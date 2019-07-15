Экономика

«Яндекс.Такси» покупает активы такси «Везет»Газета.Ru 06:09

Сервис заказа "Яндекс.Такси" договорился о покупке активов группы компаний "Везет", говорится в сообщении, поступившем в "Газету.Ru". Согласно договоренности, за три года "Яндекс.Такси" инвестирует около 8 млрд руб. в развитие такси в регионах.
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«Яндекс.Такси» покупает колл-центры группы компаний «Везет»

АБН03:09

ФАС пока не получала ходатайства о сделке «Яндекс.Такси» и «Везет»

Rambler News Service08:29

«Яндекс.Такси» покупает активы «Везет»

Коммерсантъ08:19

«Яндекс.Такси» и ГК «Везет» подадут ходатайство о сделке в ФАС в ближайшие дни

ТАСС09:05

«Яндекс.Такси» договорился о покупке активов группы «Везет»

Интерфакс04:19

«Яндекс.Такси» купит активы группы компаний «Везет»

Ведомости03:16

ФАС не получала ходатайство о сделке «Яндекса» и сервиса такси «Везёт»

РБК09:53
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Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 11:07, Вашингтон
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Украинский президент Владимир Зеленский принял решение не проводить военный парад в День независимости, который отмечается в стране 24 августа.
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Актер Александр Яцко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о причинах расставания с женой, актрисой Еленой Валюшкиной.
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Специалисты объяснили, что правильно чистить зубы утром и вечером.
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Подольский районный суд Киева перенес заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
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В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия

Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ

Командир управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России Валерий Канакин подал в отставку.
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Политика

В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.
Обновлено в 03:16
Политика

Глава МГИК рассказал о встрече с кандидатами в Мосгордуму

Кандидаты в депутаты Мосгордумы, которых пригласили в Мосгоризбирком для обсуждения возникших вопросов, не готовы к конструктивному диалогу, заявил председатель МГИК Валентин Горбунов.
Обновлено в 10:33
Происшествия

Операция по спасению друга в Ростове попала на видео

На помощь породистой собаке пришли очевидцы, они отобрали у бездомного спасителя поводок и снова привязали пса к тому же заборчику.
Обновлено вчера в 13:21
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Однопартийцы Порошенко потребовали уволить главу ГБР

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины ранее вызвало на допрос, который должен состояться 17 июля, бывшего президента страны и лидера ЕС Петра Порошенко.
Обновлено в 10:06
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В Минфине не исключили повышение возраста продажи алкоголя до 21 года

В России всё еще обсуждается законопроект о повышении до 21 года возраста продажи крепкого алкоголя.
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Обновлено в 10:22
Происшествия

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Автомобили из кортежа украинского президента Владимира Зеленского попали в автоаварию с автобусами, в которых ехали дети.
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Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом занимается межнациональными и межрелигиозными конфликтами, борьбой с экстремизмом.
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Появился первый трейлер фильма «King’s man: Начало», приквела «Kingsman: Секретная служба».
Обновлено в 09:32
Происшествия

Вылетевший в Москву самолет AirBaltic экстренно вернулся в Ригу

Самолет авиакомпании AirBaltic, направлявшийся в Москву, вернулся в аэропорт Риги из-за технических проблем.
Обновлено в 10:36
Музыка

Стас Пьеха обвинил Первый канал в плохом монтаже его выступления

Обновлено вчера в 13:00
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МВД прекратило расследование в отношении фигуристки Загитовой

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Минфин призвал не снижать НДС на экзотические фрукты

Минфин РФ в рамках рассмотрения депутатского законопроекта о снижении НДС на фрукты и ягоды с 20% до 10% рекомендует исключить из-под его действия экзотические фрукты, не выращиваемые в РФ (например, манго, ананасы, бананы), чтобы налоговая поддержка оказывалась исключительно отечественным производителям.
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Политика

В Кремле анонсировали встречу Путина и Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 17—18 июля проведут переговоры и примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов двух стран.
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Гран-при «Славянского базара» получил певец Адильхан Макин

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Роста экономики ждут всего 15% российских бизнесменов

Если в феврале 25% предпринимателей ждали оживления деловой активности уже в следующем году, то в июне таких оптимистов было всего 15%, ссылаются на данные опроса аналитики IHS Markit.
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