Технологии

«Яндекс» запатентовал способ определения доходов пользователейСаминвестор 03:13

Сегодня, 18 июля 2019 года, стало известно, что компания «Яндекс» разработала способ определения доходов пользователей своих сервисов и зарегистрировала соответствующий патент.
Читать в источнике
Обсудить5
с чего всё началось

Считают ваши денежки: «Яндекс» нашел способ следить за доходами юзеров

Компания «Яндекс» разработала способ определения доходов пользователей своих сервисов. Корпорация уже зарегистрировала соответствующий патент, с которым ознакомились «Известия». Из документа следует, что заработок будут определять по профессии.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

«Яндекс» нашел способ следить за доходами пользователей

Известиявчера в 18:12

«Яндекс» пообещал не узнавать доходы и профессии своих пользователей

Телеканал 360°04:08

«Яндекс» нашел способ вычисления доходов пользователей своих сервисов

РЕН ТВвчера в 19:43

«Яндекс» научился подсматривать за пользователями

Lenta.ruвчера в 21:30

«Яндекс» запатентовал технологию определения дохода пользователей гаджетов

Говорит Москва03:13

«Яндекс» будет следить за пользователями

Deita.ruвчера в 19:30

«Яндекс» не будет применять патент с технологией выявления дохода пользователя

ТАСС04:20
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 05:38, Ашберн
Общество

Чеченская девушка опровергла информацию о принуждении к браку

Ранее ряд СМИ сообщили, что 20-летнюю девушку, которая пыталась скрыться в женском кризисном центре "Китеж" в Москве, родственники насильно увезли в Чечню для замужества.
Обновлено вчера в 15:55
Транспорт

Неоплаченный проезд по платным дорогам обернется для водителей штрафом

В Минтрансе хотят ввести штрафы для водителей, которые не заплатили за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:09
Культура

Скончалась известная советская и украинская актриса Валентина Зимняя

Скончалась народная артистка УССР Валентина Зимняя. Известной советской и украинской актрисе был 91 год. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты

В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено вчера в 15:38
Происшествия

Установлены обстоятельства отключения энергоблоков на АЭС под Тверью

Обновлено в 04:59
Политика

СК возбудил уголовное дело в отношении лидера ОУН Николая Коханивского

Как стало известно RT, Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении лидера украинских националистов Николая Коханивского.
Обновлено в 01:00
Политика

МИД Украины подготовил ответ на решение России по Донбассу

"На фоне указанных действий Кремля МИД уже подготовил на рассмотрение СНБО Украины перечень мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов граждан Украины в соответствии с международным правом и законодательством Украины", — говорится в релизе внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 04:50
Авто

Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 добрался до дилеров

Летом 2018 года компания "Апал" объявила о возобновлении проекта "Сталкер", в рамках которого на агрегатах Lada 4x4 был создан уникальный в своём роде внедорожник Stalker Apal-21541.
Обновлено в 02:57
Экономика

Володин анонсировал отмену налоговых льгот для пальмового масла

Законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) на пальмовое масло до 20% внесут на рассмотрение Госдумы в четверг, 18 июля.
Обновлено вчера в 16:32
Происшествия

Число погибших при поджоге студии аниме в Японии возросло до 23

Число жертв поджога в студии по производству аниме Kyoto Animation Co в Киото (Япония) возросло до 23 человек.
Обновлено в 04:50
Происшествия

В Магадане задержали наркокурьера с героином в желудке

В магаданском аэропорту Сокол сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД задержали прилетевшего из Москвы наркокурьера с партией героина в желудке.
Обновлено в 04:56
Политика

В МИД рассказали о будущем отношений с Британией после выборов

Великобритания заняла политическую линию, совершенно неприемлемую для России, в Москве не ожидают каких-либо изменений в отношениях с Лондоном после избрания нового премьера в стране, заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.
Обновлено в 03:58
Кино

В Москве госпитализировали актера Валерия Афанасьева

Обновлено в 05:21
Политика

Зеленский устроил скандал с директором аэропорта в Николаеве

Обновлено вчера в 07:16
Политика

В МИД Украины обвинили Союз венгров Закарпатья в сепаратизме

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Божок обвинил Союз венгров Закарпатья в сепаратизме из-за иллюстрации в газете Karpatalja.
Обновлено в 05:02
Политика

Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности

Американский сенатор от Демократической партии Чак Шумер направил в Федеральное бюро расследований (ФБР) и Федеральную торговую комиссию (FTC) письмо, в котором говорится, что приложение Face App, созданное в России, может быть угрозой для национальной безопасности.
Обновлено в 01:45
Футбол

«Бавария» заинтересовалась нападающим 17-й команды примеры

Руководство «Баварии» заинтересовалась приобретением нападающего «Сельты» Браиса Мендеса.
Обновлено в 02:22
Политика

Зеленский назвал условия для возобновления сотрудничества с Россией

Возвращение на родину арестованных в России украинских моряков может стать первым шагом для возобновления нормального диалога между Киевом и Москвой, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видео, опубликованном на его канале в YouTube.
Обновлено вчера в 16:26
Футбол

Карпин заявил о готовности возглавить «Зенит»

Будучи футболистом, Карпин выступал за «Спартак» с 1990 по 1994 год. Также он тренировал красно-белых и брал с этой командой серебро РПЛ.
Обновлено в 04:19
Политика

Путин в Санкт-Петербурге планирует встретиться с руководством Shell

Президент РФ Владимир Путин в ходе поездки в Санкт-Петербург в четверг планирует встретиться с главным исполнительным директором компании "Роял Датч Шелл" (Royal Dutch Shell) Беном ван Берденом, сообщил журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
Обновлено в 03:52
Общество

Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России

Обновлено в 01:06
Экономика

Минэкономразвития сообщило о росте ВВП на 0,7% с начала года

По оценке Минэкономразвития, ВВП демонстрирует слабую динамику, в первом квартале его рост составлял 0,5%. По итогам второго квартала рост ВВП оценивается ведомством в 0,8%.
Обновлено в 03:37
Происшествия

Водитель «Приоры» убил в Саратове пешехода на «зебре» и впечатался в троллейбус. Видео

В Саратове 22-летний водитель разогнался на встречной полосе, насмерть сбил пешехода на "зебре" и разбил машину об троллейбус.
Обновлено в 03:41
Происшествия

Автобус врезался в столб в Зеленограде

"В Зеленограде автобус наехал на столб, в результате, по предварительным данным, пострадали четыре человека", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 04:34
Общество

Департамент имущества Москвы подал иск к Церетели на 55 млн руб

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал 15 июля иск департамента имущества к скульптору Зурабу Церетели о взыскании более 55 млн руб. Об этом свидетельствует карточка дела на сайте суда.
Обновлено в 05:05
Авто

Почему автомобили BMW белые, а Ferrari красные

Многие маститые автопроизводители до сих пор берегут свои фирменные цвета.
Обновлено в 05:04
Шоу-бизнес

Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум

Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено вчера в 12:07
Гаджеты

В Китае сертифицировано уже восемь смартфонов с поддержкой 5G, четыре из них — у Huawei

Четыре другие модели произведены Huawei — это по две версии Huawei Mate 20 X 5G и Mate X 5G, производимые как самой Huawei, так и двумя контрактными производителями — Flextronics Zhuhai и Foxconn Shenzhen.
Обновлено 16 июля в 23:55
Политика

Комитет Госдумы поддержал законопроект о праве силовиков сбивать дроны

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять в первом чтении проект закона, который даёт право силовикам в случае необходимости пресекать полёт беспилотника.
Обновлено в 04:04
Политика

Премьер Саксонии призвал снять санкции с России

Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кретшмер заявил о необходимости снять санкции с России после возвращения Москвы в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 02:31
Главное