Экономика

«Яндекс.Такси» покупает активы группы компаний «Везет»Коммерсантъ 03:19

Компания «Яндекс.Такси» заключила соглашение о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везет» (бренды такси «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten), сообщила пресс-служба «Яндекса». Сделка одобрена советами директоров глобального «Яндекса» и ГК «Везет».
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ФАС пока не получала ходатайства о сделке «Яндекс.Такси» и «Везет»

Rambler News Service08:29

«Яндекс.Такси» покупает колл-центры группы компаний «Везет»

АБН03:09

«Яндекс.Такси» покупает активы «Везет»

Коммерсантъ08:19

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Интерфакс04:19

«Яндекс.Такси» купит активы группы компаний «Везет»

Ведомости03:16

ФАС не получала ходатайство о сделке «Яндекс.Такси» и «Везет»

ТАСС08:30
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