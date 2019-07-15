Экономика
«Яндекс.Такси» купил активы группы компаний «Везет»Ведомости 03:16
Сервис заказа «Яндекс.Такси» договорился о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везет». Об этом говорится в сообщении «Яндекса».
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Политика
В Германии объяснили невозможность остановки «Северного потока — 2»
«Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения надежных поставок газа в Европу.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия
Дело экс-министра финансов Подмосковья направили в суд
Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова о хищении более 11 миллиардов рублей, сообщил журналистам официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
Обновлено в 04:16
Наука
На Большом адронном коллайдере открыли новую частицу
Обновлено в 03:24
Спорт
Сборная России победила представителей США в финале Лиги наций
В финале турнира отечественные волейболисты обыграли команду США.
Обновлено вчера в 23:14
Игры
Авторы Cyberpunk 2077 рассказали о самом большом улучшении игры за последний год
Квест-директор CD Projekt RED Матеуш Томашкевич в разговоре с изданием GamingBolt назвал самое большое улучшение Cyberpunk 2077 за последний год.
Обновлено в 04:05
Происшествия
ХК «Спартак» отреагировал на новость о задержании своего нападающего
В настоящий момент игроки ХК «Спартак» находятся на сборах в Чехии и ничего не знают о случившемся.
Обновлено в 03:36
Футбол
Ибрагимович не исключил возвращения в «Аякс»
Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович признался, что готов вернуться в «Аякс» после завершения карьеры.
Обновлено вчера в 20:51
Общество
Названы марки опасного для здоровья куриного мяса
Обновлено в 01:11
Наука
В древнем янтаре обнаружили лапу неизвестной вымершей птицы
Палеонтологи нашли в древнем янтаре фрагмент живого существа, оказавшийся лапой вымершей птицы.
Обновлено 12 июля в 16:00
Транспорт
Орешкин рассказал о поездке в Тольятти за рулем Lada Xray
На прошлой неделе Орешкин сообщил, что планирует поехать на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray по маршруту Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Тольятти.
Обновлено в 02:38
Наука
Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток
Обновлено в 01:45
Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Авто
В России взлетели цены на машины
Цены на Chevrolet Tahoe выросли в России на 2,7 процента, на MINI — взлетели на 13 процентов.
Обновлено в 03:40
Шоу-бизнес
Резо Гигинеишвили женится в третий раз
Не прошло и двух лет с момента официального развода 37-летнего режиссера с актрисой Надеждой Михалковой, как он уже снова готовится покинуть ряды холостяков.
Обновлено в 00:00
Футбол
Крылья Советов — ЦСКА 2:0
Обновлено вчера в 10:41
Кино
Новым агентом 007 стала темнокожая актриса
Обновлено в 02:49
Происшествия
Экс-губернатор ЕАО Александр Винников получил условный срок
Суд в Биробиджане приговорил бывшего губернатора Еврейской автономной области Александра Винникова к лишению свободы сроком на четыре года условно с трехлетним запретом занимать определенные должности.
Обновлено в 04:11
Политика
Возможные сроки снятия блокады с Крыма назвал украинский политолог
Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник поделился предположением о сроках снятия блокады с Крыма, передает RT.
Обновлено в 04:17
Политика
ФСБ попросила продлить арест украинских моряков на три месяца
Ранее адвокат Николай Полозов сообщил РИА Новости, что активная стадия расследования завершена и всем 24 задержанным морякам предъявлено обвинение в окончательной редакции по части 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение границы России в составе организованной группы).
Обновлено в 03:59
Происшествия
Следствие попросило арестовать владельца «Нового потока» Мазурова
Следствие попросило суд поместить под стражу председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова.
Обновлено в 03:38
Культура
Сокуров закрывает фонд поддержки кино «Пример интонации»
Режиссер и основатель некоммерческого фонда поддержки кинематографа Александр Сокуров объявил о закрытии "Примера интонации".
Обновлено в 00:33
Общество
У россиян может появиться дополнительный выходной
У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 01:48
Теннис
Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона
Обновлено вчера в 14:37
Авто
Качество автомобилей надо снижать — они слишком долго служат
По словам Майка Резерфорда, качество автомобилей сегодня настолько хорошее, что клиенты ездят на них дольше, и это вредит продажам новых машин.
Обновлено в 02:26
Экономика
Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики
План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.
Обновлено вчера в 16:50
Экономика
Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране
Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.
Обновлено вчера в 19:08
Политика
Мосгоризбирком назвал шантажом и давлением акцию протеста независимых кандидатов в Мосгордуму
Мосгоризбирком назвал шантажом и давлением акцию протеста независимых кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес
Меган Маркл обняла Бейонсе на премьере «Короля Льва» в Лондоне
Самую королевскую премьеру этого лета, ремейк любимого с детства мультфильма "Король Лев", российская презентация которого состоится 18 июля, теперь встречает и Великобритания.
Обновлено в 01:17