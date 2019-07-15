с чего всё началось

Один из ведущих агрегаторов пассажирских перевозок «Яндекс.Такси» сообщил, что покупает часть активов таксомоторной компании «Везет». Последняя является объединением других компаний в данной сфере и действует в 123 городах РФ, пишет vc.ru.

Космос В NASA не исключили возможность полета на Марс в 2033 году Глава NASA Джеймс Брайденстайн не исключил возможность пилотируемого полета на Марс в 2033 году, сообщает ТАСС.

Политика Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

Экономика В Кузбассе за месяц почти вдвое увеличилась задолженность по зарплате "Размер задолженности по заработной плате по сравнению с прошлым месяцем увеличился почти в два раза (на 1 июня 2019 года - 59,623 млн рублей)", - говорится в сообщении.

Происшествия Оба погибших пилота вертолета оказались инструкторами Путина Вторым погибшим пилотом при крушении вертолета Robinson в Подмосковье оказался Олег Чернигин, который ранее обучал президента России Владимира Путина летать на монодельтаплане с журавлями-стерхами.

Происшествия Глава СК предложил вернуть конфискацию имущества для коррупционеров "Только за три месяца текущего года наложен арест на имущество коррупционеров на сумму свыше 5,3 млрд рублей", - сообщил Бастрыкин.

Шоу-бизнес Невеста Стейтема вышла в свет в платье с экстремальным разрезом Посмотреть киноновинку собрались многие голливудские звезды, не стали пропускать показ и актер Джейсон Стейтем со своей почти «вечной» невестой 32-летней Рози Хантингтон-Уайтли.

Политика Опрос: за неделю до выборов в Раду проходят пять партий Выборы в украинский парламент пройдут 21 июля. В опросе принимали участие жители Украины от 18 лет и старше.

Финансы Польский экономист предсказал падение курса рубля к концу года Польский аналитик Ярослав Косатый, который наиболее точно предсказал рост рубля во втором квартале, дал самый пессимистичный прогноз по российской национальной валюте из всех опрошенных Bloomberg экспертов.

Происшествия Показания сестер Хачатурян могли быть сфальсифицированы Адвокат, представляющий интересы старшей из сестер Крестины Хачатурян, Алексей Липцер заявил, что первоначальные показаниядевушек могли быть сфальсифицированы в ходе их допроса.

Армия и оружие Генсек НАТО заявил, что у альянса есть ответ на выход России из ДРСМД В декабре 2018 года США выдвинули России ультиматум с требованием уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Вашингтона и его союзников по НАТО, нарушают нормы ДРСМД.

Политика За бурение в водах Кипра Евросоюз вводит санкции против Турции Министры иностранных дел стран Европейского союза одобрили введение санкций против Турецкой Республики в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.

Космос В работе навигационной спутниковой системы Galileo произошел сбой В пресс-службе европейской глобальной навигационной спутниковой системы Galileo сообщили об отсутствии сигнала на всех рабочих спутниках после сбоя.

Политика Трамп предложил недовольным уехать из США Президент США Дональд Трамп предложил недовольным политикой правительства уехать из страны.

Политика Киев считает украинцев «дебилами», признался экс-министр Украинские власти считают жителей страны "дебилами", и это может плохо кончиться, заявил бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала "112 Украина".

Политика Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.

Политика «Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций Газета добавляет, что это первый известный ей случай, когда российская компания, оказавшаяся под санкциями, испытывает проблемы в «лояльном» Казахстане.

Культура Умер художник-постановщик «Мосфильма» Стален Волков Волков в 1954 году окончил с отличием художественный факультет ВГИК. Всю жизнь он проработал художником-постановщиком киностудии "Мосфильм".

Политика Трамп выдвинул кандидатуру Марка Эспера на пост главы Пентагона Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп направил в сенат уведомление о выдвижении кандидатуры исполняющего обязанности министра обороны страны Марка Эспера для назначения на эту должность на постоянной основе.

Общество Аномальная жара и ливни ждут россиян на этой неделе Летняя погода вернется в центральные регионы России, однако аномальной жары уже не предвидится.

Наука Названы занятия, которые помогут защитить мозг от возрастных нарушений Другой важный вывод учёных заключается в том, что чем больше разного рода занятий, стимулирующих умственную деятельность, присутствует в жизни людей, тем лучше для их мозга.

Происшествия Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Политика Зеленского призвали «наступить на горло» песне о победе над Россией Бывший глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин считает, что мир в стране будет достигнут в случае отказа от НАТО и предоставления Донбассу особого статуса.