Экономика
«Яндекс.Такси» покупает активы такси «Везет»Газета.Ru 06:09
Сервис заказа "Яндекс.Такси" договорился о покупке активов группы компаний "Везет", говорится в сообщении, поступившем в "Газету.Ru". Согласно договоренности, за три года "Яндекс.Такси" инвестирует около 8 млрд руб. в развитие такси в регионах.
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Происшествия
В Люберцах задержали 32 участников криминальной сходки
Обновлено в 05:53
Автоспорт
Экипаж Шибалова выиграл восьмой этап ралли «Шелковый путь»
На восьмом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков, который проходит в Китае, победу одержала российская команда "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова.
Обновлено вчера в 07:42
Наука
В Бразилии обнаружили сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет
Кусок известняка, в котором и нашли лилию возрастом порядка 113-115 млн лет, был привезен в музей из северо-востока Бразилии.
Обновлено 12 июля в 12:42
Происшествия
Уголовное дело против Мазурова было возбуждено по заявлению Сбербанка
Дело против председателя совета директоров New Stream («Новый поток»), бывшего владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова связано с обращением Сбербанка, следует из сообщения кредитной организации.
Обновлено в 07:38
Политика
Путин призвал уточнить понятие «семейный бизнес»
Президент РФ Владимир Путин считает необходимым ввести четкое определение "семейного бизнеса", чтобы власти могли беспрепятственно оказывать поддержку таким предприятиям.
Обновлено в 07:36
Происшествия
В центре Москвы загорелось административное расселенное здание
В центре Москвы, на Конюшковской улице, загорелось двухэтажное выселенное административное здание, на втором этаже дома полыхал утеплитель.
Обновлено в 08:44
Хоккей
ХК «Ростов» перешёл в чемпионат ВХЛ
Напомним, ХК «Ростов» уже три раза выигрывал Первенство ВХЛ (ранее – РХЛ), третью по силе лигу, и вот теперь будет выступать во второй.
Обновлено в 05:52
Общество
Стало известно о разрыве Поклонской с сектой царебожников
Депутат Госдумы Наталья Поклонская перестала поддерживать контакт с сектой царебожников и ее духовником, идеологом движения Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 07:17
Культура
Александр Сокуров закрывает фонд поддержки кино «Пример интонации»
Некоммерческий фонд поддержки кинематографа «Пример интонации» был учрежден в 2013 году для поддержки режиссеров-дебютантов.
Обновлено в 04:28
Футбол
УЕФА получил рекордное число заявок на билеты на Евро-2020
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) получил 19,3 млн заявок на билеты на чемпионат Европы 2020 года.
Обновлено в 06:52
Политика
В Госдуме назвали условие снятия ограничений с Грузии
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников заявил, что Россия готова к поэтапной отмене ограничительных мер против Грузии.
Обновлено в 08:33
Политика
Вакарчук резко обогнал Порошенко в парламентской гонке
Партия сторонников вокалиста группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука обогнала по популярности политическую силу бывшего президента Петра Порошенко «Европейская Солидарность».
Обновлено в 09:05
Происшествия
Избитая в Ингушетии девочка пошла на поправку
Позднее у лечащих врачей девочки появилась надежда, что они смогут избежать ампутации и сохранят правую руку ребенку.
Обновлено в 04:23
Недвижимость
В Москве зафиксировано отсутствие роста по сделкам со вторичным жильем
Для сравнения: в первом полугодии 2017 года в Москве было зарегистрировано 54 661 сделок со вторичным жильем.
Обновлено в 02:55
Музыка
Тереза Мэй станцевала под хиты АВВА и попала на видео
Мэй присутствовала на фестивале "Хенли". Танцы премьер-министра Великобритании Тереза Мэй попали на видео очевидцев.
Обновлено в 09:03
Космос
Получен детальный снимок одного из самых экзотических объектов космоса
Используя массив радиотелескопов ALMA, астрономам удалось получить самый детальный на сегодня снимок микроквазара SS 433, который был открыт более сорока лет назад и с тех пор является ценным объектом для исследователей, изучающих феномен этих экзотических систем и джетов, испускаемых ими.
Обновлено в 01:27
Политика
МИД России сообщил о переговорах об обмене украинских моряков
Россия и Украина обсуждают вопрос обмена задержанных в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Москвичка умерла во время массажа лица
Обновлено в 07:01
Политика
Генпрокуратура Украины: Вышинский может выйти на свободу уже сегодня
Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого Киев обвиняет в госизмене и незаконном обороте оружия, может быть освобожден уже сегодня.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Полиция разогнала участников акции протеста у Мосгоризбиркома
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия
ФСБ ликвидировала ячейку ИГ в Ростовской области
В Ростовской области ФСБ пресекла деятельность ячейки «Исламского государства»*, в состав которой входили трое россиян.
Обновлено в 07:27
Политика
Турчинов оценил шансы Украины на третий майдан
Один из лидеров евромайдана и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов выразил уверенность, что третьего майдана Украина не переживет.
Обновлено в 08:30
Общество
У россиян может появиться дополнительный выходной
У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 01:48
Экономика
Бахрейнская компания планирует вложить 500 млн евро в развитие Крыма
Ранее СМИ сообщили о планах одной из инвестиционных компаний Бахрейна вложить 500 млн евро в инфраструктурные проекты в Крыму, в частности — строительство дорог и железнодорожных объектов.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес
Юлия Савичева впервые показала 2-летнюю дочь
32-летняя Юлия Савичева впервые стала мамой в июле 2017 года. Дочь Анну певица родила в браке с композитором Александром Аршиновым.
Обновлено вчера в 15:17
Происшествия
На углеобогатительной фабрике в Воркуте произошел пожар
Пожар произошел в понедельник в здании углеобогатительной фабрики шахты "Воркутинская" АО "Воркутауголь", сообщили ТАСС в АО "Воркутауголь".
Обновлено в 07:51
Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47