Технологии

«Яндекс» купил сервис TheQuestionРБК вчера в 16:24

Российская компания «Яндекс» купила сервис вопросов и ответов TheQuestion, сообщив об этом в Twitter. Сумму сделки по приобретению TheQuestion в «Яндекс» отказались раскрыть. В пресс-службе отметили, что сервис TheQuestion будет объединен с «Яндекс.Знатоки».
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«Яндекс» купил сервис вопросов и ответов TheQuestion

Интерфаксвчера в 13:33

«Яндекс» купил TheQuestion и научился отвечать на сложные вопросы

Российская газетавчера в 13:50

«Яндекс» купил сервис Thequestion

Коммерсантъвчера в 14:00

«Яндекс» приобрел сервис TheQuestion

ТАССвчера в 13:55

«Яндекс» объявил о покупке сервиса вопросов и ответов TheQuestion, который основала журналистка «Эха» Тоня Самсонова

Эхо Москвывчера в 14:02

«Яндекс» купил сервис вопросов и ответов TheQuestion

Ведомостивчера в 13:00

«Яндекс» купил TheQuestion. Первый комментарий создателя проекта Тони Самсоновой сразу после объявления о сделке

Дождьвчера в 14:27
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
Шоу-бизнес

Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

Обновлено вчера в 19:54
Политика

Палата представителей приняла пакет антироссийских законопроектов

Еще один законопроект - Кремлевский акт - требует провести оценку политических планов российского руководства, в том числе потенциальных угроз для США и НАТО.
Обновлено вчера в 22:10
Общество

Более ста общественных деятелей выступили против т.н. «законов Клишаса»

Авторы обращения считают, что законы о запрете фейковых новостей и оскорбления власти в интернете устанавливают право чиновника по собственному усмотрению ограничивать распространение любой информации и блокировать медийные ресурсы.
Обновлено вчера в 19:06
Происшествия

В Австралии кардинал получил шесть лет за насилие над детьми

Кардинал Джордж Пелл был приговорен австралийским судом к шести годам заключения по обвинениям в сексуальном насилии над детьми, сообщает телеканал SBS.
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия

Обвиняемый в покушении на Киркорова назвал заказчиком Галкина

Хидирнеби Казуев, который является одним из фигурантов уголовного дела о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в июле 2017 года в Махачкале, заявил, что не планировал совершать теракт, а намеревался убить певца по заказу шоумена Максима Галкина.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия

Суд временно отстранил Арашукова от должности сенатора

Басманный суд Москвы по ходатайству следствия временно отстранил Рауфа Арашукова от должности сенатора.
Обновлено вчера в 10:41
Здоровье

Контроль за поставками еды в госучреждения может ужесточиться

Поручение проработать вопрос по установлению контроля за качеством продуктов, которые поставляются для государственных организаций социальной сферы (больницы, школы, детские сады и пр.), вице-премьер Алексей Гордеев дал на прошлой неделе.
Обновлено вчера в 18:34
Происшествия

В ЕС полностью запретили полёты Boeing 737 MAX

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) временно запретило перелёты на территории Евросоюза самолёта Boeing 737 MAX 8 и 737 MAX 9.
Обновлено вчера в 13:41
Происшествия

Мать брошенной в квартире девочки назвала произошедшее провокацией

Обновлено вчера в 18:06
Хоккей

Форвард «Питтсбурга» Малкин набрал 1000 очков в НХЛ

Обновлено вчера в 21:44
Политика

Саакашвили рассказал о планах Порошенко обменять Крым на членство в ЕС

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, что президент Украины Петр Порошенко в 2014 году хотел получить членство в Евросоюзе и НАТО в обмен на Крым.
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия

Волк напал на четырех мужчин в селе в Приамурье

Волк в ночь на среду напал на четырех мужчин в селе Нижняя Ильиновка Амурской области, сообщил ТАСС заместитель главного врача Михайловской районной больницы Игорь Галузин.
Обновлено вчера в 23:12
Политика

Япония сделала представление РФ по поводу военных учений на Курилах

Обновлено вчера в 22:34
Футбол

Хет-трик Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Атлетико» в ЛЧ

Обновлено вчера в 18:10
Происшествия

Иранская правозащитница получила 10 лет тюрьмы за критику хиджаба

Обновлено вчера в 22:55
Происшествия

Учитель физкультуры в Якутске полгода насиловал ученицу

Обновлено вчера в 17:55
Шоу-бизнес

Умер бывший гражданский муж Лолиты Милявской

Певица Лолита Милявская сообщила о смерти бывшего гражданского мужа Арнольда Спиваковского.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия

Девять человек убиты в мексиканском городе при разборках наркодельцов

Не менее девяти человек убиты в мексиканском городе Пуэбла при столкновениях между противоборствующими группировками наркоторговцев.
Обновлено вчера в 23:50
Общество

Капитан арестованного в Стамбуле судна пригрозил перекрыть Босфор

Капитан корабля Бахман Багиров пригрозил перекрыть Босфор, если судовладелец не рассчитается с моряками по зарплате.
Обновлено вчера в 15:32
Политика

В ООН заявили, что на Украине царит «атмосфера запугивания»

Управление верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН опубликовало доклад о ситуации с правами человека на Украине накануне выборов, заявив об "атмосфере запугивания", царящей в стране, и отметив рост насилия со стороны крайне правых групп.
Обновлено вчера в 23:36
Здоровье

Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в Европе

Роспотребнадзор проинформировал население о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в странах Европы. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.
Обновлено вчера в 23:45
Политика

Мадуро намерен попросить помощи в расследовании атаки на энергосистему

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что намерен попросить власти России, Китая, Ирана и Кубы, а также ООН оказать поддержу в расследовании недавней атаки на энергосистему страны, которая привела к отключению на несколько дней электричества на большей части ее территории.
Обновлено вчера в 19:43
Армия и оружие

Источник сообщил о переносе запуска спутников «Гонец-М»

Запуск трех низкоорбитальных спутников связи "Гонец-М" с космодрома "Плесецка" перенесен на июнь из-за отсутствия украинской аппаратуры.
Обновлено вчера в 20:57
Транспорт

Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика на ремонт дорог

Обновлено вчера в 23:42
Политика

Россия направила Украине ноту из-за нарушения договора о дружбе

Российский МИД направил Украине ноту, перечислив нарушения Киевом договора о дружбе с Россией.
Обновлено вчера в 04:02
Армия и оружие

Военный эксперт назвал реальную угрозу для России со стороны США

Реальную угрозу для России со стороны США представляют эсминцы типа Arleigh Burke с управляемым ракетным оружием (УРО).
Обновлено вчера в 23:14
Экономика

Госдума меняет модель выплат социальных доплат к пенсиям

Законопроект о пересчете пенсий в России Госдума приняла в первом чтении, по предложению президента РФ Владимира Путина меняется существующая модель выплат, передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.
Обновлено вчера в 06:35
Происшествия

Скорпион пробрался в самолет и укусил пассажирку во время рейса

Обновлено вчера в 21:31
Происшествия

Ввозившую самолеты мимо таможни ОПГ раскрыли в московском аэропорту

На территории аэропорта «Домодедово» выявлена организованная преступная группировка (ОПГ), члены которой, как считает следствие, уходили от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере при покровительстве местных правоохранительных органов.
Обновлено вчера в 07:56
Происшествия

Самолет врезался в мачту освещения в Шереметьево

Грузовой самолет Boeing-747 AirBridgeCargo врезался в мачту освещения в московском аэропорту Шереметьево, сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 17:58
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