Экономика
«Яндекс.Такси» покупает активы такси «Везет»Газета.Ru 06:09
Сервис заказа "Яндекс.Такси" договорился о покупке активов группы компаний "Везет", говорится в сообщении, поступившем в "Газету.Ru". Согласно договоренности, за три года "Яндекс.Такси" инвестирует около 8 млрд руб. в развитие такси в регионах.
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Политика
Зеленский издал указ о праздновании Дня независимости без парада
Украинский президент Владимир Зеленский принял решение не проводить военный парад в День независимости, который отмечается в стране 24 августа.
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Актер Александр Яцко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о причинах расставания с женой, актрисой Еленой Валюшкиной.
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Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года
«При формировании доходной части бюджета ПФР учтено сохранение на весь период «моратория» на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии», — говорится в документе.
Обновлено в 10:11
Происшествия
Учителя школы в Ленобласти получили срок за наркотики
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Как правильно чистить зубы, объяснили специалисты
Специалисты объяснили, что правильно чистить зубы утром и вечером.
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Турчинов пригрозил за минуты «снести» Керченский мост
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«Локомотив» показал раздевалку перед матчем с «Рубином»
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Стартап ICON изменил систему начисления комиссий за транзакции
Разработчики проекта ICON объявили о введении новой системы начисления комиссий за транзакции — Fee 2.0.
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Политика
Суд перенес заседание по делу Вышинского на 19 июля
Подольский районный суд Киева перенес заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Обновлено в 10:18
Экономика
В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов
В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия
Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ
Командир управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России Валерий Канакин подал в отставку.
Обновлено в 06:03
Политика
В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.
Обновлено в 03:16
Политика
Глава МГИК рассказал о встрече с кандидатами в Мосгордуму
Кандидаты в депутаты Мосгордумы, которых пригласили в Мосгоризбирком для обсуждения возникших вопросов, не готовы к конструктивному диалогу, заявил председатель МГИК Валентин Горбунов.
Обновлено в 10:33
Происшествия
Операция по спасению друга в Ростове попала на видео
На помощь породистой собаке пришли очевидцы, они отобрали у бездомного спасителя поводок и снова привязали пса к тому же заборчику.
Обновлено вчера в 13:21
Политика
Однопартийцы Порошенко потребовали уволить главу ГБР
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины ранее вызвало на допрос, который должен состояться 17 июля, бывшего президента страны и лидера ЕС Петра Порошенко.
Обновлено в 10:06
Экономика
В Минфине не исключили повышение возраста продажи алкоголя до 21 года
В России всё еще обсуждается законопроект о повышении до 21 года возраста продажи крепкого алкоголя.
Обновлено в 10:27
Происшествия
Восстановлен полет сгоревшего в Шереметьево SSJ-100
Обновлено в 10:22
Происшествия
Кортеж Зеленского попал в ДТП с автобусами
Автомобили из кортежа украинского президента Владимира Зеленского попали в автоаварию с автобусами, в которых ехали дети.
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия
Защитников конституционного строя из ФСБ обвинили в вымогательстве
Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом занимается межнациональными и межрелигиозными конфликтами, борьбой с экстремизмом.
Обновлено в 10:02
Кино
На страже порядка: Первый трейлер фильма «King’s man: Начало»
Появился первый трейлер фильма «King’s man: Начало», приквела «Kingsman: Секретная служба».
Обновлено в 09:32
Происшествия
Вылетевший в Москву самолет AirBaltic экстренно вернулся в Ригу
Самолет авиакомпании AirBaltic, направлявшийся в Москву, вернулся в аэропорт Риги из-за технических проблем.
Обновлено в 10:36
Музыка
Стас Пьеха обвинил Первый канал в плохом монтаже его выступления
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Минфин призвал не снижать НДС на экзотические фрукты
Минфин РФ в рамках рассмотрения депутатского законопроекта о снижении НДС на фрукты и ягоды с 20% до 10% рекомендует исключить из-под его действия экзотические фрукты, не выращиваемые в РФ (например, манго, ананасы, бананы), чтобы налоговая поддержка оказывалась исключительно отечественным производителям.
Обновлено в 08:32
Политика
В Кремле анонсировали встречу Путина и Лукашенко
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 17—18 июля проведут переговоры и примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов двух стран.
Обновлено в 10:07
Культура
Скарлетт Йоханссон высказалась о вреде политкорректности
Американская актриса Скарлетт Йоханссон заявила, что политкорректность может ограничивать искусство.
Обновлено в 08:44
Политика
В Госдуме увидели готовность двигаться к снятию ограничений с Грузии
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что Москва готова двигаться к поэтапному снятию ограничений Тбилиси, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:07
Музыка
Гран-при «Славянского базара» получил певец Адильхан Макин
Обновлено в 10:17
Экономика
Роста экономики ждут всего 15% российских бизнесменов
Если в феврале 25% предпринимателей ждали оживления деловой активности уже в следующем году, то в июне таких оптимистов было всего 15%, ссылаются на данные опроса аналитики IHS Markit.
Обновлено вчера в 16:49