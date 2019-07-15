Экономика

«Яндекс.Такси» покупает активы такси «Везет»Газета.Ru 06:09

Сервис заказа "Яндекс.Такси" договорился о покупке активов группы компаний "Везет", говорится в сообщении, поступившем в "Газету.Ru". Согласно договоренности, за три года "Яндекс.Такси" инвестирует около 8 млрд руб. в развитие такси в регионах.
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ФАС пока не получала ходатайства о сделке «Яндекс.Такси» и «Везет»

Rambler News Service08:29

«Яндекс» решил купить сервис такси «Везёт» без согласования с Mail.ru

РБК04:35

«Яндекс.Такси» и ГК «Везет» подадут ходатайство о сделке в ФАС в ближайшие дни

ТАСС09:05

«Яндекс.Такси» покупает активы «Везет»

Коммерсантъ08:19

«Яндекс.Такси» договорился о покупке активов группы «Везет»

Интерфакс04:19

«Яндекс.Такси» купит активы группы компаний «Везет»

Ведомости03:16

«Яндекс.Такси» покупает колл-центры группы компаний «Везет»

АБН03:09
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Общество

Орловские врачи скорой помощи объявили «итальянскую забастовку»

Протест медиков вызван реорганизацией службы скорой помощи, в результате которой они стали обслуживать не только город, но и сельскую местность.
Обновлено в 04:04
Политика

Лидер оппозиции Абхазии снялся с президентских выборов

Лидер оппозиции и депутат парламента Абхазии Аслан Бажия не будет участвовать в выборах президента республики, заявил на пресс-конференции руководитель штаба Общенационального движения по защите государственности Теймураз Хишба.
Обновлено в 05:59
Происшествия

Руководителя спецподразделения ФСБ «Альфа» уволили

Канакин возглавил "Альфу" в 2014 году.
Обновлено в 06:26
Происшествия

Уголовное дело против Мазурова возбудили после заявления Сбербанка

Уголовное дело против председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова было возбуждено по заявлению Сбербанка.
Обновлено в 08:14
Общество

Власти Екатеринбурга требуют снести самый заметный недострой города

Администрация Екатеринбурга требует снести один из самых проблемных недостроев города — высотку «Призма» возле Железнодорожного вокзала.
Обновлено в 08:52
Политика

В Минске анонсировали визит Лукашенко в Россию

Как отмечается, 17 июля президенты проведут неформальную встречу, а 18 июля в Санкт-Петербурге Лукашенко вместе с Путиным примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов Белоруссии и России.
Обновлено в 07:20
Происшествия

В Коми на шахте «Северстали» произошел пожар

В Коми в здании углеобогатительной фабрики шахты «Воркутинская» произошел пожар, из-за чего были эвакуированы 38 находившихся на смене сотрудников.
Обновлено в 09:01
Наука

Минобрнауки РФ приступило к разработке сервисов единой цифровой платформы для ученых

Подведомственные Минобрнауки РФ организации приступили к разработке первой очереди сервисов единой цифровой платформы научного и научно-технического взаимодействия, создаваемой по нацпроекту "Наука", ожидается, что ее облик и конфигурация будут созданы к концу года.
Обновлено в 09:05
Политика

В МИД России заявили, что вопрос обмена украинских моряков обсуждается

Вопрос обмена украинских моряков, задержанных осенью 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы, обсуждается, заявил заместитель главы МИД России Григорий Карасин.
Обновлено в 09:27
Авто

В России подскочили цены на автомобили

Цены на автомобили в России поднялись с начала текущего года уже на 10% на фоне заметного снижения продаж.
Обновлено в 06:40
Политика

Группа граждан Грузии напала на азербайджанских пограничников

Группа граждан Грузии нарушила границу с Азербайджаном и совершила нападение на пограничный наряд.
Обновлено в 08:49
Происшествия

ФСБ ликвидировала ячейку ИГ в Ростовской области

Обновлено в 07:27
Политика

В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.
Обновлено в 03:16
Экономика

Сечин попросил у Путина 2,6 трлн рублей налоговых льгот для Арктики

"Роснефть" с партнерами готова вложить от 5 до 8,5 триллиона рублей в освоение месторождений Арктики и строительство сопутствующей инфраструктуры, но взамен просит налоговые льготы в 2,6 триллиона рублей.
Обновлено в 02:34
Происшествия

На Красной площади задержаны участники пикета в память о Наталье Эстемировой

Обновлено в 09:33
Происшествия

В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек

В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия

СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
Обновлено в 05:43
Политика

Независимые кандидаты пришли к главе Мосгоризбиркома

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что готов встретиться сегодня, 15 июля, со всеми кандидатами в депутаты Мосгордумы, которые хотят обсудить с ним вопросы, связанные с регистрацией.
Обновлено в 06:18
Происшествия

В Москве по делу о госизмене арестовали сотрудника ЦНИИмаш

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года в Москве арестовали сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева по обвинению в госизмене.
Обновлено в 06:07
Политика

В Госдуме увидели готовность двигаться к снятию ограничений с Грузии

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что Москва готова двигаться к поэтапному снятию ограничений Тбилиси, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:07
Общество

Росконтроль забраковал пять из шести популярных марок куриных бёдер

Обновлено в 06:04
Происшествия

Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина

Накануне стало известно, что одним из пилотов был глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, который готовил Путина к полету со стерхами в 2011 году, обучая управлению монодельтапланом.
Обновлено в 07:41
Происшествия

В подвале Центрального дома художника в Москве нашли склад с гильзами

Около 10 килограмм гильз найдено в подвале дома, где расположен Центральный дом художника.
Обновлено в 08:17
Происшествия

Показания сестер Хачатурян могли быть сфальсифицированы

Адвокат, представляющий интересы старшей из сестер Крестины Хачатурян, Алексей Липцер заявил, что первоначальные показаниядевушек могли быть сфальсифицированы в ходе их допроса.
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес

Барановская сделала заявление насчет тайной свадьбы

Тихая и неприметная свадьба, как и скромный наряд Барановской, оказался лишь журналистской выдумкой.
Обновлено в 09:13
Общество

Муж Натальи Поклонской подтвердил ее разрыв с «сектой царебожников»

Супруг Натальи Поклонской Иван Соловьев подтвердил появившуюся ранее информацию о том, что она порвала с "сектой царебожников" и ее духовником Сергием из монастыря в Екатеринбурге.
Обновлено в 08:10
Кино

Александр Петров надеется заполучить «Оскар»

Обновлено в 00:05
Политика

Омбудсмены РФ и Украины договорились обменяться списками задержанных

Обновлено в 08:15
Общество

В Ростовской области ожидаются ливни с грозой и градом

Обновлено в 08:20
Футбол

Болельщики ФК «Ростов» пожаловались на позднее время игр клуба

Напомним, что 13 июля в 21:30 на «Ростов Арене» состоялся матч ФК «Ростов» против ФК «Оренбург» в рамках первого тура Российской премьер-лиги.
Обновлено в 08:00
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