с чего всё началось

"Яндекс" подписал соглашение о покупке за $145 млн земельного участка площадью 4 га на улице Косыгина, 15, где находится здание бывшей гостиницы "Орленок", оворится в сообщении компании. Сделка реализуется для строительства новой штаб-квартиры компании.

«Яндекс» купит участок под новую штаб-квартиру в Москве за $145 млн

Общество Общество МВД предложило внести изменения в правила техосмотра В соответствии с документом МВД, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, оператор техосмотра перед началом должен сверить номера кузова, рамы, кабины, шасси транспортного средства с данными, указанными в документе.

Здоровье Здоровье В Минздраве дали рекомендации по выбору напитков в новогоднюю ночь Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн рассказал, каким алкогольным напиткам стоит отдать предпочтение в новогоднюю ночь.

Транспорт Транспорт Авиасообщение с Камчаткой прервано из-за циклона

Общество Общество «Коммерсантъ» узнал о реконструкции Госдумы за 2 млрд руб

Общество Общество Жителям Башкирии подарили якобы спиленную с кладбища ель По данным журналистов, рабочие приехали на старое городское кладбище, спилили дерево с могилы и после этого доставили ее в район Строймаш на праздник.

Общество Общество В ночь на 19 декабря в Москве ожидается до -23 °С Мороз до 12 градусов ожидается днем 18 декабря в Москве и Московской области. Ночью термометр покажет до 23 °C, сообщает Гидрометцентр РФ.

Общество Общество В России вдвое выросла популярность фастфуда В 2018 году жители России вдвое чаще посещали заведения быстрого питания, но средний чек при этом почти не изменился.

Общество Общество Мэрия Екатеринбурга продолжит борьбу с «гряземесами» Как сообщало ИА REGNUM, ранее в законодательное собрание Свердловской области уже вносили проект закона, предусматривающего ответственность водителей за парковку на газонах, и они принимались депутатами.

Общество Общество Определено отношение россиян к браку Предосудительно к гражданскому браку относится чуть больше трети (36 процентов) респондентов.

Общество Общество ФАС просят проверить крупные торговые сети на сговор и завышение цен

Транспорт Транспорт По улицам Москвы запустили «новогодние» автобусы В Москве к Новому году пассажирские автобусы украсили праздничными стикерами, сообщается на портале мэра Москвы.

Общество Общество Стало известно о значительном улучшении состояния Шумахера

Общество Общество Павильон «Поволжье» на ВДНХ ожидает реставрация Павильон является объектом культурного наследия федерального значения.

Общество Общество Сын Якунина подал в суд на «Новую газету» Сын бывшего президента РЖД Владимира Якунина Андрей в разговоре с РБК подтвердил, что он подал иск.