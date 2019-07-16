Экономика
«Яндекс» и Сбербанк решили изменить формат «русского Amazon»РБК 08:55
В апреле 2018 года Сбербанк и «Яндекс» закрыли сделку по созданию совместного предприятия на базе ООО «Яндекс.Маркет» (развивало одноименный сервис для сравнения цен).
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Маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка приостановил продажи продуктов из-за границы
Ведомостивчера в 12:51
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 16:54, Вашингтон
Общество
Вывезенная в Чечню россиянка назвала причину побега из дома
Сугаипова подтвердила, что она сбежала из дома в кризисный центр, но заявила, что причиной этого были проблемы с учебой.
Обновлено в 16:28
Политика
Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».
Обновлено в 16:46
Здоровье
Клещи стали переносчиками страшной болезни
Шведские врачи выявили новую болезнь, которую может получить человек через клещей.
Обновлено в 16:20
Здоровье
В Тульской области пациентов перевозит санитарный вертолет
В Тульской области санитарная авиация уже работает. 10 июля из Ефремова был эвакуирован первый пациент.
Обновлено в 09:58
Кино
Режиссёр «Космического джема 2» покинул проект во время съёмок
Напомним, что проект долгое время пребывал в неопределённости, а сценарий неоднократно переписывался.
Обновлено в 12:00
Политика
Зеленский рассказал, кому доверяет
Обновлено в 14:21
Авто
В Сети показали обновленный Hyundai Solaris
Корейская компания Hyundai готовит к премьере обновленный седан Hyundai Verna (Solaris) для рынка Китая.
Обновлено в 08:19
Политика
Путин наградил главу юридической службы Мосгоризбиркома
Президент России Владимир Путин наградил главу юридической службы московской городской избирательной комиссии Риму Кузнецову почетным званием заслуженного юриста России.
Обновлено в 12:19
Кино
Последним фильмом Квентина Тарантино может стать «Звездный путь»
Сообщается, что у Тарантино есть определенная цель. Режиссер планировал снять 10 фильмов до того, как завершит карьеру кинорежиссера.
Обновлено в 03:27
Политика
Оценена вероятность отставки Меркель из-за приступов дрожи
Канцлер Германии Ангела Меркель не собирается уходить в отставку из-за состояния здоровья.
Обновлено в 15:37
Происшествия
Мэрия Москвы вновь отказалась согласовывать марш в поддержку сестёр Хачатурян
Акцию планировали провести 27-го июля на проспекте Сахарова.
Обновлено в 12:30
Авто
Dodge Challenger в стиле Dodge Charger из 60-х уйдет с молотка
Автомобиль построен на базе Dodge Challenger R/T и укомплектован обвесом в стиле винтажного спортивного автомобиля.
Обновлено в 12:55
Здоровье
Вспышку вируса Эболы в ДР Конго признали ЧС международного масштаба
Вспышка вируса Эбола в Демократической Республике Конго является чрезвычайной ситуацией международного масштаба, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
Обновлено в 14:52
Армия и оружие
Пентагон отправил дополнительные войска на границу с Мексикой
Как сообщалось в июле, американское министерство внутренней безопасности запросило у Пентагона разрешение задействовать дополнительную тысячу военных национальной гвардии Техаса для работы в центрах временного содержания мигрантов на границе с Мексикой.
Обновлено в 15:59
Армия и оружие
Military Times (США): по словам чиновника Госдепартамента, американские войска могут извлечь ценные уроки из борьбы Украины с Россией (Military Times)
Кент, который отвечает за политику Госдепартамента США в отношении Украины, Молдавии, Белоруссии, Грузии, Армении и Азербайджана, дал интервью во время перерыва на симпозиуме, который Американский совет по внешней политике провел накануне пятой годовщины крушения пассажирского самолета Малайзийских авиалиний, сбитого 17 июля 2014 года.
Обновлено в 10:31
Авто
Названы топ-10 самых популярных иномарок российской сборки
Эксперты «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных иномарок российской сборки.
Обновлено в 10:10
Политика
В Минске согласовали дату начала бессрочного перемирия в Донбассе
В ходе переговоров в Минске контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе.
Обновлено в 14:03
Армия и оружие
США исключили продажу Турции F-35
Обновлено в 14:56
Армия и оружие
«Улику» против России по делу MH17 следователи просто купили
Корпус ракетного двигателя зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук", из которого, предположительно, был сбит малайзийский "Боинг" над Донбассом летом 2014 года, Совместная следственная группа (JIT) приобрела у неизвестных посредников, сообщает "Новая газета" со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:41
Здоровье
ООН: на 33% снизилась смертность от связанных с ВИЧ причин
В прошлом году было зарегистрировано около 770 тыс. смертельных исходов, связанных с инфицированием ВИЧ.
Обновлено в 07:03
Кино
«Игра престолов» получила рекордные 32 номинации на «Эмми»
Несмотря на недовольство фанатов в адрес последнего сезона сериала, «Игра престолов» получила рекордные 32 номинации на телепремию «Эмми».
Обновлено вчера в 16:06
Политика
Зеленский предложил Путину начать с моряков обмен «всех на всех»
Зеленский ответил, что он бы с радостью согласился на такой обмен, но есть проблема: списки Киева о тех, кого удерживают на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей не совпадают со списками, которые есть у тех, кто контролирует сейчас эти территории.
Обновлено в 13:31
Наука
«Официальное признание вранья правдой»: колонка эксперта о фальсификации диссертаций
28 июня Президиум ВАК отказался выслушать доклад члена комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований Виктора Глухова.
Обновлено 15 июля в 09:06
Происшествия
Турецких дипломатов атаковали в Ираке
В иракском Эрбиле неизвестный открыл огонь в ресторане, в котором в этот момент были сотрудники турецкого консульства.
Обновлено в 09:36
Шоу-бизнес
Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум
Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено в 12:07
Политика
Парубий отказал Зеленскому во внеочередном созыве Рады
Спикер Верховной рады Андрей Парубий отказался созывать 18 июля внеочередное заседание по требованию президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:33
Общество
Россиянам перестанут выдавать бумажные паспорта в 2022 году
Выдача бумажных паспортов будет прекращена в 2022 году. Вместо них у россиян будут электронные документы.
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты
В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено в 15:38