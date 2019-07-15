с чего всё началось

Сервис заказа "Яндекс.Такси" договорился о покупке активов группы компаний "Везет", говорится в сообщении, поступившем в "Газету.Ru". Согласно договоренности, за три года "Яндекс.Такси" инвестирует около 8 млрд руб. в развитие такси в регионах.

Армия и оружие Немецкие СМИ рассказали о возможном «неожиданном ударе» России Россия продолжает вооружаться "запрещенными" ракетами и якобы готовится к ведению региональных войн в Европе, чем вынуждает НАТО действовать, пишет немецкая газета Die Welt.

Авто УАЗ показал первое официальное фото УАЗ «Патриот» с АКП УАЗ показал первое официальное фото УАЗ «Патриот» с АКП, где изображен педальный блок, однако при этом селектор выбора режима движения демонстрировать не стали.

Финансы Доллар и евро дорожают к рублю в начале торгов На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 62,78 рубля (плюс почти 11 копеек), курс евро — 70,63 рубля (плюс примерно 8 копеек).

Политика «Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций Газета добавляет, что это первый известный ей случай, когда российская компания, оказавшаяся под санкциями, испытывает проблемы в «лояльном» Казахстане.

Армия и оружие В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.

Спорт Экипаж Шибалова выиграл ралли «Шелковый путь» в зачете грузовиков Экипаж российской команды "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова одержал победу на международном ралли-рейде "Шелковый путь" в зачете грузовиков.

Происшествия Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС.

Происшествия У вылетевшего из Домодедово самолета загорелся двигатель Самолет, вылетевший из Домодедово, был вынужден вернуться в московский аэропорт из-за технической неисправности.

Армия и оружие Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.

Экономика Россиянам предложат оплачивать вывоз мусора по-новому Правительство РФ изучает новый способ расчета тарифов на вывоз мусора — по числу баков на контейнерной площадке.

Энергетика Российские НПЗ получали загрязненную нефть и до проблем на «Дружбе» Волгоградский НПЗ ЛУКОЙЛа в начале апреля столкнулся с ростом концентрации хлорорганических соединений в нефти, поступающей на завод.

Происшествия ЕСПЧ получил около сотни жалоб россиянок на домашнее насилие В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) поступило около ста жалоб от россиянок на домашнее насилие, рассказал «Интерфаксу» избранный от РФ судья ЕСПЧ Дмитрий Дедов.

Происшествия Сын депутата сбил насмерть двух человек в Челябинской области Сын одного из депутатов районного собрания в понедельник, 15 июля, сбил насмерть двух человек, сообщает URA.RU со ссылкой на свои источники.

Политика МИД Британии исключил экстрадицию Ассанжа в страны со смертной казнью Замглавы МИД Великобритании Алан Данкан заявил, что Лондон не экстрадирует основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в страны, где применяется смертная казнь.

Происшествия Камеры засняли момент столкновения «Метеора» с Дворцовой набережной Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, как теплоход «Метеор» врезался в Дворцовую набережную в Санкт-Петербурге.

Экономика Правительство намерено продлить заморозку накопительной части пенсии Проектировки бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов сформированы исходя из моратория на формирование накопительной части пенсии до 2022 года включительно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР.

Финансы Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg.

Политика Турция ответила на санкции Евросоюза Анкара продолжит добычу углеводородов в Средиземном море, несмотря на решение Евросоюза приостановить диалог на высоком уровне, передает Anadolu заявление МИД.

Армия и оружие Очередной самолет с компонентами С-400 прибыл в Турцию В Анкару прибыл восьмой самолет с компонентами российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщили в Минобороны Турции.

Общество Роспотребнадзор рассказал, как выбирать хлеб Роспотребнадзор порекомендовал выбирать хлеб без вмятин и трещин и не покупать его впрок.

Экономика Цены на сахар в России рекордно упали Как отмечается, в июне 2019 года цены на сахар снизились на 27,5% по сравнению с ноябрем 2018 года.