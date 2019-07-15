с чего всё началось

"Яндекс.Такси" покупает программное обеспечение и колл-центры группы "Везет", работающей в 123 городах России, и в ближайшие три года вложит около 8 миллиардов рублей в развитие такси в регионах страны, сообщила пресс-служба группы компаний "Яндекс".

Наука В Великобритании выпустят банкноту с портретом Алана Тьюринга Банк Англии выпустит банкноту номиналом 50 фунтов стерлингов с изображением английского математика Алана Тьюринга.

Политика ЕС одобрил санкции в отношении Турции Главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза одобрили введение санкций против Турции из-за разведки месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне Кипра.

Технологии Сбербанк разработал модель прогнозирования выручки компаний Сбербанк разработал модель прогнозирования выручки компаний, котрая использует машинное обучение на основе транзакционных данных, сообщает пресс-служба банка.

Политика В НАТО обвинили Россию в выходе из ДРСМД Ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) лежит на России, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 14 июля в своей статье для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Шоу-бизнес Меган Маркл «посекретничала» с Бейонсе на премьере «Короля Льва» Певица была приглашена на премьеру фильма как один из его создателей: она записала саундтрек для картины.

Гаджеты MacBook Air 2019 года получил более медленный SSD-накопитель Недавно обновленный ноутбук MacBook Air получил не только поддержку True Tone и двухъядерный процессор, но и более медленный SSD-накопитель.

Политика Украина продлила эмбарго на российские товары Украинское правительство приняло решение продлить запрет на ввоз на территорию страны товаров из России.

Здоровье Насолим всем: йодированный элемент появится в составе всех продуктов К 2022 году производители всех продуктов будут обязаны использовать в составе своих пищевых товаров использовать этот элемент.

Футбол «Локомотив» и «Рубин» сыграли вничью в первом туре РПЛ В мачте первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты московского «Локомотива» сыграли вничью с «Рубином» из Казани.

Гаджеты Новый Samsung Galaxy S11 может получить раздвижной корпус Выполненный в корпусе необычного форм-фактора смартфон, описанный в новом патенте южнокорейской корпорации Samsung, может стать основой для грядущего флагманского Galaxy S11.

Авто Бренд Cupra показал тизер нового концепта Чтобы увидеть новый концепт спортивного бренда вживую, придется подождать менее двух месяцев.

Общество Минтруд России прокомментировал сообщения о «дополнительном выходном» «Обращаем внимание на то, что формулировка «дополнительный выходной», используемая СМИ относительно дня прохождения диспансеризации, является некорректной», — приводит Интерфакс сообщение.

Наука Spektrum (Германия): на Западе нет спермы (Spektrum.de) Мужчины из развитых стран вырабатывают все меньше спермы — в два раза меньше по сравнению с временами 40-летней давности.

Наука Темная материя оказалась легче ранее зафиксированных показателей Американские ученые выяснили, что темная материя оказалась легче, чем свидетельствуют ранее зафиксированные показатели.

Финансы Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 года Валютный стратег крупнейшего польского банка РКО Ярослав Косатый считает, что во второй половине 2019 года российский рубль ждёт обвал на 9%. Его мнение приводит американское агентство Bloomberg.

Политика Глава NASA объяснил причины отсутствия американцев на Марсе и Луне Брайденстайн рассказал, что в 1990-х и 2000-х годах NASA уже предпринимало попытки вернуться на Луну и высадиться на Марсе, однако эти программы были слишком долгими и дорогими.

Политика Граждане Грузии напали на азербайджанских пограничников Группа граждан Грузии пыталась незаконно пересечь границу с Азербайджаном и напала на пограничный наряд.

Армия и оружие В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.

Наука Названа группа крови, которая неуязвима перед раком Запах мужчины: что женщина может узнать по аромату пота спутника Несмотря на то, что люди с I группой крови наименее подвержены раку, у них чаще выявлялись заболевания, вызванные норовирусом и Helicobacter pylori, которая служит причиной гастрита и язвенной болезни, сообщается в релизе Национального центра биотехнологической информации США.

Политика Зеленский оправдался за отказ ездить на работу на велосипеде Украинский президент Владимир Зеленский объяснил, почему вопреки собственному обещанию не добирается на работу на велосипеде.

Происшествия Суд арестовал криминального авторитета Шишкана Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.