Культура
«Яндекс» купил права на сериал «Слуга народа» с ЗеленскимВедомости 04:05
Церемония инаугурации Зеленского состоялась 20 мая. «Яндекс» приобрел права на показ «Слуги народа» у международного дистрибьютора Eccho rights, утончил представитель интернет-компании.
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Шоу-бизнес
Ради фотосессии Виктории Бони перекрыли набережную в Каннах
Для нашей съемки перекрыли весь #Круазет и меня сопровождали 30 отборных профессионалов.
Обновлено в 05:58
Экономика
Кипр поставил исторический рекорд по оттоку инвестиций из России
По итогам 2018 года из России обратно на Кипр ушло на $10,3 млрд прямых инвестиций больше, чем пришло с Кипра в Россию, следует из данных ЦБ, опубликованных на этой неделе.
Обновлено в 00:00
Политика
В Кремле отреагировали на отставку Мэй
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал объявление британского премьера Терезы Мэй о своей отставке.
Обновлено в 06:33
Политика
Меркель и Зеленский обсудили по телефону Минские соглашения
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес
Появились новые видео свадьбы Потапа и Насти Каменских
Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских.
Обновлено вчера в 17:51
Происшествия
Экс-владелец «Югры» дал показания против полковника ФСБ
Бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин дал показания против главы банковского отдела управления "К" ФСБ полковника Кирилла Черкалина, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 06:10
Общество
БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке
Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено в 04:21
Наука
Редкие случаи охоты шимпанзе на черепах впервые записали на видео
В новом исследовании ученые записали на видео и детально описали, как шимпанзе охотятся на зубчатых киникс, или черепах Швейггера (Kinixys erosa).
Обновлено вчера в 12:12
Шоу-бизнес
«Мое тело становится дряблым» — Деми Мур устала бороться со старением
О возрасте, а точнее о старении разоткровенничалась с публикой, выступающая в качестве спикера Деми Мур.
Обновлено в 02:00
Общество
В Петербурге закрыли кафе, кормившее пенсионеров бесплатно
В Петербурге закрыли кафе, кормившее пенсионеров бесплатно Кафе "ДоброДомик", расположенное на Детской улице в Петербурге, которое бесплатно кормило обедами пенсионеров, закрыто на проверку до 28 мая.
Обновлено в 02:27
Хоккей
Овечкин силовым приёмом отправил американца за борт
Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин во время четвертьфинального матча чемпионата мира с США (4:3) провёл потрясающий силовой приём.
Обновлено в 04:02
Финансы
Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке
Ключевой игрок российского рынка ипотечного кредитования — Сбербанк — с 25 мая 2019 года уменьшит ставки по кредитам на приобретение жилья.
Обновлено в 05:05
Музыка
Лобода не примет участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»
Вернется, по словам Бурлаковой, только 25 мая. Никаких предварительных съемок спецвыпуска шоу не было.
Обновлено вчера в 11:49
Политика
Решение о голосовании по храму в Екатеринбурге ожидается в июне
Решение о проведении опроса или референдума по строительству храма в Екатеринбурге ориентировочно будет принято в июне.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Замглавы УФНС по Ростовской области задержана
Силовики провели обыски дома и на работе главы УФНС Ростовской области Ирины Александровой, сообщает источник.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Женщина упала с трапа самолета в аэропорту Пулково
Прилетевшая из Туниса пожилая женщина упала с трапа самолета в петербургском аэропорту Пулково в пятницу утром.
Обновлено в 02:48
Происшествия
Задержан организатор покушения на волгоградского губернатора
Обновлено вчера в 13:03
Авто
Стала известна цветовая гамма Lada Granta Cross
Как сообщили в пресс-службе "АвтоВАЗа", цветовая гамма LADA Granta Cross будет состоять из 9 цветов: Аурум (код 134).
Обновлено в 02:53
Происшествия
Осужденного по делу Шакро Молодого генерала СК досрочно освободили
Суд Нижнего Тагила освободил генерала Следственного комитета России Дениса Никандрова.
Обновлено в 07:11
Транспорт
Текслер поручил уволить ответственного за дороги в Челябинске
В Челябинске врио главы региона Алексей Текслер требует уволить главу городского управления дорожного хозяйства.
Обновлено в 06:53
Политика
Партия Порошенко уберет его имя из названия и сменит лидера
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко Блок Петра Порошенко «Солидарность» (БПП) готовится к смене названия, рассказал РБК собеседник в парламентской фракции БПП и подтвердил сотрудник ее аппарата.
Обновлено в 04:21
Политика
В администрации Зеленского рассказали, что не знают Медведчука
В администрации президента Украины Владимира Зеленского считают, что глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук не может представлять страну на переговорах с Россией.
Обновлено в 04:24
Политика
Зеленский отменил указ Порошенко
Отмечается, что Зеленский отменил это указ Порошенко. Кроме того, Зеленский уволил Артеменко и с должности члена Нацкомиссии.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан пожаловался на следователя ФСБ
Обвиняемый Россией в шпионаже гражданин четырех государств Пол Уилан заявил в пятницу в Лефортовском суде Москвы, что его жизни угрожает следователь - капитан ФСБ РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала инстанции.
Обновлено в 04:58
Кино
Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено вчера в 09:58
Общество
Синоптики прогнозируют «жаркий сюрприз» в Москве к концу мая
Синоптики прогнозируют повышение температуры до +30 °С в Москве в последних числах мая, передаёт портал «Метеоновости».
Обновлено в 06:52
Футбол
Игуаин желает вернуться в «Ювентус» и играть с Роналду
Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин, выступающий на правах аренды за «Челси», выразил желание вернуться в туринский клуб, сообщает Tuttosport.
Обновлено в 01:25
Шоу-бизнес
Джулия Ванг: «Я родилась странным ребенком, с аномалиями»
Обновлено в 04:00