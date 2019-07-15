Экономика
«Яндекс.Такси» договорился о покупке активов группы «Везет»Интерфакс 04:19
Сервис "Яндекс.Такси" решил купить программное обеспечение и колл-центры группы компаний "Везет", акционеры "Везет" в результате получат до 3,6% акций "Яндекса.Такси" и до $71,5 млн. Об этом говорится в пресс-релизе "Яндекса".
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На фотографиях видно, что смартфон будет оснащен раздвижным корпусом и гибким дисплеем.
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«Севилья» объявила о приобретении испанского полузащитника, воспитанника мадридского «Атлетико» Оливера Торреса у португальского «Порту» за 12 миллионов евро.
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Родственники насильно вывезли москвичку к жениху в Чечню
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Армия и оружие
Китайские СМИ восхитились новой огнеметной системой России ТОС-1А
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Обновлено вчера в 07:55
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Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года
Правительство продлило заморозку накопительной части пенсии до 2022 года включительно, следует из материалов Министерства труда и социальной защиты об основных характеристиках бюджета ПФР на 2020-2022 годы (есть в распоряжении РБК).
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Происшествия
Суд арестовал сотрудника ЦНИИмаш по делу о госизмене
Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова.
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Министр Орешкин рассказал о поездке на Lada Xray до Тольятти
Министр экономического развития России Максим Орешкин добрался на Lada Xray до Тольятти и подвел первые итоги длительного тест-драйва автомобиля и российских дорог.
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Портрет Алана Тьюринга украсит новую банкноту Великобритании
Банк Англии принял решение выпустить новую банкноту номиналом в £50.
Обновлено в 09:01
Происшествия
Кузнецова навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова еще раз навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии, привезла ей сладости, сообщается на сайте омбудсмена.
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Политика
Вакарчук резко обогнал Порошенко в парламентской гонке
Партия сторонников вокалиста группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука обогнала по популярности политическую силу бывшего президента Петра Порошенко «Европейская Солидарность».
Обновлено в 09:05
Политика
Испания признала Шарм-Эль-Шейх безопасным для туристов
Власти Испании признали Египет безопасным для туристов, отозвав свои рекомендации о запрете на отдых на курортах республики.
Обновлено в 06:58
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Юлия Барановская опровергла слухи о своей тайной свадьбе
Сегодня Барановская опровергла все слухи в своем микроблоге в Instagram.
Обновлено в 05:49
Экономика
В России расширят эксперимент по снятию наличных в кассах магазинов
Крупнейшие российские банки намерены расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт.
Обновлено вчера в 19:55
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Заседание по делу Вышинского перенесли на 19 июля
Подольский районный суд Киева перенес заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
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Разработчики проекта ICON объявили о введении новой системы начисления комиссий за транзакции — Fee 2.0.
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Происшествия
Защитников конституционного строя из ФСБ обвинили в вымогательстве
Сотрудники Управления собственной безопасности ФСБ задержали в Москве двух офицеров Управления по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ (2-я служба), их подозревают в крупном мошенничестве, связанном с конфликтом вокруг гостиницы Moscow Holiday Hotel.
Обновлено в 10:02
Политика
Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков
Очередное заседание суда по делу Вышинского проходило через четыре дня после телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, в ходе которого, как отмечали в Кремле, было заявлено о продолжении работы на экспертном уровне по всем удерживаемым лицам.
Обновлено в 10:16
Футбол
Перенесший инфаркт Касильяс войдет в руководство «Порту»
Касильяс защищал цвета "Порту" с 2015 года. 1 мая он перенес инфаркт миокарда, а 1 июля приступил к тренировкам с командой.
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GRID понадобится 100 ГБ места на диске — анонсированы системные требования гонки
Рекомендуемые системные требования ОС — 64 битная Windows 10 Процессор — Intel Core i5 8600k или AMD Ryzen 5 2600x Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1080 или AMD Radeon RX590 Оперативная память — 16 гигабайт Места на диске — 100 гигабайт.
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Путин поддержал идею узаконить семейное предпринимательство
На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин выступил с предложением узаконить семейное предпринимательство, тем самым облегчить процедуру оформления необходимых бумаг.
Обновлено в 08:57
Политика
Независимые кандидаты пришли к главе Мосгоризбиркома
Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что готов встретиться сегодня, 15 июля, со всеми кандидатами в депутаты Мосгордумы, которые хотят обсудить с ним вопросы, связанные с регистрацией.
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Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми парами
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что право однополым супругам усыновлять детей приведет к вырождению человечества.
Обновлено в 07:06
Армия и оружие
Эрдоган назвал покупку ЗРС С-400 важнейшей сделкой для Турции
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Microsoft Word для Android скачали более одного миллиарда раз
Microsoft Word для операционной системы Android преодолел знаковую отметку.
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Происшествия
В США найдено тело актера фильмов Вуди Аллена и его мопса
В США обнаружили тело пропавшего неделю назад голливудского актера Чарльза Левина, вместе с ним найден его мопс.
Обновлено в 09:16