Экономика

«Яндекс» и Сбербанк изменят формат маркетплейса «Беру»Retailer.ru вчера в 09:36

«Яндекс» и Сбербанк изменят формат своего совместного маркетплейса «Беру», сообщает РБК. Источники, близкие к совладельцам «Яндекс.Маркета», рассказали, что партнёры обсуждают трансформацию маркетплейса «Беру».
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«Яндекс» и Сбербанк переделают русский «Amazon»

Lenta.ruвчера в 11:15

«Яндекс» и Сбербанк изменят формат маркетплейса «Беру»

Retailer.ruвчера в 09:36

«Яндекс» и Сбербанк изменят формат маркетплейса

Adindex.ruвчера в 10:06

«Яндекс» и Сбербанк решили изменить формат «русского Amazon»

РБКвчера в 08:55

СМИ: "Яндекс" и Сбербанк обсуждают трансформацию маркетплейса "Беру!"

DP.RUвчера в 10:14

«Яндекс.Маркет» приостановил продажу зарубежных продуктов питания

News.ru16 июля в 13:44

Маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка приостановил продажи продуктов из-за границы

Ведомости16 июля в 12:51
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Происшествия

Три энергоблока Калининской АЭС под Тверью отключены от сети

Обновлено в 01:50
Политика

Зеленский ответил Путину упрощенной выдачей украинского гражданства

17 июля Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства всем жителям Донецкой и Луганской областей Украины.
Обновлено вчера в 17:23
Политика

Глава МИД Германии заявил о необходимости диалога с Россией

В немецких городах Кенигсвинтер и Бонн 18-19 июля пройдет 18-е пленарное заседание российско-германского форума "Петербургский диалог", в нем примут участие главы МИД обеих стран.
Обновлено вчера в 23:08
Здоровье

Эмоции оказывают влияние на физическое состояние человека

Перинатальный психолог и консультант по психосоматике Наталья Брага рассказала о том, как психологическое здоровье отражается на болезнях человека.
Обновлено вчера в 20:10
Политика

Глава МИД Венгрии заявил о необходимости поддержки диалога с Россией

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что для Будапешта важно поддерживать прагматичный и основанный на взаимном доверии и уважении диалог с Москвой.
Обновлено вчера в 22:01
Кино

В России закрываются кинотеатры, открытые за счет бюджета

На начало июля в России работало 690 кинотеатров с 755 залами, открытыми по государственной программе кинофикации в регионах, – таковы данные аналитической компании «Невафильм Research».
Обновлено вчера в 17:39
Политика

Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал заявления, что в случае прекращения транзита российского газа Украину ждёт техногенная катастрофа.
Обновлено вчера в 21:57
Происшествия

В Приморье в ДТП погибли шесть человек

Обновлено в 01:05
Футбол

«Арсенал» обыграл «Баварию» в матче Международного кубка чемпионов

В матче Международного кубка чемпионов лондонский "Арсенал" на поле стадиона "Дигнити Хелс Спортс Парк" в американском городе Карсон обыграл мюнхенскую "Баварию" со счетом 2:1. Счет в игре открыл защитник немецкой команды Луис Познански, срезавший на 49-й минуте мяч в свои ворота, на 71-й минуте его одноклубник Роберт Левандовски с передачи Сержа Гнабри восстановил равенство в счете.
Обновлено в 01:20
Политика

В ДНР подтвердили существование секретной тюрьмы СБУ в Мариуполе

Экс-спикер парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Пургин подтвердил существование секретной тюрьмы СБУ в Мариуполе.
Обновлено вчера в 10:06
Экономика

Голикова создала отдельную систему контроля социальных нацпроектов

Для контроля за реализацией национальных проектов — «Демография», «Здравоохранение», «Образование» и «Наука» — создана отдельная система мониторинга, сообщили РБК два источника в правительстве и федеральный чиновник.
Обновлено в 01:00
Политика

В МИД Турции назвали несправедливым решение США по программе F-35

МИД Турции назвал односторонним и незаконным решение США об исключении Анкары из программы по производству истребителей F-35.
Обновлено в 00:01
Экономика

ЦБ выявил нарушения в половине проверенных страховых компаний

В половине страховых компаний и в трети банков, проверенных ЦБ во время контрольных закупок, нарушались права клиентов при оформлении электронных полисов ОСАГО и кредитов.
Обновлено вчера в 18:58
Происшествия

Четыре человека пропали на берегу Каспийского моря в Дагестане

Обновлено вчера в 17:35
Интернет

Вирусное приложение FaceApp вызвало серьезные вопросы о приватности

Обновлено вчера в 07:12
Энергетика

Reuters узнал о плане «Транснефти» по продаже «грязной» нефти

«Транснефть» планирует со следующей недели начать подмешивать нефть с высоким содержанием хлороорганики в чистые потоки, чтобы постепенно очистить систему нефтепроводов, пишет Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
Обновлено вчера в 22:36
Общество

Для пострадавших от паводка в Иркутской области построят общежития

Обновлено в 00:47
Армия и оружие

«Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17

Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.
Обновлено вчера в 05:01
Общество

Акимов показал образец российского электронного паспорта

Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.
Обновлено вчера в 15:26
Политика

Зеленский рассказал о выступивших против звонков Путину «партнёрах»

Обновлено вчера в 13:02
Общество

Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России

В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.
Обновлено вчера в 20:01
Политика

Мэй перед уходом сравнила уровень жизни в России и Британии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прокомментировала слова президента России Владимира Путина о крахе либерализма.
Обновлено вчера в 12:55
Армия и оружие

Reuters сообщил о направлении российского спецназа в провинцию Идлиб

По данным Reuters, ранее российские офицеры неоднократно находились на линии фронта, руководя военными операциями, но теперь Москва впервые направила наземные войска для непосредственного участия в боевых действиях.
Обновлено в 01:57
Политика

Лавров: «Северный поток — 2» уже дал работу десяткам тысяч европейцев

Свыше 57 тысяч жителей стран Европейского союза получили работу благодаря введению в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью Rheinische Post.
Обновлено вчера в 20:26
Финансы

Наихудший день для рубля наступит 26 июля

26 июля может стать наихудшим днем для рубля. Об этом сказал аналитик «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.
Обновлено вчера в 03:33
Политика

Контактная группа договорилась о бессрочном перемирии в Донбассе

Трехсторонняя контактная группа договорилась о бессрочном прекращении огня в Донбассе с нуля часов 21 июля по киевскому времени.
Обновлено вчера в 14:02
Музыка

Первый российско-британский оркестр представили в Лондоне

Дирижер московского театра «Новая опера» Ян Латам-Кёниг сообщил в Лондоне о создании первого в истории российско-британского оркестра.
Обновлено вчера в 21:50
Происшествия

Прокуратура в США отозвала обвинения против Кевина Спейси

Американская прокуратура отозвала обвинения в сексуальном преступлении против актёра Кевина Спейси в связи с отсутствием доступа к уликам.
Обновлено вчера в 17:08
Политика

Путин и Лукашенко посетили службу на Валааме

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вечером после посещения Валаама лидеры вернутся в Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 08:56
Футбол

Нигерия обыграла Тунис и завоевала бронзу Кубка Африки

Сборная Нигерии в матче за третье место Кубка африканских наций обыграла Тунис со счетом 1:0. Единственный гол на счету нападающего «Шанхая Шеньхуа» Одиона Игало.
Обновлено вчера в 16:55
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