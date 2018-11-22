Экономика
Bringly стала третьей торговой интернет-площадкой совместного предприятия «Яндекса» и Сбербанка. До этого приоритетом было развитие самого «Яндекс.Маркета» и создание маркетплейса для поставщиков с внутреннего рынка под брендом «Беру!». «Беру!» была запущена в октябре.
Коммерсантъ04:38
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Экономика
Госдума опять продлила заморозку накопительной части пенсии
Государственная дума в третьем, окончательном чтении приняла закон о заморозке накопительной части пенсии россиян вплоть до 2021 года.
Обновлено в 07:08
Финансы
Кудрин оценил валютные риски при переходе на расчеты в рубли
Быстрого снижения доли доллара в расчетах не произойдет, расчеты в других национальных валютах, в том числе стран ЕвразЭС, несут определенные валютные риски, считает председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
Обновлено в 07:04
Энергетика
В Минэкономразвития ожидают снижения цен на нефть до $50 за баррель
Министр экономического развития России Максим Орешкин по итогам заседания правительства заявил, что в ведомстве ожидают снижения цен на нефть до $50 за баррель к 2025-2030 годам, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 07:08
Энергетика
ФАС изучает неучастие «Роснефти» в биржевых торгах топливом
Федеральная антимонопольная службы (ФАС) России изучает ситуацию с неучастием "Роснефти" в биржевых торгах топливом, но решение еще не принято, сообщил журналистам замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.
Обновлено в 07:06
Экономика
Предприятия ЖКХ в РФ задолжали энергетикам 200 млрд рублей
На заседании глава правительства отметил, что коммунальщики по состоянию на 1 ноября текущего года задолжали предприятиям энергетики 200 млрд рублей, то есть задолженность увеличилась на 7,4%.
Обновлено в 06:53
Финансы
Официальный курс евро на пятницу снизился до 74,8 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 34,35 копейки — до 74,8048 рубля, курс доллара уменьшился на 34,18 копейки — до 65,6067 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 06:22
Экономика
Forbes составил рейтинг директоров-капиталистов 2018 года
Издание Forbes ответило на вопрос, может ли наемный управленец в нашей стране стать миллиардером и составило рейтинг директоров-капиталистов.
Обновлено в 06:52
Энергетика
Топливный союз заявил о риске закрытия независимых АЗС
Соглашение, достигнутое правительством и нефтяными компаниями на встрече у вице-премьера Дмитрия Козака, означает убыточность независимых АЗС на пять месяцев, считает Баженов.
Обновлено в 06:44
Экономика
«Юлмарт» запустил конкурента Avito
Планы запустить аналог Avito у «Юлмарта» были еще в 2017 году, напоминает Бурмистров, тогда это могло бы быть революционным проектом, учитывая собственные логистические мощности ретейлера.
Обновлено в 07:06
Экономика
Пенсионный возраст в Японии планируют поднять до 70 лет
Правительство Японии намерено поднять планку пенсионного возраста в стране до 70 вместо нынешних 65 лет для продолжения экономического роста в условиях быстрого "старения" населения, сообщает в четверг агентство Киодо со ссылкой на проект доклада специальной комиссии по этому вопросу.
Обновлено в 07:07
Экономика
Власти назвали возможные сроки переезда Минкомсвязи в «Москва-Сити»
Летом 2017 года Минкомсвязи, Минэкономразвития, Минстрой и Минпромторг попросили премьер-министра Дмитрия Медведева организовать переезд министерств в «Москва-Сити».
Обновлено в 04:39
Недвижимость
В Москве за октябрь купили рекордное число новых квартир
Отмечается, что зафиксированное по договорам долевого участия число сделок с новостройками в столице России выросло по отношению к сентябрю 2018 года на 18% и составило 8,3 тыс. Следует отметить, что данный показатель на 58% выше значения за октябрь 2017 года.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Россельхозбанк подал иск о банкротстве якутской компании из ГК «Сумма»
Россельхозбанк подал иск в Арбитражный суд Якутии о признании банкротом ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЭК), входящее в группу «Сумма» Зиявудина Магомедова.
Обновлено в 06:59
Экономика
Карты «Мир» заработают в Турции
Центробанк ведет переговоры с баками Турции о работе российских карт "Мир" в этой стране.
Обновлено в 06:36
Экономика
Режим промсборки в автопроме продлеваться не будет - Козак
Режим промышленной сборки в автопроме продлеваться не будет, механизм СПИК 2.0 будет доработан до конца ноября, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
Обновлено в 06:53