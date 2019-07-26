с чего всё началось

Вайсер прежде говорил, что прибыль появится в январе – марте 2019 г. Но затем Gett существенно снизил цены в России, и Вайсер объяснил: «Это удешевление сдвинуло точку выхода на прибыль с I квартала на IV квартал этого года».

«Яндекс.Такси» впервые за четыре года получило прибыль

Политика С обысками пришли в штаб Гудкова и домой к Яшину Ранее 26 июля сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, в штаб Ильи Яшина и политикам, которые не были зарегистрированы на выборах в Мосгордуму.

Музыка Бузова упала на сцене, но продолжила выступление Во время исполнения песни Бузова поскользнулась и упала на колено, однако быстро поднялась и продолжила выступление.

Спорт Девятнадцатый этап «Тур де Франс» остановлен из-за непогоды Девятнадцатый этап многодневной велогонки "Тур де Франс" остановлен в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Армия и оружие В Китае рассказали о «пощечине» НАТО от российских Ту-160 Россия напугала войска НАТО во время крупных ежегодных военно-морских учений НАТО BALTOPS-2019, когда два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 пролетели около мест маневров в международном воздушном пространстве.

Наука Разгадан главный парадокс квантовой механики Китайские ученые доказали гипотезу квантового дарвинизма, которая объясняет трудноразрешимые противоречия между квантовой механикой и классической физикой, включая знаменитый парадокс кота Шредингера.

Политика МИД России ответил на заявление посольства ФРГ по выборам в Москве «Соблюдайте Венскую конвенцию и не вмешивайтесь во внутренние дела суверенных государств», — говорится в сообщении российского МИДа, адресованном посольству Германии в Москве и внешнеполитическому ведомству страны.

Авто Bentley отказалась от планов создания второго внедорожника В интервью изданию Car Sales, опубликованном в четверг, генеральный директор Bentley Адриан Холлмарк заявил, что планов по созданию дополнительных внедорожников нет, но оставил дверь открытой для дальнейших размышлений.

Экономика Акции «Яндекса» падают после внесения законопроекта о значимых интернет-ресурсах Ранее в пятницу, 26 июля, в Госдуму был внесен законопроект, ограничивающий право иностранцев владеть и управлять информационно значимыми для развития российской инфраструктуры интернет-ресурсами.

Энергетика Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в Европу Регазификационное судно «Маршал Василевский», принадлежащее «Газпрому» и призванное обеспечить газовую безопасность Калининграда, находится у берегов Дании и следует в порт Роттердама.

Политика Кандидат в президенты США требует от Google $50 млн Иск от конгрессвумен Конгрессвумен Тулси Габбард (Tulsi Gabbard), одна из кандидатов в президенты США от Демократической партии, подала в суд на Google за то, что компания временно приостановила действие ее рекламного аккаунта.

Политика Зеленский и Волкер обсудили Донбасс Ситуацию в Донбассе обсудили президент Украины Владимир Зеленский и американский дипломат, спецпредставитель по Украине Курт Волкер.

Политика Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.

Политика Байден обогнал Трампа в опросе о будущем президенте США Президент США Дональд Трамп высказался в адрес Fox News после публикации СМИ опроса ожиданий американцев относительно будущего президента страны.

Политика Трамп заявил, что винит Турцию за покупку С-400 Президент США Дональд Трамп заявил, что не винит Турцию за покупку российских систем С-400.

Спорт Ефимова завоевала золото ЧМ в заплыве на 200 м брассом Российская пловчиха Юлия Ефимова завоевала золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира в Кванджу (Корея).

Армия и оружие РВСН успешно провели учебный пуск межконтинентальной ракеты «Тополь» Боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области проведён учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь", сообщили в Минобороны России.

Армия и оружие В сирийском Тартусе пройдет военный парад в день ВМФ России Более 500 российских военнослужащих, девять кораблей и судов примут участие в военно-морском параде в сирийском Тартусе в День ВМФ России 28 июля, сообщили в министерстве обороны.

Армия и оружие Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещаются лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.

Теннис Хачанова проверяли на допинг чаще других теннисистов в 2018 году Другие россияне Даниил Медведев и Дарья Касаткина проходили тестирование 26 и 25 раз соответственно, а Мария Шарапова сдавала анализы на допинг 19 раз.