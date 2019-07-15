Экономика
«Яндекс.Такси» покупает активы такси «Везет»Газета.Ru 06:09
Сервис заказа "Яндекс.Такси" договорился о покупке активов группы компаний "Везет", говорится в сообщении, поступившем в "Газету.Ru". Согласно договоренности, за три года "Яндекс.Такси" инвестирует около 8 млрд руб. в развитие такси в регионах.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 07:35, Вашингтон
Происшествия
Руководителя спецподразделения ФСБ «Альфа» уволили
5 июля суд отправил под стражу пятерых подозреваемых в разбое сотрудников ФСБ, еще двум была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Обновлено в 06:26
Политика
Лидер оппозиции Абхазии снялся с президентских выборов
Лидер оппозиции и депутат парламента Абхазии Аслан Бажия не будет участвовать в выборах президента республики, заявил на пресс-конференции руководитель штаба Общенационального движения по защите государственности Теймураз Хишба.
Обновлено в 05:59
Политика
Сразу 16 россиянам отказали во въезде в Южную Корею
Южнокорейские иммиграционные власти отказали во въезде в страну сразу 16 россиянам, прибывшим в субботу рейсом авиакомпании S7.
Обновлено вчера в 21:26
Экономика
Счета «Синергии» заблокировали из-за долгов
Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила операции по счетам шести компаний, связанных с бизнес-школой и крупнейшим частным университетом в России «Синергия» из-за долгов.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Врио главы Ингушетии навестил в больнице избитую девочку
Власти пока не решили вопрос о том, где будет жить после лечения избитая девочка из Ингушетии, но гарантируют, что она будет окружена любовью и заботой, сообщил врио главы республики Махмуд-Али Калиматов.
Обновлено в 05:28
Энергетика
«Нафтогаз» снизит цену на газ для населения на 11,7%
«Нафтогаз» в июле снизит цену на природный газ для населения Украины на 11,7% (648 гривен, или $25) по сравнению с июньской ценой.
Обновлено в 06:20
Происшествия
Пожар в центре Москвы ликвидирован
Обновлено в 06:35
Политика
Опрос: за неделю до выборов в Раду проходят пять партий
Выборы в украинский парламент пройдут 21 июля. В опросе принимали участие жители Украины от 18 лет и старше.
Обновлено в 07:03
Армия и оружие
В Донецке пенсионера заставили идти через минное поле
70-летнего пенсионера в Донецке заставили идти через минное поле, сообщили в украинское Операции объединенных сил.
Обновлено в 07:00
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy S11 может оказаться с раздвижным корпусом
На фотографиях видно, что смартфон будет оснащен раздвижным корпусом и гибким дисплеем.
Обновлено в 06:10
Общество
Орловские медики начали «итальянскую» забастовку
Фельдшеры орловской станции скорой медицинской помощи объявили «итальянскую» забастовку с 15 июля.
Обновлено в 03:27
Экономика
В России собираются ввести налог на зарплату
Авторы инициативы утверждают, закон крайне актуален, так как в России имеются огромные задолженности по зарплатам у компаний, проходящих процедуру банкротства.
Обновлено 13 июля в 04:20
Музыка
Тереза Мэй вновь станцевала под «Аббу»
Обновлено в 04:41
Происшествия
Родственники насильно вывезли москвичку к жениху в Чечню
Обновлено вчера в 11:47
Политика
В Совфеде убеждены, что конфликт в Донбассе можно решить одним звонком
Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что конфликт в Донбассе может быть прекращен по звонку Евросоюза в Киев.
Обновлено в 02:14
Происшествия
Нефтяник Дмитрий Мазуров задержан по подозрению в хищении
В минувшую субботу в столичном аэропорту Шереметьево по подозрению в хищении кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка на общую сумму более 3 миллиардов долларов задержан бывший владелец Антипинского нефтеперерабатывающего завода, основатель и председатель Совета директоров группы компаний "Новый поток" Дмитрий Мазуров.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия
Оба погибших в Подмосковье пилота оказались инструкторами Путина
Вертолет совершил жесткую посадку 14 июля в поле недалеко от деревни Барское-Мелечкино. В результате погибли два человека.
Обновлено в 06:03
Кино
Новым агентом 007 стала темнокожая актриса
В 25-ом фильме бондианы агента 007 сыграет темнокожая актриса Лашана Линч. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на анонимного источника.
Обновлено в 02:49
Общество
Стало известно о разрыве Поклонской с сектой царебожников
Депутат Госдумы Наталья Поклонская перестала поддерживать контакт с сектой царебожников и ее духовником, идеологом движения Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 07:17
Общество
Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми парами
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что право однополым супругам усыновлять детей приведет к вырождению человечества.
Обновлено в 07:06
Армия и оружие
Азиатская НАТО: создаст ли Китай военный союз с соседями
Опасениям, что Китай сформирует военный блок в Азии, уже не один год.
Обновлено в 01:00
Политика
Зеленский подписал указ о праздновании Дня независимости без парада
Украина отметит День независимости возложением цветов, торжественными мероприятиями и без военного парада, говорится в тексте указа президента Владимира Зеленского по случаю празднования 28-й годовщины независимости.
Обновлено в 07:20
Политика
Соловьев рассказал об участии украинцев в несогласованных митингах в Москве
«Если бы в России была такая власть, как на Украине, то никто не дал бы странным людям делать все, что угодно в центре Москвы», – заявил газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев, комментируя участие гражданина Украины в несогласованном митинге в центре Москвы и его призывы сменить власть в России по примеру Украины.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Водитель перевернувшегося автобуса в Башкирии нарушал ПДД 18 раз
Глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов в своем блоге рассказал, что водитель не справился с управлением из-за сильного ливня.
Обновлено в 02:22
Политика
В Германии объяснили невозможность остановки «Северного потока — 2»
Пофалла указал, что при большом желании Евросоюз может осложнить и замедлить строительство газопровода за счет увеличения расходов на строительство и эксплуатацию, но несмотря на это, проект в итоге будет реализован.
Обновлено вчера в 23:22
Политика
ФСБ попросила суд продлить арест украинских моряков на три месяца
Пресс-секретарь Лефортовского районного суда Москвы Ксения Первовласенко сообщила, что Следственное управление ФСБ обратилось в суд о продлении на три месяца срока ареста украинских моряков, которых ранее задержали в Керченском проливе.
Обновлено в 05:00