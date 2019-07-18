Интернет
«Яндекс» научился определять доход пользователейNews.ru 05:59
Компания «Яндекс» запатентовала технологию, позволяющую определять уровень доходов пользователей мобильных устройств согласно их профессии, данным GPS и по тому, какие сервисы они используют. Документ, опубликованный Федеральным институтом промышленной собственности, имеется в распоряжении News.ru.
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с чего всё началось
Компания «Яндекс» разработала способ определения доходов пользователей своих сервисов. Корпорация уже зарегистрировала соответствующий патент, с которым ознакомились «Известия». Из документа следует, что заработок будут определять по профессии.Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:46, Вашингтон
Общество
Ученый предупредил о рекордном росте температуры на Таймыре
Температура на Таймыре выросла за последнее десятилетие на 1,2 градуса, что выше среднего показателя по России и на планете, сказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Главной геодезической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев.
Обновлено в 06:28
Транспорт
Неоплаченный проезд по платным дорогам обернется для водителей штрафом
В Минтрансе хотят ввести штрафы для водителей, которые не заплатили за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:09
Происшествия
Иран задержал танкер с контрабандной нефтью
Обновлено в 07:18
Политика
Стали известны подробности противостояния Зеленского и Кличко
Президент Украины Владимир Зеленский может снять мэра Киева Виталия Кличко с поста председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) и назначить на это место своего сторонника.
Обновлено в 06:50
Общество
Роскачество проверило детские стиральные порошки
Роскачество опубликовало итоги проверки 22 детских стиральных порошков из девяти стран по 44 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 03:31
Политика
Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
Политика
В Кремле прокомментировали последнее выступление Мэй на посту премьера
Противопоставлять системы ценностей, принятых в странах Запада и в России, было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на просьбу прокомментировать высказывание премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
Обновлено в 05:54
Происшествия
CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии
Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси.
Обновлено вчера в 17:18
Политика
Twitter удалил сообщение, оскорбляющее россиян
Twitter удалил сообщение, оскорбляющее россиян, сообщается на сайте Роскомнадзора.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие
«Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17
Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.
Обновлено вчера в 05:01
Происшествия
Число погибших при поджоге студии аниме в Японии возросло до 23
Число жертв поджога в студии по производству аниме Kyoto Animation Co в Киото (Япония) возросло до 23 человек.
Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
1 июля 49-летний экс-король Малайзии Мухаммад V Фарис развелся с 25-летней россиянкой, победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной, передает малайзийский портал Astro Awani.
Обновлено вчера в 22:08
Транспорт
На Крымском мосту закончили укладку рельсов
Строители завершили укладку рельсов на железнодорожной части Крымского моста, сообщили журналистам в четверг в инфоцентре моста.
Обновлено в 07:40
Политика
Путин разрешил получить гражданство России всем жителям Донбасса
Президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешает получить российское гражданство в упрощенном порядке всем украинцам, которые проживают на территории Донбасса.
Обновлено в 00:47
Политика
Минюст Грузии: Суд по делу «Рустави-2» завершился победой государства
Судебное разбирательство по делу грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави-2» завершилось «полной победой государства».
Обновлено в 07:01
Политика
В Кремле рассказали о перспективах встречи Путина с Зеленским
В Кремле заявили, что личная встреча президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским пока не планируется.
Обновлено в 06:50
Политика
Найдены новые доказательства существования тайной тюрьмы в Мариуполе
ИА «Ореанда-Новости» Журналисты информационного агентства «РИА Новости» сообщили об обнаружении новых документальных доказательств существования тайной тюрьмы в аэропорту города Мариуполя (Украина).
Обновлено вчера в 04:37
Происшествия
В Екатеринбурге выросло число пострадавших в ДТП с автобусом
Как рассказал "РГ" руководитель пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых, список пострадавших при столкновении автобуса и кроссовера Toyota RAV4 на улице Шварца увеличился до семи человек.
Обновлено в 08:36
Политика
Фонд Ходорковского взял на работу бывшего представителя НАТО в Москве
Британский фонд Михаила Ходорковского Future of Russia Foundation взял на работу эксперта Королевского института международных отношений Chatham House Джона Лофа, который является бывшим представителем НАТО в Москве.
Обновлено в 08:05
Кино
Умер актер и режиссер Юрий Прохоров
Актер и режиссер Юрий Прохоров умер в возрасте 79 лет, сообщается в среду на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено вчера в 12:05
Происшествия
Три энергоблока Калининской АЭС отключены из-за аварии
Обновлено в 02:11
Армия и оружие
Американский истребитель F-15 совершил аварийную посадку в Польше
Американский боевой самолет F-15 совершил аварийную посадку на авиабазе Повидзе в Польше.
Обновлено вчера в 09:53
Здоровье
С начала года диспансеризацию прошли 432 тысячи свердловчан
В Свердловской области с начала 2019 года прошли диспансеризацию 432 тысячи свердловчан.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Появилось видео смертельной аварии на Московской
В паблике "Саратов онлайн" появилось видео с аварии на Московской.
Обновлено в 03:49
Происшествия
В Одессе трагически погиб известный украинский телеведущий
В Одессе погиб 29-летний телеведущий Евгений Щербаков из Днепра (ранее Днепропетровск).
Обновлено в 07:31
Шоу-бизнес
Гимнастка Маргарита Мамун впервые станет мамой
Семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике 23-летняя Маргарита Мамун впервые станет мамой.
Обновлено в 04:18
Политика
Зеленский рассказал о противниках его звонка Путину
Президент Украины Владимир Зеленский позвонил российскому лидеру Владимиру Путину вопреки наставлениям «партнеров Украины», которые выступали против этого разговора.
Обновлено вчера в 19:33
Политика
Рейтинг партии Зеленского на Украине за три дня до выборов снова вырос
Рейтинг партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" за три дня до выборов в Раду снова вырос до 50%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Обновлено в 05:03