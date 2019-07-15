Экономика
«Яндекс.Такси» покупает активы такси «Везет»Газета.Ru вчера в 06:09
Сервис заказа "Яндекс.Такси" договорился о покупке активов группы компаний "Везет", говорится в сообщении, поступившем в "Газету.Ru". Согласно договоренности, за три года "Яндекс.Такси" инвестирует около 8 млрд руб. в развитие такси в регионах.
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с чего всё началось
Компания «Яндекс.Такси» договорилась о покупке программного обеспечения и кол-центров группы компаний «Везет», одного из крупнейших агрегаторов такси в России, сообщил «Яндекс».Forbesвчера в 03:14
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Армия и оружие
Немецкие СМИ рассказали о возможном «неожиданном ударе» России
Россия продолжает вооружаться "запрещенными" ракетами и якобы готовится к ведению региональных войн в Европе, чем вынуждает НАТО действовать, пишет немецкая газета Die Welt.
Обновлено вчера в 23:32
Авто
УАЗ показал первое официальное фото УАЗ «Патриот» с АКП
УАЗ показал первое официальное фото УАЗ «Патриот» с АКП, где изображен педальный блок, однако при этом селектор выбора режима движения демонстрировать не стали.
Обновлено в 03:06
Финансы
Доллар и евро дорожают к рублю в начале торгов
На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 62,78 рубля (плюс почти 11 копеек), курс евро — 70,63 рубля (плюс примерно 8 копеек).
Обновлено в 03:30
Политика
«Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций
Газета добавляет, что это первый известный ей случай, когда российская компания, оказавшаяся под санкциями, испытывает проблемы в «лояльном» Казахстане.
Обновлено вчера в 21:15
Армия и оружие
В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 13:34
Спорт
Экипаж Шибалова выиграл ралли «Шелковый путь» в зачете грузовиков
Экипаж российской команды "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова одержал победу на международном ралли-рейде "Шелковый путь" в зачете грузовиков.
Обновлено в 00:10
Происшествия
Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне
Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС.
Обновлено в 01:41
Общество
В России появится ГОСТ для фотосессий младенцев
Обновлено в 00:34
Происшествия
У вылетевшего из Домодедово самолета загорелся двигатель
Самолет, вылетевший из Домодедово, был вынужден вернуться в московский аэропорт из-за технической неисправности.
Обновлено в 03:50
Армия и оружие
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе
Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Экономика
Россиянам предложат оплачивать вывоз мусора по-новому
Правительство РФ изучает новый способ расчета тарифов на вывоз мусора — по числу баков на контейнерной площадке.
Обновлено в 03:51
Энергетика
Российские НПЗ получали загрязненную нефть и до проблем на «Дружбе»
Волгоградский НПЗ ЛУКОЙЛа в начале апреля столкнулся с ростом концентрации хлорорганических соединений в нефти, поступающей на завод.
Обновлено вчера в 18:23
Авто
Tesla игнорирует проверки качества ради скорости сборки Model 3
Обновлено в 04:04
Происшествия
ЕСПЧ получил около сотни жалоб россиянок на домашнее насилие
В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) поступило около ста жалоб от россиянок на домашнее насилие, рассказал «Интерфаксу» избранный от РФ судья ЕСПЧ Дмитрий Дедов.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Сын депутата сбил насмерть двух человек в Челябинской области
Сын одного из депутатов районного собрания в понедельник, 15 июля, сбил насмерть двух человек, сообщает URA.RU со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 00:35
Политика
МИД Британии исключил экстрадицию Ассанжа в страны со смертной казнью
Замглавы МИД Великобритании Алан Данкан заявил, что Лондон не экстрадирует основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в страны, где применяется смертная казнь.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Камеры засняли момент столкновения «Метеора» с Дворцовой набережной
Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, как теплоход «Метеор» врезался в Дворцовую набережную в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 13:06
Экономика
Правительство намерено продлить заморозку накопительной части пенсии
Проектировки бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов сформированы исходя из моратория на формирование накопительной части пенсии до 2022 года включительно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР.
Обновлено вчера в 10:25
Финансы
Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года
Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:54
Политика
Турция ответила на санкции Евросоюза
Анкара продолжит добычу углеводородов в Средиземном море, несмотря на решение Евросоюза приостановить диалог на высоком уровне, передает Anadolu заявление МИД.
Обновлено в 02:06
Общество
Россию и Китай соединят канатной дорогой
Обновлено в 01:52
Армия и оружие
Очередной самолет с компонентами С-400 прибыл в Турцию
В Анкару прибыл восьмой самолет с компонентами российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщили в Минобороны Турции.
Обновлено вчера в 03:41
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как выбирать хлеб
Роспотребнадзор порекомендовал выбирать хлеб без вмятин и трещин и не покупать его впрок.
Обновлено в 03:46
Экономика
Цены на сахар в России рекордно упали
Как отмечается, в июне 2019 года цены на сахар снизились на 27,5% по сравнению с ноябрем 2018 года.
Обновлено в 03:19
Технологии
Не возраст, а FaceApp: как выглядят известные пермяки под фильтром «старения»
Обновлено вчера в 08:59
Происшествия
Семь человек найдены мертвыми на пляже в России
Обновлено в 03:48
Политика
Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить свастику на фоне герба РФ
Роскомнадзор обратился к компании Facebook с требованием удалить со страницы этой социальной сети изображение свастики на фоне государственного герба России.
Обновлено вчера в 11:25