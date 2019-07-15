Экономика
«Яндекс.Такси» подберет конкурентаКоммерсантъ 13:59
О планах купить активы группы «Везет», включая программное обеспечение, колл-центры и мобильные приложения, «Яндекс.Такси» объявила 15 июля. Компания планирует вложить 8 млрд руб. «в развитие такси в регионах». Акционеры «Везет» получат до 3,6% в «Яндекс.Такси», а также $71,5 млн при выполнении KPI.
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