с чего всё началось

В финансовом отношении мы считаем эту покупку эффективным использованием капитала и отражением разумного подхода к управлению операционными расходами в долгосрочной перспективе.

«Яндекс» планирует купить площадку для нового офиса в Москве почти за $145 млн. Компания получит права на земельный участок площадью около 4 га, где находится здание бывшей гостиницы «Орлёнок».

«Яндекс» купит «собственный дом» в Москве почти за $145 млн

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