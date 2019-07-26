Экономика

«Яндекс.Такси» впервые за четыре года получило прибыльВедомости 06:46

Вайсер прежде говорил, что прибыль появится в январе – марте 2019 г. Но затем Gett существенно снизил цены в России, и Вайсер объяснил: «Это удешевление сдвинуло точку выхода на прибыль с I квартала на IV квартал этого года».
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с чего всё началось
Выручка «Яндекса» от продажи онлайн-рекламы в апреле — июне этого года выросла к прошлому году на 21% — до 29,1 млрд руб., следует из неаудированной финансовой отчетности
 (без учета «Яндекс.Маркета»).
Adindex.ru07:42

Подробнее о событии

Выручка «русского Amazon» выросла на 169% во втором квартале года

РБК15:15

Выручка «Яндекс.Маркета» выросла на 169%

Коммерсантъ08:30

«Яндекс.Такси» впервые за четыре года получило прибыль

Ведомости06:46

Такси, еда и беспилотники принесли «Яндексу» деньги

Forbes06:43

Консолидированная выручка «Яндекса» во II квартале выросла на 41%

ТАСС06:38

«Яндекс.Такси» отчитался об увеличении выручки

Rambler News Service07:06

Выручка «Яндекса» по US GAAP во 2-м квартале выросла на 41%

Финмаркет07:26
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 16:51, Вашингтон
Политика

С обысками пришли в штаб Гудкова и домой к Яшину

Ранее 26 июля сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, в штаб Ильи Яшина и политикам, которые не были зарегистрированы на выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 16:18
Общество

Умерла заслуженная артистка России Татьяна Анофриева

Обновлено в 13:06
Музыка

Бузова упала на сцене, но продолжила выступление

Во время исполнения песни Бузова поскользнулась и упала на колено, однако быстро поднялась и продолжила выступление.
Обновлено в 08:55
Спорт

Девятнадцатый этап «Тур де Франс» остановлен из-за непогоды

Девятнадцатый этап многодневной велогонки "Тур де Франс" остановлен в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Обновлено в 11:08
Армия и оружие

В Китае рассказали о «пощечине» НАТО от российских Ту-160

Россия напугала войска НАТО во время крупных ежегодных военно-морских учений НАТО BALTOPS-2019, когда два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 пролетели около мест маневров в международном воздушном пространстве.
Обновлено в 14:43
Наука

Разгадан главный парадокс квантовой механики

Китайские ученые доказали гипотезу квантового дарвинизма, которая объясняет трудноразрешимые противоречия между квантовой механикой и классической физикой, включая знаменитый парадокс кота Шредингера.
Обновлено в 01:19
Шоу-бизнес

Примерьте мою корону: Виктория Лопырева отмечает день рождения

Супермодели сегодня исполнилось 36 лет. Виктория Лопырева сегодня отмечает день рождения.
Обновлено в 16:00
Политика

МИД России ответил на заявление посольства ФРГ по выборам в Москве

«Соблюдайте Венскую конвенцию и не вмешивайтесь во внутренние дела суверенных государств», — говорится в сообщении российского МИДа, адресованном посольству Германии в Москве и внешнеполитическому ведомству страны.
Обновлено в 16:05
Авто

Bentley отказалась от планов создания второго внедорожника

В интервью изданию Car Sales, опубликованном в четверг, генеральный директор Bentley Адриан Холлмарк заявил, что планов по созданию дополнительных внедорожников нет, но оставил дверь открытой для дальнейших размышлений.
Обновлено в 03:16
Футбол

Тарасов ответил на обвинения в неуплате алиментов

Обновлено в 15:27
Экономика

Акции «Яндекса» падают после внесения законопроекта о значимых интернет-ресурсах

Ранее в пятницу, 26 июля, в Госдуму был внесен законопроект, ограничивающий право иностранцев владеть и управлять информационно значимыми для развития российской инфраструктуры интернет-ресурсами.
Обновлено в 15:31
Энергетика

Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в Европу

Регазификационное судно «Маршал Василевский», принадлежащее «Газпрому» и призванное обеспечить газовую безопасность Калининграда, находится у берегов Дании и следует в порт Роттердама.
Обновлено в 10:18
Политика

Кандидат в президенты США требует от Google $50 млн

Иск от конгрессвумен Конгрессвумен Тулси Габбард (Tulsi Gabbard), одна из кандидатов в президенты США от Демократической партии, подала в суд на Google за то, что компания временно приостановила действие ее рекламного аккаунта.
Обновлено в 07:36
Политика

Зеленский и Волкер обсудили Донбасс

Ситуацию в Донбассе обсудили президент Украины Владимир Зеленский и американский дипломат, спецпредставитель по Украине Курт Волкер.
Обновлено в 11:18
Армия и оружие

Полковник США обвинила генерала в домогательствах, он это отрицает

Высокопоставленного американского генерала Джона Хайтена обвиняют в сексуальных домогательствах, он отрицает какие-либо неподобающие действия.
Обновлено в 15:33
Политика

Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии

Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.
Обновлено в 12:26
Культура

На «Тавриде 5.0» снимут пилотную серию веб-сериала

Обновлено в 12:04
Политика

Байден обогнал Трампа в опросе о будущем президенте США

Президент США Дональд Трамп высказался в адрес Fox News после публикации СМИ опроса ожиданий американцев относительно будущего президента страны.
Обновлено в 15:14
Политика

Трамп заявил, что винит Турцию за покупку С-400

Президент США Дональд Трамп заявил, что не винит Турцию за покупку российских систем С-400.
Обновлено в 16:39
Спорт

Ефимова завоевала золото ЧМ в заплыве на 200 м брассом

Российская пловчиха Юлия Ефимова завоевала золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира в Кванджу (Корея).
Обновлено в 08:26
Игры

Три части DOOM вышли на мобильные платформы

Обновлено в 13:41
Футбол

СМИ: Шюррле согласился на переход в «Спартак»

Обновлено в 16:05
Армия и оружие

РВСН успешно провели учебный пуск межконтинентальной ракеты «Тополь»

Боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области проведён учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь", сообщили в Минобороны России.
Обновлено в 14:02
Происшествия

Подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке признал вину

Обновлено в 02:07
Общество

Украинки массово оголились после оскорбления чиновника

Обновлено в 15:20
Армия и оружие

В сирийском Тартусе пройдет военный парад в день ВМФ России

Более 500 российских военнослужащих, девять кораблей и судов примут участие в военно-морском параде в сирийском Тартусе в День ВМФ России 28 июля, сообщили в министерстве обороны.
Обновлено в 04:48
Армия и оружие

Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России

Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещаются лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 08:25
Теннис

Хачанова проверяли на допинг чаще других теннисистов в 2018 году

Другие россияне Даниил Медведев и Дарья Касаткина проходили тестирование 26 и 25 раз соответственно, а Мария Шарапова сдавала анализы на допинг 19 раз.
Обновлено в 13:36
Политика

Трамп потребовал реформировать ВТО

Президент США Дональд Трамп дал распоряжение торговому представительству изучить возможность реформирования Всемирной торговой организации, следует из распространенного Белым домом документа.
Обновлено в 14:25
Армия и оружие

На выставке Минобороны о войне в Сирии нашли кассетные бомбы

Минобороны России представило на выставке в парке «Патриот» кассетные бомбы, использование которых ранее отрицало.
Обновлено в 08:05
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