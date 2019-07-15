Экономика
«Яндекс.Такси» поглотит часть компании «Везет»Европейско-Азиатские новости 03:13
«Яндекс.Такси» заявила о покупке программного обеспечения и call-центров конкурентов из группы компаний «Везет».
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Происшествия
Абсолютного чемпиона мира по боксу насмерть сбила машина
Пернелл Уитакер, олимпийский чемпион 1984 года, абсолютный чемпион мира по боксу погиб в результате несчастного случая, сообщает TMZ.
Обновлено в 10:35
Происшествия
Суд арестовал предполагаемого «вора в законе» Шишкана
Обновлено в 12:38
Хоккей
«Авангард» подтвердил контракт с Войновым
Обновлено в 10:17
Происшествия
ФСБ задержала террористов ИГ в Ростовской области
На след террористов спецслужбы вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года ростовской ячейки.
Обновлено в 06:06
Политика
МИД России отреагировал на призыв Евросоюза к сохранению ДРСМД
Отмечается, что в Москве обратили внимание на заявление главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини от лица всех государств — членов объединения, посвящённое тематике договора, и могут только приветствовать интерес Брюсселя к сохранению ДРСМД.
Обновлено в 12:18
Армия и оружие
Два «Белых лебедя» подняли в воздух истребители трех балтийских стран
Обновлено в 12:42
Происшествия
Родственники насильно вывезли москвичку к жениху в Чечню
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия
Корабль протаранил набережную в Петербурге
В Санкт-Петербурге корабль "Метеор" врезался в Дворцовую набережную, после чего продолжил плавание.
Обновлено в 12:06
Общество
Муж Натальи Поклонской подтвердил ее разрыв с «сектой царебожников»
Супруг Натальи Поклонской Иван Соловьев подтвердил появившуюся ранее информацию о том, что она порвала с "сектой царебожников" и ее духовником Сергием из монастыря в Екатеринбурге.
Обновлено в 08:10
Политика
Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить герб России со свастикой
Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook удалить изображение свастики на гербе России.
Обновлено в 11:33
Происшествия
Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина
Второй погибший при жесткой посадке вертолета в Подмосковье Олег Чернилин обучал президента Владимира Путина летать на дельталете во время полета со стерхами в 2012 году, сообщили РБК в Объединенной федерации сверхлегкой авиации.
Обновлено в 07:50
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy S11 может оказаться с раздвижным корпусом
На фотографиях видно, что смартфон будет оснащен раздвижным корпусом и гибким дисплеем.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Суд в Москве арестовал основателя «Нового потока» Дмитрия Мазурова
Тверской суд Москвы постановил заключить под стражу председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова, подозреваемого в хищении 1,8 млрд рублей у Сбербанка.
Обновлено в 12:06
Футбол
Сборная Украины по пляжному футболу бойкотирует турнир в Москве
Сборная Украины по пляжному футболу отказалась от участия в отборочном турнире к чемпионату мира.
Обновлено в 09:36
Политика
В Газпроме рассказали о ходе строительства Северного потока-2
В рамках реализации проекта «Северный поток-2» немецкая сторона уже приступила к строительству приемного терминала.
Обновлено в 09:18
Музыка
Гран-при «Славянского базара» получил певец Адильхан Макин
Обновлено в 10:17
Шоу-бизнес
Александр Яцко вспомнил начало романа с Еленой Валюшкиной
Актер Александр Яцко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнил начало своего романа с актрисой Еленой Валюшкиной, которая в будущем стала его женой.
Обновлено в 06:37
Авто
Кроссовер Geely Atlas с новым дизайном добрался до дилеров
Рестайлинговый кроссовер, который в России известен под названием Atlas, а в Китае - Boyue, теперь получил в названии приставку Pro и обзавелся новым дизайном.
Обновлено вчера в 23:52
Политика
Зеленский объяснил отказ от езды на работу на велосипеде
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не стал ездить на работу на велосипеде, как обещал в ходе выборов, потому что его кортеж из двух-трех автомобилей никому на дороге не мешает.
Обновлено в 11:04
Авто
АвтоВАЗ обновит вездеход Lada 4x4 Bronto
Известно, что внедорожник получит сразу несколько новых элементов, однако на картинке можно увидеть лишь решетку радиатора с интересным «гипнотическим» узором.
Обновлено в 03:43
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Для премьерного показа фильма «Король Лев» от компании Disney актриса Меган Маркл выбрала черное платье длины миди от дизайнера Jason Wu, туфли от бренда Aquazzura и сумочку Gucci.
Обновлено в 01:25
Политика
В правительстве Германии объяснили причину одышки у Меркель в Париже
Канцлер Германии Ангела Меркель тяжело дышала при встрече с журналистами в Париже, так как до этого ей пришлось быстро подняться по лестнице, рассказал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, чьи слова приводит издание Rheinische Post.
Обновлено в 11:15
Шоу-бизнес
София Ротару больше не живет в Крыму
Популярная певица София Ротару прояснила слухи о жизни в Крыму. По ее словам, она давно уже проживает в Киеве.
Обновлено в 05:03
Происшествия
Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ
Командир управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России Валерий Канакин подал в отставку.
Обновлено в 06:03
Происшествия
В Анталье за два месяца умерли 13 украинцев
В туристической Анталье на юге Турции за два месяца умерли 13 украинцев, сообщает издание Twnews.com 15 июля 2019 года.
Обновлено в 05:04
Политика
Зеленский рассказал, что носит браслеты с именами украинских моряков
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что носит на руках браслеты с фамилиями украинских моряков, арестованных в России за незаконное пересечение государственной границы.
Обновлено в 11:35