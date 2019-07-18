Технологии
«Яндекс» запатентовал способ определения доходов пользователейСаминвестор 03:13
Сегодня, 18 июля 2019 года, стало известно, что компания «Яндекс» разработала способ определения доходов пользователей своих сервисов и зарегистрировала соответствующий патент.
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с чего всё началось
Компания «Яндекс» разработала способ определения доходов пользователей своих сервисов. Корпорация уже зарегистрировала соответствующий патент, с которым ознакомились «Известия». Из документа следует, что заработок будут определять по профессии.Известиявчера в 17:01
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Общество
Чеченская девушка опровергла информацию о принуждении к браку
Ранее ряд СМИ сообщили, что 20-летнюю девушку, которая пыталась скрыться в женском кризисном центре "Китеж" в Москве, родственники насильно увезли в Чечню для замужества.
Обновлено вчера в 15:55
Транспорт
Неоплаченный проезд по платным дорогам обернется для водителей штрафом
В Минтрансе хотят ввести штрафы для водителей, которые не заплатили за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:09
Культура
Скончалась известная советская и украинская актриса Валентина Зимняя
Скончалась народная артистка УССР Валентина Зимняя. Известной советской и украинской актрисе был 91 год. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты
В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено вчера в 15:38
Политика
СК возбудил уголовное дело в отношении лидера ОУН Николая Коханивского
Как стало известно RT, Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении лидера украинских националистов Николая Коханивского.
Обновлено в 01:00
Политика
МИД Украины подготовил ответ на решение России по Донбассу
"На фоне указанных действий Кремля МИД уже подготовил на рассмотрение СНБО Украины перечень мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов граждан Украины в соответствии с международным правом и законодательством Украины", — говорится в релизе внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 04:50
Авто
Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 добрался до дилеров
Летом 2018 года компания "Апал" объявила о возобновлении проекта "Сталкер", в рамках которого на агрегатах Lada 4x4 был создан уникальный в своём роде внедорожник Stalker Apal-21541.
Обновлено в 02:57
Экономика
Володин анонсировал отмену налоговых льгот для пальмового масла
Законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) на пальмовое масло до 20% внесут на рассмотрение Госдумы в четверг, 18 июля.
Обновлено вчера в 16:32
Происшествия
Число погибших при поджоге студии аниме в Японии возросло до 23
Число жертв поджога в студии по производству аниме Kyoto Animation Co в Киото (Япония) возросло до 23 человек.
Обновлено в 04:50
Происшествия
В Магадане задержали наркокурьера с героином в желудке
В магаданском аэропорту Сокол сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД задержали прилетевшего из Москвы наркокурьера с партией героина в желудке.
Обновлено в 04:56
Политика
В МИД рассказали о будущем отношений с Британией после выборов
Великобритания заняла политическую линию, совершенно неприемлемую для России, в Москве не ожидают каких-либо изменений в отношениях с Лондоном после избрания нового премьера в стране, заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.
Обновлено в 03:58
Кино
В Москве госпитализировали актера Валерия Афанасьева
Обновлено в 05:21
Политика
Зеленский устроил скандал с директором аэропорта в Николаеве
Обновлено вчера в 07:16
Политика
В МИД Украины обвинили Союз венгров Закарпатья в сепаратизме
Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Божок обвинил Союз венгров Закарпатья в сепаратизме из-за иллюстрации в газете Karpatalja.
Обновлено в 05:02
Политика
Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности
Американский сенатор от Демократической партии Чак Шумер направил в Федеральное бюро расследований (ФБР) и Федеральную торговую комиссию (FTC) письмо, в котором говорится, что приложение Face App, созданное в России, может быть угрозой для национальной безопасности.
Обновлено в 01:45
Футбол
«Бавария» заинтересовалась нападающим 17-й команды примеры
Руководство «Баварии» заинтересовалась приобретением нападающего «Сельты» Браиса Мендеса.
Обновлено в 02:22
Политика
Зеленский назвал условия для возобновления сотрудничества с Россией
Возвращение на родину арестованных в России украинских моряков может стать первым шагом для возобновления нормального диалога между Киевом и Москвой, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видео, опубликованном на его канале в YouTube.
Обновлено вчера в 16:26
Футбол
Карпин заявил о готовности возглавить «Зенит»
Будучи футболистом, Карпин выступал за «Спартак» с 1990 по 1994 год. Также он тренировал красно-белых и брал с этой командой серебро РПЛ.
Обновлено в 04:19
Политика
Путин в Санкт-Петербурге планирует встретиться с руководством Shell
Президент РФ Владимир Путин в ходе поездки в Санкт-Петербург в четверг планирует встретиться с главным исполнительным директором компании "Роял Датч Шелл" (Royal Dutch Shell) Беном ван Берденом, сообщил журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
Обновлено в 03:52
Общество
Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России
Обновлено в 01:06
Экономика
Минэкономразвития сообщило о росте ВВП на 0,7% с начала года
По оценке Минэкономразвития, ВВП демонстрирует слабую динамику, в первом квартале его рост составлял 0,5%. По итогам второго квартала рост ВВП оценивается ведомством в 0,8%.
Обновлено в 03:37
Происшествия
Водитель «Приоры» убил в Саратове пешехода на «зебре» и впечатался в троллейбус. Видео
В Саратове 22-летний водитель разогнался на встречной полосе, насмерть сбил пешехода на "зебре" и разбил машину об троллейбус.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Автобус врезался в столб в Зеленограде
"В Зеленограде автобус наехал на столб, в результате, по предварительным данным, пострадали четыре человека", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 04:34
Общество
Департамент имущества Москвы подал иск к Церетели на 55 млн руб
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал 15 июля иск департамента имущества к скульптору Зурабу Церетели о взыскании более 55 млн руб. Об этом свидетельствует карточка дела на сайте суда.
Обновлено в 05:05
Авто
Почему автомобили BMW белые, а Ferrari красные
Многие маститые автопроизводители до сих пор берегут свои фирменные цвета.
Обновлено в 05:04
Шоу-бизнес
Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум
Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено вчера в 12:07
Гаджеты
В Китае сертифицировано уже восемь смартфонов с поддержкой 5G, четыре из них — у Huawei
Четыре другие модели произведены Huawei — это по две версии Huawei Mate 20 X 5G и Mate X 5G, производимые как самой Huawei, так и двумя контрактными производителями — Flextronics Zhuhai и Foxconn Shenzhen.
Обновлено 16 июля в 23:55
Политика
Комитет Госдумы поддержал законопроект о праве силовиков сбивать дроны
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять в первом чтении проект закона, который даёт право силовикам в случае необходимости пресекать полёт беспилотника.
Обновлено в 04:04
Политика
Премьер Саксонии призвал снять санкции с России
Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кретшмер заявил о необходимости снять санкции с России после возвращения Москвы в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 02:31