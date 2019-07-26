Экономика
«Яндекс.Такси» впервые за четыре года получило прибыльВедомости 06:46
До сих пор с конца 2015 г. квартальные EBITDA сервиса заказа такси были отрицательными из-за инвестиций в расширение бизнеса и завоевание доли рынка.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 12:18, Вашингтон
Политика
Всемирный банк не смог объяснить письмо главы офиса в Киеве Курту Волкеру
Отделение Всемирного банка в Киеве не смогло прокомментировать РИА Новости сообщения о письме директора регионального направления Сату Кахконен в адрес спецпредставителя США по Украине Курта Волкера о политической ситуации в стране, в котором говорится о "реальных шансах изменить государственное устройство Украины" и договоренностях о выдвижении главы МВД Арсена Авакова на пост премьера.
Обновлено в 09:20
Общество
Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу
Обновлено в 10:44
Политика
Румыния не пропустила российское вооружение для Сербии
Обновлено в 12:07
Общество
Совфед одобрил закон о выплатах пособий на детей до трех лет
Законопроект позволит выплачивать пособие семьям, у которых доход не превышает два прожиточных минимума по региону, на детей от полутора до трех лет.
Обновлено в 08:26
Армия и оружие
Псков встречает участников международного конкурса «Десантный взвод»
Первые команды, участвующие в международном конкурсе «Десантный взвод – 2019», который пройдет в Псковской области в рамках Армейских международных игр, прибыли на место проведения соревнований.
Обновлено в 09:55
Футбол
ЦСКА и «Локомотив» устроили баттл между Фернандесом и Гилерме
Защитник ЦСКА Марио Фернандес и вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме приняли участие в баттле скороговорок в преддверии московского дерби.
Обновлено в 12:06
Интернет
WhatsApp избавится от обязательной привязки к смартфону
По данным WABetaInfo, пользователи WhatsApp смогут заходить в десктопное приложение WhatsApp без необходимости подключения смартфона к Сети.
Обновлено в 09:57
Политика
Зеленского попросили пустить поезда в Крым
На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием пустить поезда в Крым.
Обновлено в 09:31
Политика
«Нафтогаз» отреагировал на новости о транзите и «Газпроме»
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал информацию агентства Reuters о продлении контракта на транзит российского газа через Украину.
Обновлено в 07:43
Общество
Власти пообещали искать уклонистов на акции около мэрии Москвы
Ранее несколько политиков призвали устроить 27 июля митинг около мэрии на Тверской улице в случае, если независимых кандидатов не зарегистрируют на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 11:12
Происшествия
В Челябинске после крупного ДТП ограничили движение большегрузов
В Челябинске ограничили движение тяжеловесного крупногабаритного транспорта. С такой инициативой выступил врио губернатора Алексей Текслер.
Обновлено в 03:43
Здоровье
В подмосковной Балашихе женщина родила четверняшек
32-летняя жительница Балашихи родила сразу четырех малышей. Детки появились на свет в областном перинатальном центре.
Обновлено в 12:10
Игры
Сюрприз: на Nintendo Switch неожиданно вышли Doom, Doom II: Hell on Earth и Doom 3
Обновлено в 10:33
Армия и оружие
Китайские журналисты рассказали о «напугавших НАТО» российских Ту-160
Китайские журналисты рассказали о том, как появление российских бомбардировщиков Ту-160 во время учений BALTOPS-2019 «напугало НАТО».
Обновлено в 12:13
Общество
Госдума приняла законопроект о продлении «дачной амнистии»
Государственная дума Российской Федерации приняла во втором чтении законопроект, восстанавливающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года.
Обновлено 23 июля в 13:06
Здоровье
В Уфе беременных оставляют на кушетках в коридоре роддома
В Уфе беременных женщин вместо палат укладывали на кушетки в коридоре роддома.
Обновлено вчера в 06:36
Футбол
«Оренбург» арендовал Георгия Зотова у «Крыльев Советов»
"Крылья Советов" отдали 29-летнего защитника Георгия Зотова в аренду в "Оренбург".
Обновлено в 12:10
Политика
МГИК оставил в силе решение об отказе в регистрации Бабушкина
Мосгоризбирком в ходе заседания в пятницу оставил без изменений решение об отказе в регистрации члена партии "Яблоко" Андрея Бабушкина кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 09:56
Политика
Посольство США похвалило Киев после захвата российского танкера
Посольство США на Украине высоко оценило действия украинской стороны при задержании российского танкера в порту Измаил в четверг, 25 июля.
Обновлено в 09:15
Кино
В прокат вышел американский фильм с участием Радимова
Обновлено в 08:39
Происшествия
Задержан подозреваемый в жестоком убийстве женщины на детской площадке
Обновлено вчера в 16:03
Общество
Путин подписал закон о наказании за препятствование работе медиков
Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании для граждан, которые мешают работе медицинских работников, в частности, препятствуют проезду машин скорой помощи на дорогах.
Обновлено в 10:17
Общество
Авиалесоохрана объяснила причины лесных пожаров в Сибири
Обновлено в 11:17
Политика
Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию
Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 05:14
Экономика
Кондитеры предупредили о рисках повышения НДС на пальмовое масло
Ранее газета «Известия» со ссылкой на замглавы комитета Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) в АПК Марину Петрову сообщила, что кондитерские изделия в России могут подорожать на 5-7% после повышения НДС на пальмовое масло до 20%.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Происшествия
В Казани на обочине дороги обнаружили брошенного ребенка
Накануне вечером в Казани неизвестные оставили на обочине годовалого ребенка.
Обновлено в 05:47
Политика
Власти США приняли решение вернуть смертную казнь
Власти страны намерены вернуться к исполнению смертных приговоров на федеральном уровне.
Обновлено вчера в 12:29