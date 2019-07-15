с чего всё началось

Один из ведущих агрегаторов пассажирских перевозок «Яндекс.Такси» сообщил, что покупает часть активов таксомоторной компании «Везет». Последняя является объединением других компаний в данной сфере и действует в 123 городах РФ, пишет vc.ru.

Футбол «Локомотив» и «Рубин» сыграли вничью в первом туре РПЛ В мачте первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты московского «Локомотива» сыграли вничью с «Рубином» из Казани.

Шоу-бизнес Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина родила сына Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина Татьяна Гудзева родила сына.

Политика Украинский депутат рассказал о гостеприимстве в России Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

Армия и оружие Stratfor назвала слабые стороны C-400 Российские зенитные управляемые ракеты (ЗУР), входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400 и предназначенные для поражения различных воздушных целей, имеют свои слабые стороны.

Политика Бастрыкин предложил вернуть в УК конфискацию имущества коррупционеров Чтобы власти могли эффективнее возмещать нанесенный государству ущерб от коррупционных преступлений, в качестве дополнительной меры нужно ввести для коррупционеров такой вид наказания, как конфискация имущества.

Происшествия Суд в Мексике признал россиянина Макеева виновным в убийстве Суд мексиканского штата Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве.

Политика Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.

Армия и оружие В Германии призвали готовиться к «неожиданному удару» России По мнению Краузе, Россия готовится к региональным войнам в Европе, которые она якобы планирует вести, угрожая применением ядерного оружия.

Происшествия Дело экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова дошло до суда Генпрокуратура направила в Басманный суд Москвы дело бывшего главы Минфина Московской области Алексея Кузнецова, обвиняемого в хищении более 11 млрд рублей.

Происшествия Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщил "Интерфаксу" информированный источник во вторник .

Здоровье В петербургской школе нарушили правила вакцинации от полиомиелита По правилам, привитых живой вакциной детей обязаны изолировать от непривитых на 60 дней либо ставить им инактивированную вакцину, где вирусы уже мертвы.

Армия и оружие Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.

Гаджеты Honor 9X Pro не очень сильно отличается от Honor 9X Следом за Honor 9X в базе данных китайского регулятора TENAA появился и смартфон Honor 9X Pro, в результате чего мы, наконец, может сложить практически финальное мнение об этом устройстве.

Политика Турция отреагировала на санкции ЕС В турецком министерстве иностранных дел оценили решение Евросоюза о введении новых санкционных мер против страны из-за того, что Турция якобы производила бурение в экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.

Происшествия В Петербурге теплоход врезался в набережную Теплоход «Метеор» врезался в Дворцовую набережную у Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеканал «78.ru».

Политика Политологи составили рейтинг глав регионов России «Минченко консалтинг» составил рейтинг новых глав регионов с худшим политическим менеджментом.

Происшествия Мошенник на велосипеде украл миллионы рублей из автосалона Мужчина в форме инкассатора забрал 5 миллионов рублей в автосалоне в Ярославле и уехал с места преступления на велосипеде.

Происшествия Россиянку приговорили к трем годам тюрьмы во Вьетнаме за проституцию Народный суд вьетнамского города Хошимина приговорил гражданку России к трем годам лишения свободы с отбыванием срока на вьетнамской территории — за организацию проституции, сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию в газете «Сайгон».

Финансы Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg.

Политика Украина продлила запрет на ввоз российских товаров Правительство Украины продлило действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.

Происшествия Тройное убийство совершено в Липецкой области По предварительным данным, убийство было совершено днём 14 июля сожителем хозяйки квартиры.

Происшествия Разбитая трасса и проблема с колесом: камазовцы преодолели шестой этап «Шелкового пути» Часть трассы оказалась разбита перевозящей уголь тяжелой техникой, в результате чего спецучасток оказался разделен на две части зоной нейтрализации между отметками 157,23 км и 286,65 км, скорость прохождения которой контролировалась GPS.

Авто Кроссовер Hyundai Tucson для России получит новый двигатель Компания Hyundai может пополнить моторную гамму кроссовера Hyundai Tucson в России новым бензиновым атмосферным двигателем объемом 2,4 литра и мощностью 184 л.с. Версия с этим мотором накануне появилась в Одобрении типа транспортного средства (ОТТС) на модель, опубликованном в базе Росстандарта.

Общество Россияне получат дополнительный выходной Минздрав предложил предоставить гражданам от 40 лет право на выходной день для прохождения ежегодного медосмотра.