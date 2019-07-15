Экономика
«Яндекс.Такси» покупает часть активов компании «Везет»ПолитРоссия 03:30
Один из ведущих агрегаторов пассажирских перевозок «Яндекс.Такси» сообщил, что покупает часть активов таксомоторной компании «Везет». Последняя является объединением других компаний в данной сфере и действует в 123 городах РФ, пишет vc.ru.
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с чего всё началось
Компания «Яндекс.Такси» договорилась о покупке программного обеспечения и кол-центров группы компаний «Везет», одного из крупнейших агрегаторов такси в России, сообщил «Яндекс».Forbes03:14
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Политика
Опрос: за неделю до выборов в Раду проходят пять партий
Выборы в украинский парламент пройдут 21 июля. В опросе принимали участие жители Украины от 18 лет и старше.
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Польский аналитик Ярослав Косатый, который наиболее точно предсказал рост рубля во втором квартале, дал самый пессимистичный прогноз по российской национальной валюте из всех опрошенных Bloomberg экспертов.
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Эксперты: Качество автомобилей надо снижать — они слишком долго служат
Британский эксперт Майк Резерфорд заявил, что с нынешними автомобилями производители "каши не сварят".
Обновлено в 09:54
Армия и оружие
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В декабре 2018 года США выдвинули России ультиматум с требованием уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Вашингтона и его союзников по НАТО, нарушают нормы ДРСМД.
Обновлено в 20:18
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Число погибших при ЧП на реке в Якутии возросло до семи
Обновлено в 14:25
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За бурение в водах Кипра Евросоюз вводит санкции против Турции
Министры иностранных дел стран Европейского союза одобрили введение санкций против Турецкой Республики в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено в 20:28
Космос
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В пресс-службе европейской глобальной навигационной спутниковой системы Galileo сообщили об отсутствии сигнала на всех рабочих спутниках после сбоя.
Обновлено вчера в 11:10
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Трамп предложил недовольным уехать из США
Президент США Дональд Трамп предложил недовольным политикой правительства уехать из страны.
Обновлено в 13:38
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Киев считает украинцев «дебилами», признался экс-министр
Украинские власти считают жителей страны "дебилами", и это может плохо кончиться, заявил бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено в 21:07
Политика
Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.
Обновлено в 12:37
Армия и оружие
Представитель ДНР: ВСУ по ошибке уничтожили свою позицию в Донбассе
Военнослужащие ВС Украины случайно уничтожили позиции своих сослуживцев в Донбассе, апробируя новый вид оружия.
Обновлено в 22:50
Политика
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Культура
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Политика
Трамп выдвинул кандидатуру Марка Эспера на пост главы Пентагона
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп направил в сенат уведомление о выдвижении кандидатуры исполняющего обязанности министра обороны страны Марка Эспера для назначения на эту должность на постоянной основе.
Обновлено в 16:44
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Общество
Аномальная жара и ливни ждут россиян на этой неделе
Летняя погода вернется в центральные регионы России, однако аномальной жары уже не предвидится.
Обновлено вчера в 22:41
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Названы занятия, которые помогут защитить мозг от возрастных нарушений
Другой важный вывод учёных заключается в том, что чем больше разного рода занятий, стимулирующих умственную деятельность, присутствует в жизни людей, тем лучше для их мозга.
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Происшествия
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Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 05:29
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Зеленского призвали «наступить на горло» песне о победе над Россией
Бывший глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин считает, что мир в стране будет достигнут в случае отказа от НАТО и предоставления Донбассу особого статуса.
Обновлено в 06:36
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Нефтяник Дмитрий Мазуров задержан по подозрению в хищении
В минувшую субботу в столичном аэропорту Шереметьево по подозрению в хищении кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка на общую сумму более 3 миллиардов долларов задержан бывший владелец Антипинского нефтеперерабатывающего завода, основатель и председатель Совета директоров группы компаний "Новый поток" Дмитрий Мазуров.
Обновлено вчера в 17:52