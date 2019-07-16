Экономика

«Яндекс» и Сбербанк решили изменить формат «русского Amazon»РБК 08:55

В апреле 2018 года Сбербанк и «Яндекс» закрыли сделку по созданию совместного предприятия на базе ООО «Яндекс.Маркет» (развивало одноименный сервис для сравнения цен).
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«Яндекс» и Сбербанк переделают русский «Amazon»

Lenta.ru11:15

«Яндекс.Маркет» приостановил продажу зарубежных продуктов питания

News.ruвчера в 13:44

«Яндекс» и Сбербанк изменят формат маркетплейса

Adindex.ru10:06

«Яндекс» и Сбербанк решили изменить формат «русского Amazon»

РБК08:55

«Яндекс» и Сбербанк изменят формат маркетплейса «Беру»

Retailer.ru09:36

СМИ: "Яндекс" и Сбербанк обсуждают трансформацию маркетплейса "Беру!"

DP.RU10:14

Маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка приостановил продажи продуктов из-за границы

Ведомостивчера в 12:51
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 16:54, Вашингтон
Общество

Вывезенная в Чечню россиянка назвала причину побега из дома

Сугаипова подтвердила, что она сбежала из дома в кризисный центр, но заявила, что причиной этого были проблемы с учебой.
Обновлено в 16:28
Политика

Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».
Обновлено в 16:46
Здоровье

Клещи стали переносчиками страшной болезни

Шведские врачи выявили новую болезнь, которую может получить человек через клещей.
Обновлено в 16:20
Происшествия

После нового видео пыток в ярославской колонии начали проверку

Обновлено в 06:40
Здоровье

В Тульской области пациентов перевозит санитарный вертолет

В Тульской области санитарная авиация уже работает. 10 июля из Ефремова был эвакуирован первый пациент.
Обновлено в 09:58
Кино

Режиссёр «Космического джема 2» покинул проект во время съёмок

Напомним, что проект долгое время пребывал в неопределённости, а сценарий неоднократно переписывался.
Обновлено в 12:00
Политика

Зеленский рассказал, кому доверяет

Обновлено в 14:21
Авто

В Сети показали обновленный Hyundai Solaris

Корейская компания Hyundai готовит к премьере обновленный седан Hyundai Verna (Solaris) для рынка Китая.
Обновлено в 08:19
Политика

Путин наградил главу юридической службы Мосгоризбиркома

Президент России Владимир Путин наградил главу юридической службы московской городской избирательной комиссии Риму Кузнецову почетным званием заслуженного юриста России.
Обновлено в 12:19
Кино

Последним фильмом Квентина Тарантино может стать «Звездный путь»

Сообщается, что у Тарантино есть определенная цель. Режиссер планировал снять 10 фильмов до того, как завершит карьеру кинорежиссера.
Обновлено в 03:27
Происшествия

Число отравившихся в детском лагере в Крыму выросло почти вдвое

Обновлено в 13:13
Политика

Оценена вероятность отставки Меркель из-за приступов дрожи

Канцлер Германии Ангела Меркель не собирается уходить в отставку из-за состояния здоровья.
Обновлено в 15:37
Происшествия

Мэрия Москвы вновь отказалась согласовывать марш в поддержку сестёр Хачатурян

Акцию планировали провести 27-го июля на проспекте Сахарова.
Обновлено в 12:30
Авто

Dodge Challenger в стиле Dodge Charger из 60-х уйдет с молотка

Автомобиль построен на базе Dodge Challenger R/T и укомплектован обвесом в стиле винтажного спортивного автомобиля.
Обновлено в 12:55
Здоровье

Вспышку вируса Эболы в ДР Конго признали ЧС международного масштаба

Вспышка вируса Эбола в Демократической Республике Конго является чрезвычайной ситуацией международного масштаба, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
Обновлено в 14:52
Армия и оружие

Пентагон отправил дополнительные войска на границу с Мексикой

Как сообщалось в июле, американское министерство внутренней безопасности запросило у Пентагона разрешение задействовать дополнительную тысячу военных национальной гвардии Техаса для работы в центрах временного содержания мигрантов на границе с Мексикой.
Обновлено в 15:59
Армия и оружие

Military Times (США): по словам чиновника Госдепартамента, американские войска могут извлечь ценные уроки из борьбы Украины с Россией (Military Times)

Кент, который отвечает за политику Госдепартамента США в отношении Украины, Молдавии, Белоруссии, Грузии, Армении и Азербайджана, дал интервью во время перерыва на симпозиуме, который Американский совет по внешней политике провел накануне пятой годовщины крушения пассажирского самолета Малайзийских авиалиний, сбитого 17 июля 2014 года.
Обновлено в 10:31
Авто

Названы топ-10 самых популярных иномарок российской сборки

Эксперты «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных иномарок российской сборки.
Обновлено в 10:10
Политика

В Минске согласовали дату начала бессрочного перемирия в Донбассе

В ходе переговоров в Минске контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе.
Обновлено в 14:03
Армия и оружие

США исключили продажу Турции F-35

Обновлено в 14:56
Армия и оружие

«Улику» против России по делу MH17 следователи просто купили

Корпус ракетного двигателя зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук", из которого, предположительно, был сбит малайзийский "Боинг" над Донбассом летом 2014 года, Совместная следственная группа (JIT) приобрела у неизвестных посредников, сообщает "Новая газета" со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:41
Здоровье

ООН: на 33% снизилась смертность от связанных с ВИЧ причин

В прошлом году было зарегистрировано около 770 тыс. смертельных исходов, связанных с инфицированием ВИЧ.
Обновлено в 07:03
Кино

«Игра престолов» получила рекордные 32 номинации на «Эмми»

Несмотря на недовольство фанатов в адрес последнего сезона сериала, «Игра престолов» получила рекордные 32 номинации на телепремию «Эмми».
Обновлено вчера в 16:06
Политика

Зеленский предложил Путину начать с моряков обмен «всех на всех»

Зеленский ответил, что он бы с радостью согласился на такой обмен, но есть проблема: списки Киева о тех, кого удерживают на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей не совпадают со списками, которые есть у тех, кто контролирует сейчас эти территории.
Обновлено в 13:31
Наука

«Официальное признание вранья правдой»: колонка эксперта о фальсификации диссертаций

28 июня Президиум ВАК отказался выслушать доклад члена комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований Виктора Глухова.
Обновлено 15 июля в 09:06
Происшествия

Турецких дипломатов атаковали в Ираке

В иракском Эрбиле неизвестный открыл огонь в ресторане, в котором в этот момент были сотрудники турецкого консульства.
Обновлено в 09:36
Шоу-бизнес

Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум

Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено в 12:07
Политика

Парубий отказал Зеленскому во внеочередном созыве Рады

Спикер Верховной рады Андрей Парубий отказался созывать 18 июля внеочередное заседание по требованию президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:33
Общество

Россиянам перестанут выдавать бумажные паспорта в 2022 году

Выдача бумажных паспортов будет прекращена в 2022 году. Вместо них у россиян будут электронные документы.
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты

В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено в 15:38
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