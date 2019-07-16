Экономика
«Яндекс» и Сбербанк изменят формат маркетплейса «Беру»Retailer.ru 09:36
«Яндекс» и Сбербанк изменят формат своего совместного маркетплейса «Беру», сообщает РБК. Источники, близкие к совладельцам «Яндекс.Маркета», рассказали, что партнёры обсуждают трансформацию маркетплейса «Беру».
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Маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка приостановил продажи продуктов из-за границы
Ведомостивчера в 12:51
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 22:57, Вашингтон
Армия и оружие
Столтенберг: Вопрос об исключении Турции из НАТО не поднимался
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос об исключении Турции из Североатлантического альянса из-за приобретения российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 странами - членами военного блока не поднимался.
Обновлено в 21:16
Общество
В Благовещенске ввели режим ЧС из-за ливня
Мэрия Благовещенска своим постановлением ввела на территории городского округа режим чрезвычайной ситуации.
Обновлено в 22:32
Армия и оружие
ЦВО получил на вооружение большую партию автоматов Калашникова АК-12
Первая партия из 8 тысяч автоматов Калашникова АК-12 поступила в рамках государственного оборонного заказа на вооружение соединений и воинских частей Центрального военного округа - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Для задержанного рейса из Москвы готовят резервный борт
Резервный борт готовят для детей, рейс которых из московского аэропорта Шереметьево во Владивосток задержали по техническим причинам почти на шесть часов, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе авиакомпании "Россия".
Обновлено в 20:21
Политика
Лавров раскритиковал попытки США навязать Европе сжиженный газ
Попытки навязать европейскому потребителю сжиженный природный газ из США противоречат рыночным и демократическим принципам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Rheinische Post.
Обновлено в 19:46
Экономика
Мексика арестовала счета лиц по делу о поставках товаров в Венесуэлу
Глава финансовой разведки минфина Мексики Сантьяго Ньето сообщил в среду об аресте сразу 19 счетов физических и юридических лиц, связанных с поставками некачественных продуктов по завышенным ценам Венесуэле.
Обновлено в 21:24
Политика
Зеленский объяснил появление на публике в плавках
Президент Украины Владимир Зеленский пояснил свое публичное поведение, вызвавшее осуждение, желанием быть ближе к людям.
Обновлено в 18:18
Политика
Лавров прокомментировал позицию Дании по «Северному потоку – 2»
"С сожалением вынуждены констатировать, что Дания заняла политизированную позицию и медлит с выдачей разрешения на прокладку трубопровода в своей исключительной экономической зоне", - сказал Лавров.
Обновлено в 18:14
Гаджеты
«Яндекс» нашел способ вычисления доходов пользователей своих сервисов
"Яндекс" разработал способ определения доходов пользователей своих сервисов. Компания зарегистрировала соответствующий патент.
Обновлено в 19:43
Шоу-бизнес
Анита Цой рассказала, что стремительно набрала в весе
Певица весит 75 килограммов при росте 157 сантиметров. Об этом она рассказала на своей официальной странице в социальной сети Instagram.
Обновлено в 12:06
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено в 21:52
Общество
Акимов показал образец российского электронного паспорта
Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.
Обновлено в 15:26
Политика
Трамп прокомментировал итоги голосования по резолюции по импичменту
Американский лидер Дональд Трамп на своей странице в Twitter прокомментировал то, что Конгресс США проголосовал против рассмотрения резолюции по импичменту.
Обновлено в 20:36
Политика
Служащим по контракту рядовым существенно повысят зарплату
Рядовым и сержантам, служащим по контракту, с 1 сентября 2019 года существенно повысят зарплату, сообщает газета Вооруженных сил РФ «Красная звезда».
Обновлено в 00:35
ЖКХ
Россиянам предложат платить за вывоз мусора по-новому
Правительство России рассматривает новый вариант расчета стоимости вывоза мусора.
Обновлено вчера в 06:08
Политика
В Минске согласовали дату начала бессрочного перемирия в Донбассе
В ходе переговоров в Минске контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе.
Обновлено в 14:03
Политика
Мэй назвала слова Путина об устаревшей либеральной идее циничной ложью
Путин же, по словам Мэй, своим заявлением бросил вызов «европейским странам», которые всего лишь заняты тем, что «защищают свои ценности».
Обновлено в 18:08
Технологии
Цифровые технологии в туризме обсудили в Москве
В Москве прошла открытая конференция, посвященная использованию цифровых технологий в туристической индустрии.
Обновлено в 20:05
Политика
Зеленский назвал условие восстановления диалога с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что возвращение на родину арестованных в России украинских моряков может стать шагом для возобновления нормального диалога.
Обновлено в 16:26
Политика
Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления о том, что Украине грозит техногенная катастрофа в случае прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 19:28
Общество
Россияне считают, что высокую зарплату можно получать без образования
Большинство россиян считают, что образование необязательно для устройства на высокооплачиваемую работу, говорится в результатах опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 22:40
Экономика
ФАС предложила лишить РЖД всех грузовых вагонов
Глава ФАС Игорь Артемьев в письме первому заместителю председателя правительства и министру финансов Антону Силуанову (копия письма есть у РБК) предложил «обеспечить полный выход РЖД из рынка услуг по предоставлению вагонов путем продажи бизнеса Федеральной грузовой компании (ФГК) или сдачи в аренду ее вагонного парка (более 130 тыс. вагонов)».
Обновлено в 13:55
Происшествия
При обрушении породы на шахте в Кузбассе погиб рабочий
Обрушение горной породы произошло в среду в вентиляционном штреке шахты «Анжерская-Южная» в Кемеровской области.
Обновлено в 16:03
Политика
Путин упростил получение гражданства для жителей Донбасса
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 21:49
Кино
Умер актер и режиссер Юрий Прохоров
Актер и режиссер Юрий Прохоров скончался 16 июля в возрасте 79 лет.
Обновлено в 12:28
Армия и оружие
«Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17
Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.
Обновлено в 05:01
Общество
В Сирии отметили рост числа желающих изучать русский язык
Преподаватели сирийских учебных заведений отмечают увеличение числа желающих изучать русский язык местных жителей.
Обновлено в 22:02