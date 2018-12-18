Общество

«Яндекс» купит участок под новую штаб-квартиру в Москве за $145 млн
Интерфакс
02:11

"Яндекс" подписал соглашение о покупке за $145 млн земельного участка площадью 4 га на улице Косыгина, 15, где находится здание бывшей гостиницы "Орленок", оворится в сообщении компании. Сделка реализуется для строительства новой штаб-квартиры компании.
Интерфакс02:11
с чего всё началось
«Яндекс» подписал обязывающее соглашение о покупке за $145 млн земельного участка под строительство новой штаб-квартиры, говорится в сообщении
 компании.
Коммерсантъ02:25

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