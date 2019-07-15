Экономика

«Яндекс.Такси» покупает активы группы компаний «Везет»Коммерсантъ 03:19

Компания «Яндекс.Такси» заключила соглашение о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везет» (бренды такси «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten), сообщила пресс-служба «Яндекса». Сделка одобрена советами директоров глобального «Яндекса» и ГК «Везет».
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«Яндекс» решил купить сервис такси «Везёт» без согласования с Mail.ru

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«Яндекс.Такси» выкупит софт и колл-центры одного из крупнейших конкурентов

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«Яндекс.Такси» покупает активы группы компаний «Везет»

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«Яндекс.Такси» купит активы группы компаний «Везет»

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«Яндекс.Такси» договорился о покупке активов группы «Везет»

Интерфакс04:19

«Яндекс.Такси» покупает колл-центры группы компаний «Везет»

АБН03:09
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Экономика

Налоговая арестовала счета «Синергии»

ФНС заблокировала счета минимум шести компаний, связанных с крупнейшим частным университетом "Синергия".
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Двое граждан Украины, объявленных в федеральный и межгосударственный розыск, задержаны при въезде в Крым на российско-украинском участке госграницы.
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Обновлено в 04:36
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Обновлено в 06:26
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Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.
Обновлено в 03:16
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Росконтроль забраковал пять из шести популярных марок куриных бёдер

Обновлено в 06:04
Происшествия

Суд оправдал челябинца, «избившего» охранника Томинского ГОКа

Активист «Фонда борьбы с коррупцией», противник Томинского ГОКа Борис Золотаревский оправдан в Сосновском районном суде.
Обновлено в 05:38
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Новым агентом 007 стала темнокожая актриса

В 25-ом фильме бондианы агента 007 сыграет темнокожая актриса Лашана Линч. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на анонимного источника.
Обновлено в 02:49
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Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 02:23
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Опубликован список разрешенных для купания мест в Саратовской области

Управление Роспотребнадзора по Саратовской области разрешило купание на 30 пляжах региона. Об этом сегодня сообщает пресс-служба ведомства.
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Обновлено в 05:57
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Обновлено в 05:27
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Нашлись желающие удочерить пережившую пытки девочку из Ингушетии

Девочку доставили в больницу Назрани 4 июля с множественными ушибами, травмами, следами от ожогов и укусов и позднее перевезли на лечение в Москву.
Обновлено в 07:02
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«Нафтогаз» снизит цену на газ для населения на 11,7%

«Нафтогаз» в июле снизит цену на природный газ для населения Украины на 11,7% (648 гривен, или $25) по сравнению с июньской ценой.
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Впервые в истории опубликован снимок квантовой запутанности

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По словам Сантоса, Дзюба пытается с ним поговорить, но бразилец по-русски не разговаривает, а Дзюбы не очень получается с португальским.
Обновлено вчера в 20:00
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В минувшую субботу в столичном аэропорту Шереметьево по подозрению в хищении кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка на общую сумму более 3 миллиардов долларов задержан бывший владелец Антипинского нефтеперерабатывающего завода, основатель и председатель Совета директоров группы компаний "Новый поток" Дмитрий Мазуров.
Обновлено вчера в 17:52
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В московской клинике женщина умерла во время массажа лица

Обновлено в 05:27
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Спасатели предупреждают жителей Ростовской области о надвигающейся непогоде.
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Авто

В России взлетели цены на машины

Цены на Chevrolet Tahoe выросли в России на 2,7 процента, на MINI — взлетели на 13 процентов.
Обновлено в 03:40
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В Москве по делу о госизмене арестовали сотрудника ЦНИИмаш

Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова по делу о государственной измене, сообщили 15 июля в пресс-службе суда.
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Экономика

Аналитики оценили среднюю стоимость частных домов в России

В среднем по России за первые шесть месяцев этого года стоимость домовладений выросла на 1,2% и достигла 4,8 млн руб. Такие данные приводятся в исследовании онлайн-сервиса объявлений "Мир квартир", в котором проанализированы цены на частные дома (без учета элитных) в 82 регионах.
Обновлено в 04:36
Экономика

В России расширят эксперимент по снятию наличных в кассах магазинов

Крупнейшие российские банки намерены расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт.
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Лукашенко принял приглашение Зеленского посетить форум в Житомире

Белорусский лидер Александр Лукашенко принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить форум регионов в Житомире.
Обновлено в 05:16
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Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми парами

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что право однополым супругам усыновлять детей приведет к вырождению человечества.
Обновлено в 07:06
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