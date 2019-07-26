Экономика

«Яндекс.Такси» впервые за четыре года получило прибыльВедомости 06:46

До сих пор с конца 2015 г. квартальные EBITDA сервиса заказа такси были отрицательными из-за инвестиций в расширение бизнеса и завоевание доли рынка.
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«Яндекс» демонстрирует хороший контроль над затратами

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«Яндекс.Такси» впервые за четыре года получило прибыль

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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 13:49, Вашингтон
Космос

Первый выход женщины в открытый космос состоялся 35 лет назад

Обновлено вчера в 06:29
Политика

Капитан Nika Spirit рассказал о задержании танкера

Экипаж задержанного Службой безопасности Украины (СБУ) в порту Измаил российского танкера Nika Spirit имел все необходимые документы, а украинские силовики поднялись на борт в нарушение установленных норм.
Обновлено в 04:54
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Шалимов оскорбил Кононова из-за высказываний о Черенкове

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В Баку открылся музыкальный фестиваль «Жара»

Четвертый международный музыкальный фестиваль "Жара" открылся в четверг вечером в столице Азербайджана.
Обновлено вчера в 16:42
Армия и оружие

Украинца задержали за попытку вывоза в Россию деталей для вертолетов Ми-8

Специалисты установили, что обнаруженные у мужчины устройства предназначались для ремонта вертолетов Ми-8 и Ми-29.
Обновлено в 13:06
Происшествия

Хоккеист скончался после жестокой драки у бара в Тамбове

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Умерла заслуженная артистка России Татьяна Анофриева

Обновлено в 13:06
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Консульство США отреагировало на пост Кузнецовой о неполучении визы

Ранее в четверг Кузнецова в своем аккаунте в Instagram сообщила, что из-за проблем с оформлением американской визы не сможет выступить на турнире в Вашингтоне, действующей победительницей которого является.
Обновлено вчера в 12:55
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 7,25%

Совет директоров Банка России в пятницу, 26 июля, принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 7,5% до 7,25% годовых, что соответствует ожиданиям рынка.
Обновлено в 06:37
Общество

Власти пообещали искать уклонистов на митинге 27 июля

В Москве на несанкционированной акции 27 июля в Москве власти собираются искать молодых людей, уклоняющихся от военной службы.
Обновлено в 13:30
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Суарес приступит к тренировкам с «Барселоной» в среду

Обновлено в 07:29
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Озил и Колашинац подверглись вооружённому нападению

Обновлено вчера в 16:50
Автоспорт

Леклер стал лучшим на второй практике Гран-при в Германии, Квят 12-й

Ранее сообщалось, что первую практику сегодняшнего дня выиграл немецкий пилот Ferrari Феттель, а Квят показал 14-й результат.
Обновлено в 12:12
Происшествия

Россиянина отправили в колонию за твит

Обновлено в 08:09
Происшествия

Опубликована переписка убитой в Раменском девушки с обвиняемым

Обновлено в 12:38
Интернет

В WhatsApp появятся новые функции

Разработчики WhatsApp тестируют ряд новых функций для следующей версии приложения на платформе iOS. Об этом сообщает портал WABetaInfo.
Обновлено в 11:54
Общество

Госдума одобрила законопроект о выплатах за детей до трех лет

Согласно документу, с 1 января 2020 года выплаты на первого и второго ребенка смогут получить семьи, у которых доход на каждого родителя не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе проживания.
Обновлено 24 июля в 08:14
Политика

Штраф за запуск дронов в запретных зонах России вырос в 10 раз

Президент Владимир Путин подписал закон, увеличивающий в десять раз штрафы за несанкционированные полёты дронов в запретных зонах.
Обновлено в 10:20
Политика

Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по транзиту газа

Россия намерена заключить краткосрочный договор с Украиной по транзиту газа через их территорию в Европу, чтобы успеть завершить строительство альтернативного газопровода.
Обновлено в 07:48
Политика

В России предложили запретить иностранцам владеть интернет-компаниями

В Госдуму был внесен законопроект о значимых информационных ресурсах для развития информационной инфраструктуры России.
Обновлено в 10:43
Спорт

Россия получила официальное приглашение на Олимпиаду-2020 в Токио

Международный олимпийский комитет (МОК) направил Олимпийскому комитету России (ОКР) официальное приглашение принять участие в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.
Обновлено в 09:08
Политика

Стариков объяснил попытки ФБР и Киева завладеть черными ящиками MH17

Спецслужбы США и Украины пытались завладеть черными ящиками сбитого в Донбассе малайзийского Boeing-777 рейса MH17.
Обновлено вчера в 11:56
Экономика

Акции «Газпрома» подорожали более чем на 7%

Стоимость акций «Газпрома» на Московской бирже в пятницу поднялась до отметки 234,99 руб. за штуку, что на 7,3% превышает уровень закрытия предыдущих торгов.
Обновлено в 04:48
Политика

К делу о митингах в Москве подключилась Вторая служба ФСБ

За что отвечает Вторая служба Вторая служба ФСБ (Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом) отвечает за борьбу с терроризмом, экстремизмом и контроль за органами власти.
Обновлено в 11:40
Армия и оружие

На выставке Минобороны о войне в Сирии нашли кассетные бомбы

Минобороны России представило на выставке в парке «Патриот» кассетные бомбы, использование которых ранее отрицало.
Обновлено в 08:05
Политика

Зеленский и Трамп по телефону обсудили Россию

Зеленский в ответ поблагодарил Трампа "за лидерство США" в сохранении и усилении санкционного давления на Россию.
Обновлено вчера в 13:11
Спорт

Чупков выиграл золото ЧМ с рекордом мира на 200 м брассом

Российский пловец Антон Чупков установил новый мировой рекорд и завоевал золотую медаль на дистанции 200 метров брассом на чемпионате мира в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 08:56
Политика

Трамп пригрозил ответить на «глупость Макрона» пошлинами на вино

Президент США Дональд Трамп намекнул на увеличение ввозных пошлин на французское вино в ответ на принятие Парижем так называемого "налога на Google".
Обновлено в 13:36
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BQ выпустила кнопочный телефон для военнослужащих

Корпус мобильного телефона сделали из толстого пластика, а разъем питания прикрыли резиновой заглушкой.
Обновлено вчера в 15:44
Культура

Режиссер Максим Диденко о традиционном театре и современном перформансе

Лауреат премии "Золотая маска" Максим Диденко в интервью "Газете.Ru" предсказал судьбу классического театра в России, предложил пути развития современных постановок и признался в любви к Кириллу Серебренникову.
Обновлено в 13:17
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