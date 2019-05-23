«Яндекс» купил права на сериал «Слуга народа» с ЗеленскимВедомости 04:05

Церемония инаугурации Зеленского состоялась 20 мая. «Яндекс» приобрел права на показ «Слуги народа» у международного дистрибьютора Eccho rights, утончил представитель интернет-компании.

«Яндекс» купил права на сериал «Слуга народа» с Зеленским

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