно их профессии, данным GPS и по тому, какие сервисы они используют. Документ, опубликованный Федеральным институтом промышленной собственности, имеется в распоряжении News.ru.
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с чего всё началось

Считают ваши денежки: «Яндекс» нашел способ следить за доходами юзеров

Компания «Яндекс» разработала способ определения доходов пользователей своих сервисов. Корпорация уже зарегистрировала соответствующий патент, с которым ознакомились «Известия». Из документа следует, что заработок будут определять по профессии.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

«Яндекс» пообещал не применять запатентованную технологию отслеживания доходов

Известия05:58

«Яндекс» нашел способ вычисления доходов пользователей своих сервисов

РЕН ТВвчера в 19:43

«Яндекс» пообещал не узнавать доходы и профессии своих пользователей

Телеканал 360°04:08

«Яндекс» будет следить за пользователями и ростом их доходов

Anonsens01:13

«Яндекс» научился подсматривать за пользователями

Lenta.ruвчера в 21:30

«Яндекс» не будет применять патент с технологией выявления дохода пользователя

ТАСС04:20

«Яндекс» будет следить за пользователями

Deita.ruвчера в 19:30
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Общество

Ученый предупредил о рекордном росте температуры на Таймыре

Температура на Таймыре выросла за последнее десятилетие на 1,2 градуса, что выше среднего показателя по России и на планете, сказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Главной геодезической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев.
Обновлено в 06:28
Транспорт

Неоплаченный проезд по платным дорогам обернется для водителей штрафом

В Минтрансе хотят ввести штрафы для водителей, которые не заплатили за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:09
Происшествия

Иран задержал танкер с контрабандной нефтью

Обновлено в 07:18
Политика

Стали известны подробности противостояния Зеленского и Кличко

Президент Украины Владимир Зеленский может снять мэра Киева Виталия Кличко с поста председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) и назначить на это место своего сторонника.
Обновлено в 06:50
Политика

Лукашенко предложил Путину снять все спорные вопросы к декабрю

Обновлено в 07:46
Общество

Роскачество проверило детские стиральные порошки

Роскачество опубликовало итоги проверки 22 детских стиральных порошков из девяти стран по 44 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 03:31
Политика

Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
Политика

В Кремле прокомментировали последнее выступление Мэй на посту премьера

Противопоставлять системы ценностей, принятых в странах Запада и в России, было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на просьбу прокомментировать высказывание премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
Обновлено в 05:54
Происшествия

CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии

Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси.
Обновлено вчера в 17:18
Политика

Twitter удалил сообщение, оскорбляющее россиян

Twitter удалил сообщение, оскорбляющее россиян, сообщается на сайте Роскомнадзора.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие

«Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17

Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.
Обновлено вчера в 05:01
Происшествия

Число погибших при поджоге студии аниме в Японии возросло до 23

Число жертв поджога в студии по производству аниме Kyoto Animation Co в Киото (Япония) возросло до 23 человек.
Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

1 июля 49-летний экс-король Малайзии Мухаммад V Фарис развелся с 25-летней россиянкой, победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной, передает малайзийский портал Astro Awani.
Обновлено вчера в 22:08
Транспорт

На Крымском мосту закончили укладку рельсов

Строители завершили укладку рельсов на железнодорожной части Крымского моста, сообщили журналистам в четверг в инфоцентре моста.
Обновлено в 07:40
Политика

Путин разрешил получить гражданство России всем жителям Донбасса

Президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешает получить российское гражданство в упрощенном порядке всем украинцам, которые проживают на территории Донбасса.
Обновлено в 00:47
Политика

Минюст Грузии: Суд по делу «Рустави-2» завершился победой государства

Судебное разбирательство по делу грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави-2» завершилось «полной победой государства».
Обновлено в 07:01
Политика

В Кремле рассказали о перспективах встречи Путина с Зеленским

В Кремле заявили, что личная встреча президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским пока не планируется.
Обновлено в 06:50
Политика

Найдены новые доказательства существования тайной тюрьмы в Мариуполе

ИА «Ореанда-Новости» Журналисты информационного агентства «РИА Новости» сообщили об обнаружении новых документальных доказательств существования тайной тюрьмы в аэропорту города Мариуполя (Украина).
Обновлено вчера в 04:37
Происшествия

В Екатеринбурге выросло число пострадавших в ДТП с автобусом

Как рассказал "РГ" руководитель пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых, список пострадавших при столкновении автобуса и кроссовера Toyota RAV4 на улице Шварца увеличился до семи человек.
Обновлено в 08:36
Политика

Фонд Ходорковского взял на работу бывшего представителя НАТО в Москве

Британский фонд Михаила Ходорковского Future of Russia Foundation взял на работу эксперта Королевского института международных отношений Chatham House Джона Лофа, который является бывшим представителем НАТО в Москве.
Обновлено в 08:05
Кино

Умер актер и режиссер Юрий Прохоров

Актер и режиссер Юрий Прохоров умер в возрасте 79 лет, сообщается в среду на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено вчера в 12:05
Происшествия

Три энергоблока Калининской АЭС отключены из-за аварии

Обновлено в 02:11
Армия и оружие

Американский истребитель F-15 совершил аварийную посадку в Польше

Американский боевой самолет F-15 совершил аварийную посадку на авиабазе Повидзе в Польше.
Обновлено вчера в 09:53
Здоровье

С начала года диспансеризацию прошли 432 тысячи свердловчан

В Свердловской области с начала 2019 года прошли диспансеризацию 432 тысячи свердловчан.
Обновлено в 04:32
Происшествия

Появилось видео смертельной аварии на Московской

В паблике "Саратов онлайн" появилось видео с аварии на Московской.
Обновлено в 03:49
Гаджеты

Apple тоже хочет попробовать использовать в смартфонах камеры ToF

Обновлено в 08:36
Происшествия

В Одессе трагически погиб известный украинский телеведущий

В Одессе погиб 29-летний телеведущий Евгений Щербаков из Днепра (ранее Днепропетровск).
Обновлено в 07:31
Шоу-бизнес

Гимнастка Маргарита Мамун впервые станет мамой

Семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике 23-летняя Маргарита Мамун впервые станет мамой.
Обновлено в 04:18
Политика

Зеленский рассказал о противниках его звонка Путину

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил российскому лидеру Владимиру Путину вопреки наставлениям «партнеров Украины», которые выступали против этого разговора.
Обновлено вчера в 19:33
Политика

Рейтинг партии Зеленского на Украине за три дня до выборов снова вырос

Рейтинг партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" за три дня до выборов в Раду снова вырос до 50%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Обновлено в 05:03
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