«Яндекс» был взломан спецслужбами Запада и заражен шпионским кодомREGNUM вчера в 15:18

с чего всё началось

В октябре-ноябре 2018 года хакеры западных спецслужб взломали российскую поисковую систему «Яндекс» и внедрили в неё шпионскую программу Regin, сообщает 27 июня агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники в разведслужбах.

«Яндекс» был взломан спецслужбами Запада и заражен шпионским кодом

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