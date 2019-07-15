Экономика

«Яндекс.Такси» покупает активы такси «Везет»Газета.Ru 06:09

Сервис заказа "Яндекс.Такси" договорился о покупке активов группы компаний "Везет", говорится в сообщении, поступившем в "Газету.Ru". Согласно договоренности, за три года "Яндекс.Такси" инвестирует около 8 млрд руб. в развитие такси в регионах.
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«Яндекс.Такси» выкупит софт и колл-центры одного из крупнейших конкурентов

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«Яндекс» решил купить сервис такси «Везёт» без согласования с Mail.ru

РБК04:35

«Яндекс.Такси» договорился о покупке активов группы «Везет»

Интерфакс04:19

Сервис «Яндекс. Такси» решил купить активы группы компаний «Везет»

Известия08:08

«Яндекс.Такси» покупает активы группы компаний «Везет»

Коммерсантъ03:19

«Яндекс.Такси» купит активы группы компаний «Везет»

Ведомости03:16

«Яндекс.Такси» покупает колл-центры группы компаний «Везет»

АБН03:09
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Сокуров закроет фонд поддержки кино «Пример интонации»

Режиссер Александр Сокуров закрывает некоммерческий фонд поддержки кинематографа "Пример интонации". Об этом он сообщил ТАСС в понедельник.
Обновлено в 06:51
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Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ

Командир управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России Валерий Канакин подал в отставку.
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В Ростовской области ликвидирована ячейка ИГ

ФСБ России сообщает о нейтрализации в Ростовской области ячейки международной террористической организации ИГ (запрещена в РФ).
Обновлено в 05:57
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Обновлено вчера в 22:47
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Соболь и Яшин собрались на встречу с главой Мосгоризбиркома

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что для рассмотрения вопроса об использовании в школах телефонов будет создана рабочая группа.
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«Обращаем внимание на то, что формулировка «дополнительный выходной», используемая СМИ относительно дня прохождения диспансеризации, является некорректной», — приводит Интерфакс сообщение.
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