Экономика
«Яндекс.Такси» покупает активы группы компаний «Везет»Коммерсантъ 03:19
Компания «Яндекс.Такси» заключила соглашение о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везет» (бренды такси «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten), сообщила пресс-служба «Яндекса». Сделка одобрена советами директоров глобального «Яндекса» и ГК «Везет».
Читать в источнике
Оценить112
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 08:49, Вашингтон
Происшествия
ФСБ ликвидировала ячейку ИГ в Ростовской области
В Ростовской области ФСБ пресекла деятельность ячейки «Исламского государства»*, в состав которой входили трое россиян.
Обновлено в 07:27
Общество
Минтруд России прокомментировал сообщения о «дополнительном выходном»
«Обращаем внимание на то, что формулировка «дополнительный выходной», используемая СМИ относительно дня прохождения диспансеризации, является некорректной», — приводит Интерфакс сообщение.
Обновлено в 07:50
Происшествия
В Люберцах задержали 32 участников криминальной сходки
Обновлено в 05:53
Политика
Лукашенко принял приглашение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил белорусского лидера Александра Лукашенко принять участие в форуме регионов.
Обновлено в 07:28
Происшествия
В Москве две женщины умерли в ванной
На севере Москвы в квартире обнаружены две погибших женщины.
Обновлено в 07:35
Политика
Генпродюсера NEWSONE допросили в СБУ по делу о телемосте с Россией
Служба безопасности Украины (СБУ) допросила генерального продюсера телеканала NEWSONE Василия Голованова в рамках уголовного дела в связи с организацией телемоста с Россией.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Следователи задержали водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса
Следователи после крупной аварии с автобусом в Башкирии, в которой погибли шесть человек, задержали водителя, который управлял транспортом, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Нефтяник Дмитрий Мазуров задержан по подозрению в хищении
В минувшую субботу в столичном аэропорту Шереметьево по подозрению в хищении кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка на общую сумму более 3 миллиардов долларов задержан бывший владелец Антипинского нефтеперерабатывающего завода, основатель и председатель Совета директоров группы компаний "Новый поток" Дмитрий Мазуров.
Обновлено вчера в 17:52
Политика
Уровень поддержки партии Зеленского снова упал
Партия лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука поддерживают 8,8% избирателей, партию экс-президента Украины Петра Порошенко 8,3%, а "Батькивщину" Юлии Тимошенко 7%.
Обновлено в 07:26
Политика
В Госдуме назвали условие снятия ограничений с Грузии
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников заявил, что Россия готова к поэтапной отмене ограничительных мер против Грузии.
Обновлено в 08:33
Политика
Независимые кандидаты пришли к главе Мосгоризбиркома
Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что готов встретиться сегодня, 15 июля, со всеми кандидатами в депутаты Мосгордумы, которые хотят обсудить с ним вопросы, связанные с регистрацией.
Обновлено в 06:18
Шоу-бизнес
Меган Маркл «посекретничала» с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Певица была приглашена на премьеру фильма как один из его создателей: она записала саундтрек для картины.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия
Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ
Командир управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России Валерий Канакин подал в отставку.
Обновлено в 06:03
Политика
Зеленский подписал указ о праздновании Дня независимости без парада
Украина отметит День независимости возложением цветов, торжественными мероприятиями и без военного парада, говорится в тексте указа президента Владимира Зеленского по случаю празднования 28-й годовщины независимости.
Обновлено в 07:20
Кино
Новым агентом 007 стала темнокожая актриса
Обновлено в 02:49
Политика
В Германии объяснили невозможность остановки «Северного потока — 2»
Пофалла указал, что при большом желании Евросоюз может осложнить и замедлить строительство газопровода за счет увеличения расходов на строительство и эксплуатацию, но несмотря на это, проект в итоге будет реализован.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия
В Москве по делу о госизмене арестовали сотрудника ЦНИИмаш
Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года в Москве арестовали сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева по обвинению в госизмене.
Обновлено в 06:07
Политика
В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.
Обновлено в 03:16
Авто
УАЗ «Буханка» получит новый цвет
Обновлено в 08:15
Культура
В Сеть попало видео, на котором Киану Ривз обезвреживает грабителя
Появившееся в Сети видео с Киану Ривзом, который обезвреживает преступника, пытающегося ограбить магазин — это фейк, созданный при помощи технологии deepfake.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Пожар в центре Москвы ликвидирован
Известно, что площадь пожара составила примерно 20 квадратных метров, в настоящее время возгорание ликвидировано, сведений о пострадавших пока не поступало.
Обновлено в 06:35
Политика
МИД РФ: обмен украинских моряков обсуждается с Украиной
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин сообщил, что Россия и Украина обсуждают вопрос обмена задержанных в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено в 08:33
Политика
Матвиенко заверила в отсутствии планов вводить ограничения в интернете
«Хочу заверить: никаких намерений у правительства, у парламента ограничить ваши возможности в интернете нет и не будет», — цитирует Матвиенко «РИА Новости».
Обновлено в 06:14
Общество
Директор ФРИИ рассказал, какие профессии исчезнут из-за роботизации
Глава ФРИИ отметил, что развитие роботизации, конечно, приводит к появлению новых профессий, но не в России.
Обновлено в 02:33
Наука
Россиян попросили воздержаться от поедания насекомых
Обновлено в 07:02
Авто
России грозит дефицит автомобилей
Например, Mitsubishi убрал панорамный люк из комплектации Ultimate кроссовера Eclipse Cross, а Nissan снизил цену на Murano на 286 тыс. – 456 тыс. руб. Однако, ряд автоконцернов намерены прибегнуть к иной мере, чтобы подтолкнуть снижающийся спрос – сократить поставки на российский рынок и тем самым создать дефицит и уменьшить издержки производства.
Обновлено в 06:56
Гаджеты
Samsung подготовилась к торговой войне между Японией и Кореей
Вице-председатель компании Samsung Electronics Ли Джэён (JY Lee) затребовал от подразделений компании подготовить страховые планы на случай, если торговая война между Японией и Южной Кореей затянется.
Обновлено в 07:57