Компания «Яндекс» разработала способ определения доходов пользователей своих сервисов. Корпорация уже зарегистрировала соответствующий патент, с которым ознакомились «Известия». Из документа следует, что заработок будут определять по профессии.

с чего всё началось

Компания «Яндекс» разработала способ определения доходов пользователей своих сервисов. Корпорация уже зарегистрировала соответствующий патент, с которым ознакомились «Известия». Из документа следует, что заработок будут определять по профессии.

Политика Лавров напомнил Украине о необходимости выполнения минских соглашений В российском МИДе напомнили о необходимости выполнения минских соглашений не только Россией, но и Украиной.

Политика Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу Президента Российской Федерации Владимира Путина не оказался в числе приглашенных на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны, которые пройдут в Польше, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова вице-премьера правительства страны Яцека Сасина.

Авто Renault планирует производить электрокары в России Представители компании и ведомства не уточняют, планирует ли марка локализовать выпуск электрокаров в России.

Происшествия Число жертв пожара в аниме-студии в Японии выросло до 23 Число жертв пожара на студии аниме в Киото (Япония) достигло 23. Еще несколько человек числятся пропавшими без вести.

Футбол «Интер» предложит Лукаку контракт на 5 лет и 41 млн фунтов Клуб из Милана рассчитывает предложить 26-летнему бельгийцу пятилетний контракт на 41 млн фунтов, если сумеет договориться с «МЮ».

Происшествия На Московской сбитая женщина влетела в салон троллейбуса и погибла От удара женщина пробила лобовое стекло приближающегося со стороны набережной троллейбуса маршрута №5 и влетела в салон.

Политика Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2» Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает грузинский Первый канал.

Общество Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.

Происшествия В Петербурге арестовали росгвардейца, подкинувшего наркотики подростку Напомним, накануне Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело в отношении двух сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии.

Наука Описана гибель людей от темной материи Ученые Университета Вандербильта в США пришли к выводу, что отсутствие человеческих смертей из-за темной материи позволяет предсказать определенные свойства этого вещества.

Политика В FaceApp заявили о перегрузке системы удаления фото пользователей Приложение FaceApp заявило, что его служба поддержки перегружена из-за запроса пользователей на удаление своих фотографий.

Политика Путин назвал условие полноценного урегулирования ситуации в Донбассе «Полноценное урегулирование на юго-востоке, в Донбассе, возможно исключительно в случае прямого контакта официальной киевской власти с представителями республик», — цитирует Путина ТАСС.

Политика Перемирие на Донбассе: любое ведение огня запрещено Бессмертный подчеркнул, что впервые договоренность запрещает вести любой вид огня, пишет ТАСС.

Политика Минск и Москва на 80% согласовали позиции в вопросах интеграции Белоруссия и России к настоящему времени на 80% согласовали вопросы дальнейшей интеграции, президенты поручили отработать ряд новых инициатив.

Хоккей Кожевников: Панарина не туда понесло. Причина – огромный контракт Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников жёстко отреагировал на высказывания нападающего «Рейнджерс» и сборной России Артемия Панарина относительно его отношения к религии и российской политике.

Общество Больше россиян стали со скепсисом относиться к высшему образованию По данным ВЦИОМ, россияне стали гораздо чаще приходить к выводу, что отсутствие диплома о высшем образовании вовсе не означает обречённость на низкооплачиваемую и непрестижную работу: в 2008 году так считала половина сограждан (50%), в настоящее время в этом уверены 65% респондентов.

Политика Зеленский раскритиковал Парубия из-за несозванного заседания Рады Президент Украины Владимир Зеленский обвинил спикера Верховной рады Андрея Парубия в бездействии из-за несозванного внеочередного заседания парламента.

Происшествия Россиянке грозит тюрьма за покупку лекарства больному сыну 1. Россиянку задержали на почте после покупки препарата для тяжелобольного ребенка Жительницу Москвы Елену Боголюбову подозревают в контрабанде психотропных веществ.

Шоу-бизнес Ирина Шейк и Брэдли Купер договорились об опеке над дочерью Российская супермодель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер, расставшиеся в мае 2019 года после четырех лет совместной жизни, договорились о совместной опеке над двухлетней дочерью Леей.

Экономика Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.

Политика Путин введет электронные визы в Санкт-Петербурге Президент России Владимир Путин анонсировал подписание указа о введении режима электронной визы на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Политика Путин поручил создать единую базу граждан с ограничениями для вождения Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров до 1 декабря завершить создание единой базы сведений о гражданах, имеющих медицинские противопоказания или ограничения для вождения.

Происшествия С Кевина Спейси сняты обвинения в сексуальных домогательствах Прокуратура Массачусетса сняла обвинения в сексуальных домогательствах в отношении американского актёра Кевина Спейси, сообщает CBS Boston.

Политика Китай польщен словами Лаврова о китайской угрозе МИД Китая высоко оценил слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что "китайская угроза" для Сибири и Дальнего Востока - лишь раскрученный миф, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.