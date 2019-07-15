с чего всё началось

Один из ведущих агрегаторов пассажирских перевозок «Яндекс.Такси» сообщил, что покупает часть активов таксомоторной компании «Везет». Последняя является объединением других компаний в данной сфере и действует в 123 городах РФ, пишет vc.ru.

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Наука Названы лекарства, которые нужно немедленно выбросить из дома Медики из Франции утверждают, что эффективность препарата не доказана, а побочные реакции от его применения встречаются часто.

Происшествия Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Армия и оружие Stratfor назвала слабые стороны C-400 Российские зенитные управляемые ракеты (ЗУР), входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400 и предназначенные для поражения различных воздушных целей, имеют свои слабые стороны.

Политика Россия оставила в силе предложение Украине по морякам Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что российская сторона все еще предлагает Украине способ по освобождению моряков, задержанных в Керченском проливе.

Шоу-бизнес Александр Яцко вспомнил начало романа с Еленой Валюшкиной Актер Александр Яцко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнил начало своего романа с актрисой Еленой Валюшкиной, которая в будущем стала его женой.

Футбол Инсинье назвал предательством переход Сарри в «Ювентус» Вингер «Наполи» Лоренцо Инсинье поделился мнением о назначении бывшего главного тренера команды Маурицио Сарри на пост наставника туринского «Ювентуса».

Наука Ученые рассказали, как защитить мозг от возрастных разрушений Ученые из Американской академии неврологии рассказали о простых и доступных способах, которые могут отсрочить старение мозга, а также избежать различных видов когнитивных заболеваний.

Армия и оружие В Германии боятся неожиданного удара России Как пишет газета, опираясь на источники, пока Европа занималась вопросами экологии и климата, Россия готовилась к региональным войнам с использованием ядерного оружия.

Политика В России отреагировали на санкции ЕС против Турции Ранее сообщалось, что ЕС одобрил наказание Турции санкциями. До этого стало известно, что в Кипре нашли месторождения газа.

Политика На Украине вступил в силу закон о госязыке Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни во вторник вступил в силу на Украине, однако ряд пунктов начнут действовать в течение нескольких лет.

Происшествия Показания сестер Хачатурян могли быть сфальсифицированы Адвокат, представляющий интересы старшей из сестер Крестины Хачатурян, Алексей Липцер заявил, что первоначальные показаниядевушек могли быть сфальсифицированы в ходе их допроса.

Происшествия Муниципального депутата Галямину оштрафовали за акцию в центре Москвы Хамовнический суд Москвы в понедельник оштрафовал столичного муниципального депутата Юлию Галямину за участие в несанкционированной акции 14 июля.

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Происшествия Оба погибших пилота вертолета оказались инструкторами Путина Вторым погибшим пилотом при крушении вертолета Robinson в Подмосковье оказался Олег Чернигин, который ранее обучал президента России Владимира Путина летать на монодельтаплане с журавлями-стерхами.

Финансы Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg.

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Футбол Локомотив — Рубин 1:1 Московский «Локомотив» сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Экономика Жители России смогут снимать наличные деньги на кассах магазинов Услугу выдачи наличных на кассе уже запустили в Сбербанке, банке «Русский стандарт» и Россельхозбанке.

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Интернет Хакер научился взламывать аккаунты Instagram за 10 минут Киберэксперт Лаксман Мутийя нашел способ взломать любой аккаунт Instagram за 10 минут.