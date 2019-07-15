Экономика
«Яндекс.Такси» покупает часть активов компании «Везет»ПолитРоссия вчера в 03:30
Один из ведущих агрегаторов пассажирских перевозок «Яндекс.Такси» сообщил, что покупает часть активов таксомоторной компании «Везет». Последняя является объединением других компаний в данной сфере и действует в 123 городах РФ, пишет vc.ru.
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с чего всё началось
Компания «Яндекс.Такси» договорилась о покупке программного обеспечения и кол-центров группы компаний «Везет», одного из крупнейших агрегаторов такси в России, сообщил «Яндекс».Forbesвчера в 03:14
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