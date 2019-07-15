Экономика
«Яндекс.Такси» поглотит часть компании «Везет»Европейско-Азиатские новости вчера в 03:13
«Яндекс.Такси» заявила о покупке программного обеспечения и call-центров конкурентов из группы компаний «Везет».
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с чего всё началось
Компания «Яндекс.Такси» договорилась о покупке программного обеспечения и кол-центров группы компаний «Везет», одного из крупнейших агрегаторов такси в России, сообщил «Яндекс».Forbesвчера в 03:14
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Названы лекарства, которые нужно немедленно выбросить из дома
Медики из Франции утверждают, что эффективность препарата не доказана, а побочные реакции от его применения встречаются часто.
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На Украине вступил в силу закон об исключительности использования украинского языка во всех сферах жизни.
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Происшествия
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Армия и оружие
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Эксперты рассказали, в каких сферах вырос спрос на сотрудников
Сфера транспорта и логистики дала на четверть больше вакансий, чем годом ранее Сильнее всего спрос вырос на вакансии в сферах транспорта и логистики, производства и управления персоналом, подсчитали аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru.
Обновлено вчера в 22:26
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В России отреагировали на санкции ЕС против Турции
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Facebook раскрыла детали проекта по созданию криптовалюты
Криптовалюта Libra, создаваемая Facebook и еще десятками компаний по всему миру, задумана, чтобы любой пользователь Messenger, WhatsApp или приложения Calibra мог мгновенно перевести свои средства другому пользователю через электронный кошелек за минимальную стоимость, следует из текста показаний главы Calibra Facebook Дэвида Маркуса, опубликованных на сайте сената США в понедельник.
Обновлено вчера в 13:00
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Суд арестовал бывшего владельца крупнейшего в России независимого НПЗ
Сбербанк сообщил, что Мазуров и бывший гендиректор Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко ввели банк в заблуждение относительно финансового состояния предприятия: они скрыли наличие крупных долгов компаний New Stream – фактически подконтрольных Мазурову – по поручительствам Антипинского НПЗ.
Обновлено вчера в 11:54
Армия и оружие
Американская разведка обнаружила «уязвимости» в российских С-400
Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 является одной из самых эффективных среди существующих систем ПВО, однако обладает одной уязвимостью, заявили в американском центре частной разведки Stratfor.
Обновлено вчера в 17:45
Политика
Глава СК предложил вернуть конфискацию имущества для коррупционеров
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Обновлено вчера в 17:28
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин запустил парад лысин, показав фото своей головы
Иосиф Пригожин отметил, что показывает свою лысину сверху, чтобы предложить парад лысин.
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Обновлено вчера в 05:43
Наука
Ученые выяснили, какая группа крови неуязвима перед раком
Выяснилось, что у обладателей II группы крови риск возникновения рака желудка намного выше, чем у обладателей других групп крови.
Обновлено вчера в 07:26
Армия и оружие
В Крыму ответили на заявление Турчинова об уничтожении моста
Обновлено вчера в 21:25
Политика
Названы губернаторы из группы риска
Политологи оценили шансы губернаторов, которым предстоят выборы в 2020 году.
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Армия и оружие
Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФ
Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Оба погибших пилота вертолета оказались инструкторами Путина
Вторым погибшим пилотом при крушении вертолета Robinson в Подмосковье оказался Олег Чернигин, который ранее обучал президента России Владимира Путина летать на монодельтаплане с журавлями-стерхами.
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Кайли Дженнер полностью разделась ради фотосессии
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Обновлено вчера в 19:00
Армия и оружие
Немецкие СМИ рассказали о возможном «неожиданном ударе» России
Россия продолжает вооружаться "запрещенными" ракетами и якобы готовится к ведению региональных войн в Европе, чем вынуждает НАТО действовать, пишет немецкая газета Die Welt.
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Общество
Росконтроль назвал марки опасного для здоровья человека куриного мяса
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Показания сестер Хачатурян могли быть сфальсифицированы
Адвокат, представляющий интересы старшей из сестер Крестины Хачатурян, Алексей Липцер заявил, что первоначальные показаниядевушек могли быть сфальсифицированы в ходе их допроса.
Обновлено вчера в 09:16
Футбол
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Английский футбольный клуб "Челси" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Мэйсоном Маунтом.
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Армия и оружие
В НАТО увидели усиление попыток шпионажа против стран альянса
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Обновлено вчера в 20:04
Политика
Свыше тысячи человек пришли на акцию на Трубной площади в поддержку оппозиционных кандидатов
Оппозиционные кандидаты призвали проводить подобные акции на Трубной площади каждый день — до тех пор, пока Мосгоризбирком не зарегистрирует их в качестве кандидатов на выборах в Мосгордуму.
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Политика
Британия не отправит Ассанжа в страну со смертной казнью
Заместитель главы МИД Британии Алан Данкан заявил, что страна выдаст основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа государствам, практикующим смертную казнь.
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Сын Зидана перешел в португальский «Авеш»
Обновлено вчера в 15:55