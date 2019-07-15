Экономика
«Яндекс.Такси» решил купить активы группы компаний «Везет»Политическая Экспертиза 05:51
Компания MLU B.V. («Яндекс.Такси») покупает программное обеспечение и колл-центры группы компаний «Везет». Как сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Яндекс.Такси», сумма сделки в настоящее время не раскрывается.
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с чего всё началось
Компания «Яндекс.Такси» договорилась о покупке программного обеспечения и кол-центров группы компаний «Везет», одного из крупнейших агрегаторов такси в России, сообщил «Яндекс».Forbes03:14
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