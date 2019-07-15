Экономика
«Яндекс.Такси» покупает активы такси «Везет»Газета.Ru 06:09
Сервис заказа "Яндекс.Такси" договорился о покупке активов группы компаний "Везет", говорится в сообщении, поступившем в "Газету.Ru". Согласно договоренности, за три года "Яндекс.Такси" инвестирует около 8 млрд руб. в развитие такси в регионах.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 06:39, Вашингтон
Шоу-бизнес
Режиссер Резо Гигинеишвили женится в третий раз
Обновлено в 01:18
Политика
Генпрокуратура Украины: Вышинский может выйти на свободу уже сегодня
Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого Киев обвиняет в госизмене и незаконном обороте оружия, может быть освобожден уже сегодня.
Обновлено в 04:04
Политика
Матвиенко заверила в отсутствии планов вводить ограничения в интернете
«Хочу заверить: никаких намерений у правительства, у парламента ограничить ваши возможности в интернете нет и не будет», — цитирует Матвиенко «РИА Новости».
Обновлено в 06:14
Происшествия
В Ростовской области ФСБ ликвидировала ячейку «ИГ», готовившую теракты
ФСБ России задержала в Ростовской области двух участников ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство", сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
Обновлено в 06:09
Кино
Новым агентом 007 стала темнокожая актриса
В 25-ом фильме бондианы агента 007 сыграет темнокожая актриса Лашана Линч. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на анонимного источника.
Обновлено в 02:49
Здоровье
Минздраву поручили упростить выписку наркотических лекарств на дому
Выписка наркотических обезболивающих и психотропных препаратов на дому должна быть упрощена.
Обновлено в 05:02
Политика
Соболь и Яшин собрались на встречу с главой Мосгоризбиркома
Независимые кандидаты в Мосгордуму Любовь Соболь (43 округ), Илья Яшин (45 округ) и Иван Жданов (8 округ) в своих социальных сетях объявили, что в понедельник придут на прием к главе Мосгоризбиркома Валентину Горбунову.
Обновлено в 06:11
Общество
В России стартовал эксперимент по маркировке молочной продукции
С 15 июля в России начался эксперимент по маркировке молочных продуктов.
Обновлено вчера в 22:23
Происшествия
Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами
Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 02:23
Экономика
На кассах магазинов по всей России начнут выдавать наличные
Россияне смогут снимать наличные деньги в кассах магазинов по всей стране, пишут СМИ.
Обновлено в 04:31
Происшествия
В Подмосковье задержали криминального авторитета
В Московской области по делу об убийстве депутата задержали криминального авторитета, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 04:36
Экономика
В Липецкой области подорожали коттеджи
Средняя стоимость домовладения с начала года увеличилась на 1,2 % и составила около 4,8 млн рублей.
Обновлено в 06:33
Культура
В Сети появилось видео, на котором Киану Ривз обезвреживает грабителя
Обновлено вчера в 09:43
Путешествия
Качество обслуживания в Турции снизилось из-за отсутствия конкуренции
Качество обслуживание в Турецких отелях снизилось из-за отсутствия конкуренции на туристическом рынке.
Обновлено в 04:33
Теннис
Джокович рассказал, какова на вкус трава Уимблдона
Обновлено в 05:24
Авто
Качество автомобилей надо снижать — они слишком долго служат
По словам Майка Резерфорда, качество автомобилей сегодня настолько хорошее, что клиенты ездят на них дольше, и это вредит продажам новых машин.
Обновлено в 02:26
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
Обновлено в 01:25
Общество
Стало известно о разрыве Поклонской с сектой царебожников
Депутат Госдумы Наталья Поклонская перестала поддерживать контакт с сектой царебожников и ее духовником, идеологом движения Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 07:17
Шоу-бизнес
Бывшая жена Аршавина тайно вышла замуж, сообщили СМИ
Бывшая жена прославленного футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская стала замужней дамой во время поездки в Камбоджу.
Обновлено вчера в 20:34
Армия и оружие
Россия и Индия отказались от доллара при оформлении оружейных сделок
Россия и Индия договорились об отказе проводить расчеты в долларах при оформлении оружейных сделок, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 05:59
Здоровье
Роспотребнадзор сообщил, чем может быть опасен воздух в квартире
Роспотребнадзор предупредил, что пребывание в помещении с загрязненным воздухом может вызывать разные проблемы со здоровьем.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Музыка
В Петербурге прервал концерт Крис Норман
На концерте в Санкт-Петербурге прервал свое выступление английский певец и гитарист Крис Норман.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Суд оправдал челябинца, «избившего» охранника Томинского ГОКа
Активист «Фонда борьбы с коррупцией», противник Томинского ГОКа Борис Золотаревский оправдан в Сосновском районном суде.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Пожар в центре Москвы ликвидирован
Обновлено в 06:35