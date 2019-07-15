Экономика

«Яндекс.Такси» купил активы группы компаний «Везет»Ведомости 03:16

Сервис заказа «Яндекс.Такси» договорился о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везет». Об этом говорится в сообщении «Яндекса».
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«Яндекс.Такси» купит активы «Везет» и пойдет в регионы

Известия04:14

«Яндекс.Такси» купит активы сервиса «Везет»

Телеканал 360°04:00

«Яндекс.Такси» покупает колл-центры группы компаний «Везет»

АБН03:09

«Яндекс.Такси» покупает активы группы компаний «Везет»

Коммерсантъ03:19

«Яндекс.Такси» купил активы группы компаний «Везет»

Ведомости03:16

«Яндекс.Такси» купила активы одного из крупнейших сервисов такси «Везет»

Forbes03:14

Активы группы «Везёт» перейдут к «Яндекс.Такси»

News.ru03:59
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Политика

В Германии объяснили невозможность остановки «Северного потока — 2»

«Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения надежных поставок газа в Европу.
Обновлено вчера в 23:22
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Дело экс-министра финансов Подмосковья направили в суд

Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова о хищении более 11 миллиардов рублей, сообщил журналистам официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
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На Большом адронном коллайдере открыли новую частицу

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Сборная России победила представителей США в финале Лиги наций

В финале турнира отечественные волейболисты обыграли команду США.
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Авторы Cyberpunk 2077 рассказали о самом большом улучшении игры за последний год

Квест-директор CD Projekt RED Матеуш Томашкевич в разговоре с изданием GamingBolt назвал самое большое улучшение Cyberpunk 2077 за последний год.
Обновлено в 04:05
Происшествия

ХК «Спартак» отреагировал на новость о задержании своего нападающего

В настоящий момент игроки ХК «Спартак» находятся на сборах в Чехии и ничего не знают о случившемся.
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Ибрагимович не исключил возвращения в «Аякс»

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович признался, что готов вернуться в «Аякс» после завершения карьеры.
Обновлено вчера в 20:51
Общество

Названы марки опасного для здоровья куриного мяса

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Наука

В древнем янтаре обнаружили лапу неизвестной вымершей птицы

Палеонтологи нашли в древнем янтаре фрагмент живого существа, оказавшийся лапой вымершей птицы.
Обновлено 12 июля в 16:00
Транспорт

Орешкин рассказал о поездке в Тольятти за рулем Lada Xray

На прошлой неделе Орешкин сообщил, что планирует поехать на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray по маршруту Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Тольятти.
Обновлено в 02:38
Наука

Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток

Обновлено в 01:45
Происшествия

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми

В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Авто

В России взлетели цены на машины

Цены на Chevrolet Tahoe выросли в России на 2,7 процента, на MINI — взлетели на 13 процентов.
Обновлено в 03:40
Шоу-бизнес

Резо Гигинеишвили женится в третий раз

Не прошло и двух лет с момента официального развода 37-летнего режиссера с актрисой Надеждой Михалковой, как он уже снова готовится покинуть ряды холостяков.
Обновлено в 00:00
Футбол

Крылья Советов — ЦСКА 2:0

Обновлено вчера в 10:41
Транспорт

ЦОДД предупредил о затруднениях у закрытых станций красной ветки метро

Обновлено в 00:46
Кино

Новым агентом 007 стала темнокожая актриса

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Происшествия

Экс-губернатор ЕАО Александр Винников получил условный срок

Суд в Биробиджане приговорил бывшего губернатора Еврейской автономной области Александра Винникова к лишению свободы сроком на четыре года условно с трехлетним запретом занимать определенные должности.
Обновлено в 04:11
Политика

Возможные сроки снятия блокады с Крыма назвал украинский политолог

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник поделился предположением о сроках снятия блокады с Крыма, передает RT.
Обновлено в 04:17
Политика

ФСБ попросила продлить арест украинских моряков на три месяца

Ранее адвокат Николай Полозов сообщил РИА Новости, что активная стадия расследования завершена и всем 24 задержанным морякам предъявлено обвинение в окончательной редакции по части 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение границы России в составе организованной группы).
Обновлено в 03:59
Происшествия

Следствие попросило арестовать владельца «Нового потока» Мазурова

Следствие попросило суд поместить под стражу председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова.
Обновлено в 03:38
Культура

Сокуров закрывает фонд поддержки кино «Пример интонации»

Режиссер и основатель некоммерческого фонда поддержки кинематографа Александр Сокуров объявил о закрытии "Примера интонации".
Обновлено в 00:33
Общество

У россиян может появиться дополнительный выходной

У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 01:48
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Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона

Обновлено вчера в 14:37
Авто

Качество автомобилей надо снижать — они слишком долго служат

По словам Майка Резерфорда, качество автомобилей сегодня настолько хорошее, что клиенты ездят на них дольше, и это вредит продажам новых машин.
Обновлено в 02:26
Экономика

Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики

План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.
Обновлено вчера в 16:50
Экономика

Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране

Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.
Обновлено вчера в 19:08
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Самолет вернулся в Пулково из-за треснувшего стекла в кабине пилотов

Обновлено в 03:35
Политика

Мосгоризбирком назвал шантажом и давлением акцию протеста независимых кандидатов в Мосгордуму

Мосгоризбирком назвал шантажом и давлением акцию протеста независимых кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес

Меган Маркл обняла Бейонсе на премьере «Короля Льва» в Лондоне

Самую королевскую премьеру этого лета, ремейк любимого с детства мультфильма "Король Лев", российская презентация которого состоится 18 июля, теперь встречает и Великобритания.
Обновлено в 01:17
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