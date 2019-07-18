Компания «Яндекс» разработала способ определения доходов пользователей своих сервисов. Корпорация уже зарегистрировала соответствующий патент, с которым ознакомились «Известия». Из документа следует, что заработок будут определять по профессии.

с чего всё началось

Сегодня, 18 июля 2019 года, стало известно, что компания «Яндекс» разработала способ определения доходов пользователей своих сервисов и зарегистрировала соответствующий патент.

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