Компания «Яндекс.Такси» заключила соглашение о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везет» (бренды такси «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten), сообщила пресс-служба «Яндекса». Сделка одобрена советами директоров глобального «Яндекса» и ГК «Везет».

Экономика Налоговая арестовала счета «Синергии» ФНС заблокировала счета минимум шести компаний, связанных с крупнейшим частным университетом "Синергия".

Происшествия Двоих объявленных в розыск украинцев задержали на границе с Крымом Двое граждан Украины, объявленных в федеральный и межгосударственный розыск, задержаны при въезде в Крым на российско-украинском участке госграницы.

Политика Матвиенко заверила в отсутствии планов вводить ограничения в интернете «Хочу заверить: никаких намерений у правительства, у парламента ограничить ваши возможности в интернете нет и не будет», — цитирует Матвиенко «РИА Новости».

Общество Заключенные в Британии смогут получать ключи от камер Британские заключенные при условии хорошего поведения смогут получать ключи от своих камер.

Происшествия В Подмосковье задержали криминального авторитета В Московской области по делу об убийстве депутата задержали криминального авторитета, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Происшествия Руководителя спецподразделения ФСБ «Альфа» уволили Начальник спецподразделения ФСБ РФ "Альфа" Валерий Канакин был уволен c должности некоторое время назад, сообщил "Интерфаксу" почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

Политика В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.

Происшествия Суд оправдал челябинца, «избившего» охранника Томинского ГОКа Активист «Фонда борьбы с коррупцией», противник Томинского ГОКа Борис Золотаревский оправдан в Сосновском районном суде.

Кино Новым агентом 007 стала темнокожая актриса В 25-ом фильме бондианы агента 007 сыграет темнокожая актриса Лашана Линч. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на анонимного источника.

Происшествия Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.

Здоровье Опубликован список разрешенных для купания мест в Саратовской области Управление Роспотребнадзора по Саратовской области разрешило купание на 30 пляжах региона. Об этом сегодня сообщает пресс-служба ведомства.

Происшествия Нашлись желающие удочерить пережившую пытки девочку из Ингушетии Девочку доставили в больницу Назрани 4 июля с множественными ушибами, травмами, следами от ожогов и укусов и позднее перевезли на лечение в Москву.

Энергетика «Нафтогаз» снизит цену на газ для населения на 11,7% «Нафтогаз» в июле снизит цену на природный газ для населения Украины на 11,7% (648 гривен, или $25) по сравнению с июньской ценой.

Футбол Дуглас Сантос рассказал, почему он не разговаривает с Дзюбой По словам Сантоса, Дзюба пытается с ним поговорить, но бразилец по-русски не разговаривает, а Дзюбы не очень получается с португальским.

Происшествия Нефтяник Дмитрий Мазуров задержан по подозрению в хищении В минувшую субботу в столичном аэропорту Шереметьево по подозрению в хищении кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка на общую сумму более 3 миллиардов долларов задержан бывший владелец Антипинского нефтеперерабатывающего завода, основатель и председатель Совета директоров группы компаний "Новый поток" Дмитрий Мазуров.

Авто В России взлетели цены на машины Цены на Chevrolet Tahoe выросли в России на 2,7 процента, на MINI — взлетели на 13 процентов.

Происшествия В Москве по делу о госизмене арестовали сотрудника ЦНИИмаш Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова по делу о государственной измене, сообщили 15 июля в пресс-службе суда.

Экономика Аналитики оценили среднюю стоимость частных домов в России В среднем по России за первые шесть месяцев этого года стоимость домовладений выросла на 1,2% и достигла 4,8 млн руб. Такие данные приводятся в исследовании онлайн-сервиса объявлений "Мир квартир", в котором проанализированы цены на частные дома (без учета элитных) в 82 регионах.

Экономика В России расширят эксперимент по снятию наличных в кассах магазинов Крупнейшие российские банки намерены расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт.

Политика Лукашенко принял приглашение Зеленского посетить форум в Житомире Белорусский лидер Александр Лукашенко принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить форум регионов в Житомире.