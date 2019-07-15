Экономика

«Яндекс.Такси» покупает активы такси «Везет»Газета.Ru 06:09

Сервис заказа "Яндекс.Такси" договорился о покупке активов группы компаний "Везет", говорится в сообщении, поступившем в "Газету.Ru". Согласно договоренности, за три года "Яндекс.Такси" инвестирует около 8 млрд руб. в развитие такси в регионах.
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«Яндекс.Такси» покупает активы группы компаний «Везет»

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