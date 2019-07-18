Интернет
«Яндекс» научился определять доход пользователейNews.ru 05:59
Компания «Яндекс» запатентовала технологию, позволяющую определять уровень доходов пользователей мобильных устройств согласно их профессии, данным GPS и по тому, какие сервисы они используют. Документ, опубликованный Федеральным институтом промышленной собственности, имеется в распоряжении News.ru.
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с чего всё началось
Компания «Яндекс» разработала способ определения доходов пользователей своих сервисов. Корпорация уже зарегистрировала соответствующий патент, с которым ознакомились «Известия». Из документа следует, что заработок будут определять по профессии.Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 07:14, Вашингтон
Происшествия
12 израильтян арестовали на Кипре по делу о групповом изнасиловании туристки
Двенадцать израильских туристов арестовали на популярном курорте Айя-Напа на Кипре по подозрению в групповом изнасиловании туристки из Великобритании, сообщает телеканал Sky News в четверг.
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» развелась с бывшим королем Малайзии после рождения сына
Обладательница звания "Мисс Москва – 2015" Оксана Воеводина и бывший король Малайзии Мухаммад V, отрекшийся от престола в конце 2018-го, официально расторгли брак.
Обновлено вчера в 06:05
Политика
Зеленский назвал поведение Парубия преступным бездействием
Президент Украины Владимир Зеленский назвал отказ спикера Верховной рады Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента для рассмотрения неотложных законопроектов преступным бездействием.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Около 20 человек погибли при пожаре в студии аниме в японском Киото
Спасатели подтвердили гибель 16 человек в результате пожара в студии по производству аниме в японском городе Киото, передаёт Kyodo.
Обновлено в 04:48
Кино
Скончался актер и режиссер Юрий Прохоров
Обновлено вчера в 13:16
Политика
В Кремле оценили идею Зеленского о выдаче украинских паспортов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поручение украинского лидера Владимира Зеленского о разработке механизма предоставления гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных стран.
Обновлено в 05:53
Происшествия
Иран задержал в Персидском заливе иностранный нефтяной танкер
Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о захвате в Персидском заливе иностранного нефтяного танкера.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Число отравившихся в детском лагере в Крыму выросло почти вдвое
Обновлено вчера в 13:13
Здоровье
С начала года диспансеризацию прошли 432 тысячи свердловчан
В Свердловской области с начала 2019 года прошли диспансеризацию 432 тысячи свердловчан.
Обновлено в 04:32
Политика
Зеленский сообщил об афере в сфере оборонного комплекса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правоохранительные органы раскрыли коррупционную схему в сфере оборонной промышленности.
Обновлено в 05:46
Общество
Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей
В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
Обновлено в 05:32
Общество
Чеченская девушка опровергла информацию о принуждении к браку
Обновлено вчера в 15:55
Армия и оружие
В Ливии нашли боевых магов из Нигера
Бывший представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) обвинил ее руководителя фельдмаршала Халифу Хафтара в использовании сил магов из Нигера и Чада.
Обновлено в 06:45
Футбол
Мамаев и Кокорин поиграли в колонии в футбол
В сети опубликовано видео, на котором нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев играют в футбол.
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Екатеринбурге
В результате ДТП пострадали шесть человек, среди которых трое детей, сообщил в четверг ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Обновлено в 06:27
Общество
Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России
Обновлено в 01:06
Гаджеты
Владельцы iPhone стали чаще переходить на Android-смартфоны
Всё меньше владельцев iPhone меняют свои старые устройства на новые модели «яблочных» смартфонов.
Обновлено в 06:55
Экономика
Реальные доходы россиян снова упали
Реальные доходы россиян в первом полугодии 2019 года упали на 1,3%, отчитался Росстат.
Обновлено вчера в 11:43
Политика
Рейтинг партии Зеленского на Украине за три дня до выборов снова вырос
Рейтинг партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" за три дня до выборов в Раду снова вырос до 50%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Обновлено в 05:03
Происшествия
В Магадане задержали наркокурьера с партией героина в желудке
В Магадане задержан наркокурьер, перевозивший в желудке партию героина.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Суд назначил прокурорскую проверку по делу «Нового величия»
Московский городской суд снял с рассмотрения апелляцию на приговор фигуранта дела «Нового величия» Павла Ребровского, который ранее в особом порядке был осужден на 2,5 года колонии.
Обновлено в 05:37
Происшествия
CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии
Обновлено вчера в 17:18
Транспорт
Неоплаченный проезд по платным дорогам обернется для водителей штрафом
В Минтрансе хотят ввести штрафы для водителей, которые не заплатили за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:09
Общество
В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта
В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.
Обновлено вчера в 18:12
Армия и оружие
Появилось видео стрельб из ЗРК «Тор» на Новой Земле
На архипелаге Новая Земля военнослужащие Северного флота выполнили стрельбы из арктических зенитных ракетных комплексов "Тор".
Обновлено в 01:41
Политика
Киев назвал условия обсуждения политических вопросов «Минска-2»
Киев готов обсуждать политические вопросы "Минска-2" по Донбассу в случае подвижек в области безопасности и гуманитарной сфере, заявил в четверг представитель Киева в трехсторонней контактной группе Роман Бессмертный.
Обновлено в 07:06
Здоровье
Врачи предупредили об опасности холодного лета
Прохладное лето негативно влияет на некоторых людей.
Обновлено вчера в 21:52
Общество
Госдума ужесточила наказание за подделку документов
Государственная дума приняла в третьем чтении два закона, предполагающих ужесточение ответственности за подделку документов.
Обновлено в 06:44
Наука
Впервые получено фото квантовой запутанности
Ученые из Университета Глазго впервые получили фото сильной формы квантовой запутанности фотонов в момент неопределенности их состояний.
Обновлено 15 июля в 03:40