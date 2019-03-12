Технологии
«Яндекс» купил сервис вопросов и ответов TheQuestionАфиша Daily вчера в 13:00
Компания «Яндекс» купила сервис вопросов и ответов TheQuestion, который теперь будет объединен с сервисом «Яндекс.Знатоки». Об этом «Афише Daily» рассказали представители компании. Руководить TheQuestion продолжит основательница сервиса Тоня Самсонова.
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Хоккей
Овечкин достиг отметки 1200 очков в НХЛ
Обновлено в 01:34
Происшествия
Планировавшего теракт боевика ликвидировали в Самарской области
В ходе спецоперации в Самарской области силовики нейтрализовали боевика, который планировал теракт.
Обновлено в 01:34
Политика
Японию возмутили российские учения на Курилах
Обновлено в 02:10
Происшествия
В Шереметьево самолет зацепил крылом мачту освещения
В московском аэропорту Шереметьево грузовой самолет Boeing 747 зацепил краем крыла мачту освещения, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Обновлено в 00:44
Политика
Конгрессмены США приняли два закона для противодействия России
Палата представителей США приняла два законопроекта, направленных на противодействие России.
Обновлено в 01:59
Шоу-бизнес
Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких
По данным телеканала, артистку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Обновлено вчера в 19:54
Происшествия
Возгорание на газопроводе в ХМАО ликвидировано
Обновлено в 02:22
Экономика
Росстат может пересмотреть методику расчета реальных доходов россиян
В декабре 2018 г. первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявлял, что расчет реальных доходов «непрозрачный», качество его «ужасное» и методику нужно усовершенствовать (цитата по «Интерфаксу»).
Обновлено вчера в 15:45
Футбол
Хет-трик Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Атлетико» в ЛЧ
Обновлено вчера в 18:10
Политика
Саакашвили рассказал о планах Порошенко обменять Крым на членство в ЕС
Петр Порошенко в 2014 году хотел получить членство в Евросоюзе и НАТО в обмен на Крым, рассказал экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия
В Австралии кардинал получил шесть лет за насилие над детьми
Кардинал Джордж Пелл был приговорен австралийским судом к шести годам заключения по обвинениям в сексуальном насилии над детьми, сообщает телеканал SBS.
Обновлено вчера в 21:44
Общество
Названы регионы с самой большой численностью населения
Москва стала абсолютным лидером по численности населения среди российских регионов, сообщил RT со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 01:36
Экономика
В феврале средний чек россиян за поход в магазин вырос на 2,3%
По сравнению с февралем 2018 года, чек увеличился всего на 0,5% (3 руб.).
Обновлено в 02:18
Общество
Системы нагревания табака хотят приравнять к обычным сигаретам
Министерство здравоохранение предлагает бороться с электронными сигаретами, вейпами и системами нагревания табака (Iqos и glo) так же, как и с обычными сигаретами, сообщил РБК со ссылкой на замминистра здравоохранения Олега Салагая.
Обновлено в 02:37
Общество
Правительство ужесточит контроль за питанием в госучреждениях
Контроль должен быть ужесточен как над качеством продуктов, так и над оказанием услуг общественного питания в бюджетных учреждениях.
Обновлено вчера в 23:18
Общество
В США вскрыли коррупционную схему поступления в вузы
Обновлено в 01:35
Происшествия
На западе Москвы изнасиловали двух женщин
На западе Москвы изнасиловали и ограбили двух женщин.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Начальника кузбасского отдела ГИБДД поймали на взятке
В Следственном комитете по Кемеровской области уточнили, что также в получении взятки подозревают 45-летнего заместителя руководителя отдела.
Обновлено в 01:58
Политика
Парламент Британии отверг сделку Мэй по Brexit
Парламент Великобритании проголосовал против соглашения премьер-министра страны Терезы Мэй с Евросоюзом по условиям Brexit.
Обновлено вчера в 17:14
Интернет
В работе Gmail произошел массовый сбой
Пользователи Gmail в некоторых странах мира пожаловались на проблемы в работе сервиса. Об этом сообщает сервис Downdetector.
Обновлено в 02:35
Политика
В ООН рассказали об «атмосфере запугивания» на Украине
В преддверии выборов президента страны на Украине царит «атмосфера запугивания», которая не позволяет гражданам открыто выражать несогласие с политикой действующей власти.
Обновлено в 01:05
Происшествия
S7 временно приостанавливает полеты Boeing-737 MAX 8
S7 Airlines временно приостанавливает полеты Boeing-737 MAX 8 с 13 марта до получения более подробной информации о причинах катастрофы в Эфиопии, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление авиакомпании.
Обновлено вчера в 14:48
Политика
США не хотят, чтобы их союзники в Европе зависели от российского газа
Вашингтон не желает, чтобы американские союзники в Европе находились в зависимости от поставок природного газа из России вследствие строительства «Северного потока — 2». Об этом заявил во вторник госсекретарь США Майкл Помпео на конференции CERAWeek в Хьюстоне, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:35
Космос
Новый пуск «Союза» из Куру отложен
Запуск ракеты-носителя "Союз" с четырьмя британскими спутниками связи O3b с космодрома Куру перенесен на 4 апреля.
Обновлено в 02:30
Общество
Капитализация Boeing упала на $26,6 млрд после катастрофы в Эфиопии
Рыночная капитализация американской Boeing упала на 26,6 миллиарда долларов после крушения в минувшее воскресенье самолета Boeing 737 Max 8 в Эфиопии, свидетельствуют данные бирж.
Обновлено в 01:30
Авто
Беспилотные автомобили появятся в Москве уже весной
Обновлено в 02:30
Происшествия
В Москве подрались первоклассник и школьный психолог
На северо-востоке Москвы школьный психолог сцепился с буйным первоклассником, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия
У студента в петербургской парадной отобрали почти миллион рублей
Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, злоумышленники связали молодого человека пластиковыми хомутами, после чего забрали у него сумку, в которой находилось около 950 тыс. рублей, принадлежащих отцу студента.
Обновлено в 01:59
Политика
Академии наук России и США подписали соглашение о сотрудничестве
Российская академия наук (РАН) и Национальная академия наук США подписали соглашение о сотрудничестве.
Обновлено в 02:48